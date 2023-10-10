Без эмпатии. Как реагировали в РФ на атаку ХАМАС на Израиль

Официальная реакция РФ на нападение ХАМАС на Израиль была сдержанной. Политики и пропагандисты транслировали нарративы Кремля, многие не скрывали злорадства в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Официальная реакция России на события "черного шаббата", как уже назвали в Израиле нападение на страну 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС, признанного в большинстве стран Запада террористической организацией, в результате которого погибли более 900 израильтян, была сдержанной. В заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой была отмечена "серьезная озабоченность Москвы", указывалось, что "конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения", содержался призыв "к немедленному прекращению огня, отказу от насилия" и налаживанию переговорного процесса.

Боевики радикального исламисткого движения ХАМАС в Газе Фото: Yousef Masoud/Sopa/Zuma/picture alliance

В то же время МИД РФ, по сути, возложил ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке на Запад, обвинив его в невыполнении резолюций ООН, а также в "блокировании работы ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН".

Пожалуй, единственным российским политиком безоговорочно осудившим действия боевиков ХАМАС стал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, ранее не замеченный в либеральных взглядах. "Не может быть никаких оправданий для террористов, похищающих беззащитных детей и женщин, какими бы целями и причинами это не прикрывалось. Каждый, кто пытается найти какие-то объяснения, точно так же должен "понять" и Беслан, и Норд-Ост, и Буденовск, и Первомайское", - написал он в своем официальномTelegram-канале .

В целом же тон российских политиков был иным. Информируя о происходящем в Израиле, СМИ и телеканалы РФ, а также некоторые популярные блогеры, продвигали следующие нарративы Кремля и не скрывали злорадства.

Злорадство в связи с ошибками Израиля

Так, Дмитрий Киселев, ведущий итоговой программы "Вести недели" на государственном телеканале "Россия 1" 8 октября с плохо скрываемым удовольствием перечислил складывающиеся годами стереотипы об Израиле, которые, по его мнению, были снесены атакой ХАМАС "словно золотая листва порывом осеннего ветра": о защищенности и безопасности израильского государства, о мощи израильской армии и осведомленности разведки Моссад, о надежности системы ПВО "Железный купол".

Эти же утверждения фактически повторил в тот же день еще один российский пропагандист Владимир Соловьев. Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев с солдатской прямотой расставил точки над "i". "Если сильно не заморачиваться, то чей союзник Израиль? Соединенных Штатов Америки. Чей союзник Иран и его окружающий мусульманский мир? Наш", - написал он в своем Telegram-канале. При этом депутат, по сути, высказал восхищение операцией, проведенной террористами ХАМАС. А основной канал российского иновещания RT даже назвал их "бойцами".

Обвинение США и Израиля в эскалации конфликта

Обвинение Запада в эскалации конфликта, высказанное в заявлении МИД РФ, подхватил и заместитель секретаря Совбеза РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев . В своем Telegram-канале он назвал атаку ХАМАС событием, которое можно было ожидать. "Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок. Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа", - написал он, очевидно, имея в виду развязанную Россией войну против Украины.

Конфликт выгоден России

Пропагандисты не скрывали, что драма, разыгрывающаяся на Ближнем Востоке, выгодна Москве. "Любой конфликт в мире сейчас выгоден нам там, где секутся интересы США", - заявил телеведущий Тигран Кеосаян. Ему вторит корреспондент "Комсомольской правды" Сергей Мардан. По его мнению, теперь США на время отвлекутся от Украины и "займутся очередным тушением вечного ближневосточного пожара", - отметил он в своем Telegram-канале.

Насмешки над российскими политэмигрантами в Израиле

Еще одной частью реакции на события в Израиле стали насмешки над российскими политэмигрантами, уехавшими в эту страну от репрессий, связанных с войной России против Украины. Не обошлось и без примитивных фейков. В соцсетях распространили фотографию, которая якоба должна была доказать, что Алла Пугачева и Максим Галкин сбежали из Израиля. В то же время писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале с неприкрытой иронией выражал озабоченность тем, не призовут ли Галкина в ЦАХАЛ в рамках объявленного призыва резервистов.

Гражданка Германии Шани Лук, похищенная боевиками ХАМАС Фото: shanukkk/instagram

Не обошлось и без глумления над погибшими израильскими военными и мирными жителями. Один из российских военных блогеров, известный своими антиукраинскими постами, Alex Parker, демонстрируя обошедшую мир фотографию захваченной и возможно убитой палестинцами гражданки Германии Шани Лук, злорадствует в своем Telegram-канале: "Кстати, напоминаю, что недавно США дали Израилю намоленный безвиз. Так что еврейка умирает счастливой".

Реакция на трагедию в Израиле стала "частью той атмосферы, которая сложилась в России, по крайней мере, на уровне госпропаганды", полагает востоковед Руслан Сулейманов. "На фоне общей озлобленности и ненависти, которая, к сожалению, циркулирует в российском обществе, мы видим, что причинение боли и страданий является чуть ли ни каким-то видом спорта для многих, получающих удовольствие от того, как кто-то страдает и умирает", - рассказал эксперт Фонда Карнеги в интервью DW. Его слова подтверждают множество откровенно антисемитских комментариев под материалами об эскалации конфликта на Ближнем Востоке, появляющихся в социальных сетях и на Youtube-каналах DW.

Впрочем, были и другие россияне - те, которые приносили цветы к посольству Израиля в Москве, консульству в Санкт-Петербурге, а также синагогам в различных городах РФ.

Смотрите также: