"Черный день": что писали соцсети Израиля после атаки ХАМАС

Уже с первых минут вторжения боевиков ХАМАС в города и поселки юга Израиля активность пользователей соцсетей оказалась нетипично высокой для выходного субботнего дня, к тому же пришедшегося на религиозный праздник Симхат Тора. На праздники в Израиле, как правило, царит штиль. Но только не в этот день.

Уже в утренние часы в соцсетях начали множиться публикации с вопросом "Что происходит?", часто сопровождавшиеся короткими видеоклипами воцарившегося на улицах хаоса. Многие жители как раз проснулись от шума и стрельбы на улице, с видом трупов и вооруженных боевиков "Хамаса", слоняющихся подле соседней булочной или аптеки.

Растерянность и замешательство первых минут

Жителям юга Израиля, живущим с начала 2000-х годов под непрекращающимися ракетными обстрелами из Газы, не привыкать к воздушным сиренам, внезапным армейским операциям и многим иным называемым в израильской прессе строгим канцелярским языком "происшествиям в сфере безопасности" или просто "ситуациям".

Жители Ашкелона возле места утреннего ракетного удара из сектора Газа Фото: Amir Cohen/REUTERS

Однако на этот раз масштабность "ситуации" уже вскоре стала очевидной как минимум по количеству срочных призывов о помощи. Так, житель округа Шарон Йони рассказал в эфире 12-го канала ТВ, что опознал в коротком клипе, попавшем в соцсети, свою жену и двух дочерей, которые оказались в плену исламистов. "Телефон жены запеленгован в Хан-Юнисе в секторе Газа. Нужно, чтобы органы безопасности подтвердили мне эти данные, проверили дом", - говорил он в телеэфире.

Но ресурсов отреагировать на все подобные вызовы явно не хватало: в более чем 14 населенных пунктах долгие часы продолжались ожесточенные бои с боевиками. Многие граждане в соцсетях жаловались, что не могут дозвониться в полицию и экстренные службы, а потому взывали о помощи напрямую через соцсети.

"Моя семья находится в Кфар-Газе. Сидят в защищенной комнате с 6 утра с 5-месячным ребенком. Пожалуйста, если можно, пришлите им помощь!", - взывала в Facebook Эфрат Ар-Паз Йогев .

Также вскоре стало расти количество постов с контактами близких, пропавших без вести и попавших в плен, среди которых оказалось немало молодежи, настигнутой террористами врасплох прямо во время фестиваля техно-музыки, проходившего в этом районе. Во многие города, подвергшиеся вторжению, помощь пришла лишь спустя 8 и более часов.

Официальные СМИ работают в условиях военной цензуры

К середине дня спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари на пресс-конференции в Тель-Авиве призвал граждан не верить множественным фейкам, распространяющимся в потоках соцсетей и доверять только официальным источникам.

Тем не менее именно из новостных каналов соцсетей многие израильтяне параллельно черпали информацию в условиях традиционной для Израиля военной цензуры. Кадры захваченной техники, поджогов и издевательств над плененными ввергли многих в шок. Журналистам же центральных СМИ приходилось тщательно отбирать то, что попадало на экран.

Обозреватель по вопросам безопасности 13-го телеканала Алон Бен-Давид в этой связи откровенно признал, что, следя за международными вещателями, израильтяне могли увидеть более широкую картинку происходящего, нежели в эфире собственных национальных СМИ.

На фоне раскола в обществе

К тому времени сотни пользователей в соцсетях уже задавались вопросами "Кто уснул на посту?" и которая из цепочек неудачных решений привела теперь к очевидному провалу в работе органов безопасности и спецслужб, позволившему ХАМАС с эффектом внезапности прорвать границу, захватить многие населенные пункты и армейские посты, устроив кровавую бойню с сотнями погибших.

После попадания ракеты из сектора Газа в дом в Тель-Авиве Фото: Itai Ron/REUTERS

Немало дискуссий в соцсетях, радио- и телеэфире было обращено и вовнутрь: в последний год на фоне объявленной правительством Биньямина Нетаньяху юридической реформы идеологический и социальный раскол в израильском обществе на либералов и национал-консерваторов, светских и религиозных, левых и правых заметно усилился. В течение многих месяцев сотни тысяч израильтян выходили на антиправительственные демонстрации, на которых доходило и до столкновений.

В последние дни напряжение между религиозными и светскими накалилось ввиду споров о проведении гендерно-раздельной молитвы в Тель-Авиве - городе, известном своим либеральным образом жизни, наряду с десятками иных городов, также подвергшемуся в субботу обстрелам из Газы.

"Где армия? Где полиция"?

Многие военные обозреватели предупреждали, что внутренние распри, воспринимаемые как ослабление государства, могут прельстить внешних противников воспользоваться моментом. Однако такого масштаба, похоже, мало кто ожидал. Информпортал Ynet сообщает , что все оперативные оценки израильской разведки последних недель сводились к тому, что ХАМАС не заинтересован в нападении и войне.

Биньямин Нетаньяху обращается к нации Фото: AFP

"Это огромный провал, каковых ранее никогда не бывало - даже во время войны Судного дня, - пишет в Facebook блогер и журналистка Анат Сарагусти . - Операция ХАМАС такого масштаба - и здесь ничего не знали? Где армия? Где полиция? Где служба тыла? Как может быть так, что ничего - ничего - не функционирует?", - вопрошает она.

Параллели с войной Судного дня, заставшей Израиль врасплох осенью 1973 года и ставшей национальной травмой, часто проводили и другие пользователи. "Сегодня они устроили нам Перл-Харбор и войну Судного дня. Событие еще не получило численного измерения. Но если мы не проявим упрямство, не решим, что на этот раз не будет Худны (временного перемирия. - Ред.), послаблений, спокойствия, то можем просто сворачивать удочки", - пишет пользователь Кфир Вайнхауз .

"Произошедшее сегодня беспрецедентно в Израиле - и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось снова", - заявил на вечерней конференции премьер-министр Нетаньяху, уже после выступления президента США Джо Байдена, выразившего полную поддержку Израилю.

Многие пользователи, впрочем, не согласились со словами премьера, напомнив, что проникновения террористов с захватом заложников уже случались в Израиле, среди прочего, в 1974 году в Кирьят-Шмоне на ливанской границе и в 1979 году в Нагарии.

Армейский автомобиль с израильскими военными в Сдероте едет в направлении сектора Газа Фото: Tsafrir Abayov/AP/picture alliance

Намного больше граждан интересовала все же вторая часть заявления Нетаньяху - как предотвратить подобное и каков алгоритм немедленных дальнейших действий в начавшейся военной операции "Железные мечи"? Десятки израильтян к вечеру публиковали в соцсетях кадры стягивания военной техники к границе с сектором. Иные предлагали бесплатную подвозку резервистам и помощь жителям юга страны.

"Черный день"

С облегчением многими были восприняты известия о том, что израильские силы до заката солнца вошли во все захваченные населенные пункты, а также указ об отключении подачи электроэнергии в Газу. "Как было больше не будет. И да - это коллективное наказание. Они там в Газе, должны трястись от страха", - написала Ирина Шульман из Нетании.

Традиционно для соцсетей не обошлось и без дискуссий на низком уровне, конспирологии, попыток выяснить роль "закулисных" игроков и даже теорий на тему подарка ко дню рождения Путина, а также и множества нецензурных публикаций и постов с призывами к радикальному ответу.

Сразу несколько известных персон, в том числе известный рэпер Цель ("Тень"), близкий к правому лагерю, сравнил нападение ХАМАС с Перл-Харбором, призвав главу правительства нанести по Газе удар ядерным оружием, в случае если ХАМАС откажется освобождать пленных. Их точное количество до сих пор неизвестно, ХАМАС ранее заявлял о 53 пленённых.

Между тем, другие израильтяне, среди которых Итай Кохави , полагают, что в конечном итоге Израиль должен будет стремиться к дипломатическому решению и достижению мирного соглашения. Правда, с оговоркой, что возможным это станет после смены режима ХАМАС. Группировка захватила власть в Газе в 2007 году и внесена в списки террористических организаций ЕС и США.

7 октября, как указывали многие в своих постах, стало "черным днем" и одновременно - поворотным моментом, сравнимым по своей магнитуде с ключевыми событиями в истории народа Израиля и даже мировой истории. "Невозможно осознать масштабы этой катастрофы. А мы ведь только в начале войны", - комментирует Даниэль Даян .

Среди основных опасений граждан - то, что ситуация выйдет из-под контроля, особенно в случае эскалации на других направлениях - на северной границе, где за развитием событий пристально следит "Хезболла", а также в арабском секторе самого Израиля, где на данный момент царит спокойствие.

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