"Мы пытались найти укрытие". Очевидцы об атаке ХАМАС

Граждане 22 стран были убиты или взяты в заложники в результате нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля. DW поговорила со свидетелями и родственниками погибших во время атаки на участников музыкального фестиваля.

МИД Израиля и Армия обороны Израиля в среду, 11 октября, опубликовали список из 22 стран, граждане которых были убиты, взяты в заложники или пропали без вести в результате нападения палестинского движения ХАМАС, признанного террористическим в большинстве стран Запада, и боевиков "Исламского джихада" на юг Израиля 7 октября. Количество заложников до сих пор официально не озвучено, но, по предварительным оценкам, оно превышает 150 человек.

DW поговорила со свидетелями нападения палестинских боевиков на участников музыкального фестиваля в кибуце Реим, ставших первыми жертвами террористов, а также с людьми, чьи близкие погибли в тот день, названный в Израиле "черный шаббат".

"Где мы находились, укрытий не было"

Около 6:30 утра, когда еврейский праздник урожая Суккот подошел к концу, тысячи участников музыкального фестиваля Nova Festival в кибуце Реим, неподалеку от границы с сектором Газа, танцевали, встречая восход солнца, когда вдруг раздались сирены воздушной тревоги. Раз Гастер - менеджер нескольких диджеев, которые должны были выступить на фестивале, в интервью DW рассказал, как все начиналось. "Атака началась с того, что сотни ракет полетели во все стороны. Мы упали на пол и закрыли головы, пытаясь найти укрытие. Там, где мы находились, укрытия не было, поэтому уже через пять минут мы были в машине. Ехали так быстро, как только могли, за пределы площадки, за пределы фестиваля, в безопасное место. К счастью, мы успели выскочить за одну-две минуты до того, как по другим людям начали стрелять", - рассказал он. По словам Гастера, они к счастью, двинулись не в сторону Тель-Авива и это их спасло. "Нам удалось спасти и вывезти иностранных артистов, включая немецких", - пояснил он.

Участники и гости фестиваля на границе с Газой стали первыми жертвами боевиков ХАМАС Фото: Jack Guez/AFP/Getty Images

Гастер не стал отвечать на вопрос о том, как была организована безопасность на фестивале, проходившем в непосредственной близости от сектора Газа. "Этого я не могу сказать, потому что не участвовал в организации. Конечно, это было полностью лицензированное мероприятие, подтвержденное правительством. На месте была и полиция, и пожарная служба, и другая охрана", - сказал он.

Когда израильские войска очистили территорию от боевиков ХАМАС, на месте, где проходил фестиваль, были обнаружены тела 260 молодых людей, убитых террористами.

"Это шок для всех нас"

27-летняя жительницы Тель-Авива Эми Сегал до сих пор не может оправиться от шока. Ее друг, Рам Села, работавший на фестивале, изначально числился пропавшим без вести. Однако 10 октября его семья получила подтверждение, что он был убит во время нападения ХАМАС. "Он работал на фестивале за неделю до самого события, и когда произошел теракт, он спал в том месте, где отдыхали все, кто там работал", - рассказала она.

Для Сегал, по ее собственным словам, это "первая настоящая война". "Это шок для всех нас; я не могу поверить, что это сделали люди: просто убивали и похищали невинных людей", - говорит она.

Закрыла своим телом

Арон Троен не может говорить, его переполняет неописуемое чувство утраты и шок. Его сестра и ее муж были убиты, когда боевики ХАМАС проникли в их кибуц, один из более чем 20 населенных пунктов на юге Израиля, подвергшихся нападению. "Когда террористы пришли в их кибуц и стали ходить из дома в дом, методично убивая всех, кого находили, моя сестра Шахар и ее муж Шломи были зверски убиты", - рассказал Троен DW. То, как это происходило, рассказал дяде 16-летний Ротем, сын его сестры.

Шломи, преподаватель музыки, был убит, когда пытался заблокировать дверь в их "комнату безопасности", которая есть в большинстве домов в приграничной зоне с Газой для защиты от ракетных и минометных обстрелов. "Ротем помнит, что мама бросила его на кровать и закрыла своим телом. Она была убита, Шломи был убит", - Троен едва сдерживает эмоции. Его племянник был ранен в живот и более получаса лежал под телом убитой матери, изображая мертвого. "Мы узнали о случившемся, когда получили от него эсэмэс: "Мама и папа мертвы. Пожалуйста, помогите, помогите!", - рассказывает мужчина.

Шахар (слева) и Шломи погибли во время нападения ХАМАС на Израиль. У супругов осталось четверо детей. Фото: privat

Ранненый подросток прятался под кроватью несколько часов, пока его не спасли израильские солдаты после боя с боевиками, захватившими их кибуц. "Палестинцы, конечно, тоже страдали, но нет никакого оправдания подобной ненависти, насилия и бесчеловечного поведения", - уверен Троен.

"Никогда со времен Холокоста не было убито больше евреев за один день. Никогда со времен гнусных преступлений ИГ (террористическая организация "Исламское государство". - Ред.) мы не были свидетелями такого варварства", - заявил президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя события "черного шаббата" в видеообращении к мировому сообществу.

По данным, Армии обороны Израиля на 11 октября, число граждан Израиля, погибших в результате атаки террористов ХАМАС превысило 1200 человек. Более 2800 человек получили ранения.

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