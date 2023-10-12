Египет против создания коридоров для беженцев из Газы

Каир отказывается от создания коридоров, чтобы защитить "право палестинцев отстаивать свою землю", сообщили источники. Число погибших в секторе Газа увеличилось до 1200 человек.

Власти Египта на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта, вызванного масштабным вторжением боевиков ХАМАС в Израиль, отвергли идею о создании безопасных коридоров для беженцев из сектора Газа. В Каире объяснили это тем, что Египет желает защитить "право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю", сообщило вечером в среду, 11 октября, агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам между Египтом и США.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что с Израилем и Египтом продолжаются консультации о вывозе из сектора Газа гражданских лиц, страдающих от ударов израильской авиации, начавшихся в ответ на вторжение боевиков ХАМАС в Израиль.

По сведениям американского телеканала NBC, c этой целью администрация президента США Джо Байдена пытается согласовать эвакуацию мирного населения из сектора Газа через южный коридор в Египет. Единственным пограничным переходом из сектора Газа в Египет является Рафах. Все остальные ведут в Израиль. После нападения ХАМАС на Израиль все пограничные КПП были закрыты. В секторе Газа проживают около 2,2 млн человек.

К переговорам подключился госсекретарь США Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед отлетом в Израиль вечером 11 октября заявил, что переговоры с Египтом об эвакуации гражданского населения Газы идут трудно.

"Переговоры продолжаются. Я не могу вдаваться в подробности. Некоторые из них по понятным причинам весьма сложные. Мы добросовестно хотим, и, я уверен, Израиль тоже добросовестно желает избавить мирное население от ущерба. Но Израиль должен принять меры, чтобы защитить себя, чтобы гарантировать, что то, что произошло, больше не случится", - сказал Блинкен.

В секторе Газа и Израиле растет число жертв

По данным палестинских властей, в секторе Газа с начала нового вооруженного конфликта между ХАМАС и Израилем погибли уже 1,2 тыс. человек, еще около 5,6 тыс. ранены. Только за минувшую ночь в результате авиаударов со стороны Израиля погиб 51 палестинец, еще 281 человек ранен.

По сведениям Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, число перемещенных лиц в секторе Газа выросло до 338 тысяч, увеличившись всего за одни сутки на 75 тысяч человек.

Между тем израильские власти сообщили, что на территории Израиля погибли 1,3 тыс. человек, еще более 3,7 тысяч ранены.

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