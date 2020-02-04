ЕС разочарован решением отложить выборы в Палестинской автономии

Евросоюз "глубоко разочарован" решением главы Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса отложить намеченные на 22 мая всеобщие выборы, пока в них не будет гарантировано участие жителей Восточного Иерусалима. Об этом говорится в заявлении от лица верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в пятницу, 30 апреля.

"Мы твердо убеждены, что сильные, включающие все заинтересованные стороны, подотчетные и работающие демократические палестинские институты, опирающиеся на уважение верховенства закона и прав человека, жизненно важны для палестинского народа, демократической легитимности и, в конечном счете, для решения о двух государствах", - подчеркивается в заявлении.

Боррель: Новая дата должна быть назначена без промедления

Боррель настаивает на том, чтобы к переговорам были подключены все палестинские участники процесса, а новая дата выборов была "назначена без промедления".

"Мы повторяем наш призыв к Израилю содействовать проведению таких выборов на всех палестинских территориях, в том числе в Восточном Иерусалиме", - подчеркнул также верховный представитель ЕС.

Впервые за 15 лет

Аббас 15 января издал указ о проведении парламентских и президентских выборов 22 мая и 31 июля соответственно. Выборы должны были пройти впервые за 15 лет.

Ряд наблюдателей полагает, что спор о праве на голосование в Восточном Иерусалиме используется палестинским руководством как повод не проводить выборы, так как Аббас и его окружение боятся потерпеть поражение, указывает агентство dpa и напоминает, что последние президентские выборы в палестинской автономии проводились в 2005-ом, а парламентские - в 2006 году.

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