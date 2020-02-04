 ЕС разочарован решением отложить выборы в Палестинской автономии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.04.2021

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Мир

ЕС разочарован решением отложить выборы в Палестинской автономии

Глава Палестинской национальной автономии Аббас не будет проводить всеобщие выборы, пока в них не гарантируют участие жителей Восточного Иерусалима.

Махмуд Аббас

Махмуд Аббас

Евросоюз "глубоко разочарован" решением главы Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса отложить намеченные на 22 мая всеобщие выборы, пока в них не будет гарантировано участие жителей Восточного Иерусалима. Об этом говорится в заявлении от лица верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в пятницу, 30 апреля.

"Мы твердо убеждены, что сильные, включающие все заинтересованные стороны, подотчетные и работающие демократические палестинские институты, опирающиеся на уважение верховенства закона и прав человека, жизненно важны для палестинского народа, демократической легитимности и, в конечном счете, для решения о двух государствах", - подчеркивается в заявлении.

Боррель: Новая дата должна быть назначена без промедления

Боррель настаивает на том, чтобы к переговорам были подключены все палестинские участники процесса, а новая дата выборов была "назначена без промедления".

"Мы повторяем наш призыв к Израилю содействовать проведению таких выборов на всех палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме", - подчеркнул также верховный представитель ЕС.

Впервые за 15 лет

Аббас 15 января издал указ о проведении парламентских и президентских выборов 22 мая и 31 июля соответственно. Выборы должны были пройти впервые за 15 лет.

Ряд наблюдателей полагает, что спор о праве на голосование в Восточном Иерусалиме используется палестинским руководством как повод не проводить выборы, так как Аббас и его окружение боятся потерпеть поражение, указывает агентство dpa и напоминает, что последние президентские выборы в палестинской автономии проводились в 2005-ом, а парламентские - в 2006 году.

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    Древний Иерусалим - яблоко раздора

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  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

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  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

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  • Вид на Иерусалим сверху

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    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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