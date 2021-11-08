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Twitter

Многоязычный микроблог Twitter.

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November 16, 2017 - Hawthorne, California, U.S. - Tesla Motors 2020 Roadster. ELON MUSK claims it is the fastest production car ever made. The base model will be able to travel from 0 to 60 miles per hour in 1.9 seconds, which would be a record. It will go 0 to 100 miles per hour in 4 seconds. It will have a 200 kilowatt hour battery pack and will be able to drive 620 miles on a single charge, The first 1,000 cars will cost $250,000 each, paid in full up front, with later models starting at $200,000 |

Голосование о продаже Маском акций Tesla привело к их падению на бирже 08.11.2021

Большинство участников голосования в Twitter поддержали идею Илона Маска продать 10 процентов акций Tesla. После этого акции автопроизводителя упали, однако, по мнению аналитиков, ненадолго.
Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. ***Sie darf nur von DW verwendet werden.*** Donald Trump hat sein eigenes soziales Netzwerk Truth Social gestartet. Jahr/Ort: Moskau, 21.10.2021

Соцсеть Трампа: взлетит ли личный Twitter экс-президента США? 21.10.2021

Бывший президент США анонсировал запуск соцсети Truth Social. Так Дональд Трамп ответил на блокировку своих аккаунтов в Twitter и Facebook. Сергей Елкин о том, как будет выглядеть новая платформа.
ANKARA, TURKEY - JANUARY 09: In this photo illustration, screens display the logo of twitter, Flag of the United States and Donald Trump in Ankara, Turkey on January 09, 2021. Twitter removes US President Donald Trump's tweets from official POTUS Twitter account. Metin Aktas / Anadolu Agency

Экс-президент США Трамп запустит собственную соцсеть Truth Social 21.10.2021

"Вашего любимого американского президента заставили замолчать", - заявил Дональд Трамп, анонсировав запуск собственной соцсети Truth Social.
Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

Российские издания Republic и "Росбалт" признаны "иностранными агентами" 16.10.2021

В список СМИ-"иноагентов" попали учредители издания Republic, которое полностью финансируется за счет подписки, и информагентства "Росбалт", помеченного в Twitter как госиздание РФ.
Police investigate an arrow stuck in a wall after an attack in Kongsberg, Norway, Wednesday, Oct. 13, 2021. A man armed with a bow and arrows killed several people Wednesday near the Norwegian capital of Oslo before he was arrested, authorities said. (Terje Pedersen/NTB via AP)

Фактчекинг DW: "Райнер Винкларсон" - не убийца из Конгсберга 15.10.2021

В норвежском Конгсберге из лука убиты пять человек. Вскоре в Twitter появляется информация о предполагаемом преступнике, ее подхватывают мировые СМИ. Но на поверку она оказывается фейком.

Почему Twitter запретили в Нигерии и какие проблемы есть еще у самой населенной страны Африки? 29.09.2021

Ситуация в сфере безопасности в Нигерии продолжает вызывать беспокойство. Боевики группировки "Боко харам" продолжают похищать людей. Больше стало и случаев насилия. Две трети населения Нигерии живут за чертой бедности, при этом уровень безработицы остается высоким. На этом фоне недовольство властями растет. В частности, это касается жестокого подавления протестов против полицейского произвола.
This photo illustration taken on March 22, 2018 shows a woman looking at Social Networking applications Facebook, Instagram, Snapchat, Whatsapp, Twitter, Messenger and Linkedin on a smartphone in Kuala Lumpur. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP) (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

Роскомнадзор формирует единый реестр социальных сетей 22.09.2021

Соцсети, числящиеся в этом списке, будут обязаны быстро удалять "запрещенную" информацию. Пока в реестр Роскомнадзора включены восемь соцсетей, включая Twitter и YouTube.
12.03.2020 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - MARCH 12: A United Airlines plane takes off to San Fransisco at Frankfurt Airport on March 12, 2020 in Frankfurt, Germany. U.S. President Donald Trump has announced he is imposing a ban, beginning tomorrow at midnight, on most travellers from continental Europe in an effort to stop the spread of the coronavirus. U.S. citizens and their families will still be allowed to travel and the measure is not supposed to affect international trade. Europe currently has approximately 25,000 confirmed cases of the coronavirus, with approximately half of those in Italy. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

США с ноября откроют границы для вакцинированных туристов из ЕС 20.09.2021

В Германии приветствуют решение США отменить ограничения на въезд европейцев. "Отличные новости для инвесторов, экспортеров и трансатлантических отношений", - написал в Twitter вице-канцлер Олаф Шольц.
Eine Sicherheitskraft Spürhund inspiziert mit einem Spürhund das Gepäck eines Ryanair-Flugzeuges. Belarussische Behörden hatten das Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gebracht. An Bord der Maschine war nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna auch der vom belarussischen Machthaber Lukaschenko international gesuchte Blogger Protassewitsch, der demnach in Minsk festgenommen wurde. +++ dpa-Bildfunk +++

Суд в Беларуси отправил в колонию россиянку за твит о Лукашенко 20.09.2021

Поводом для уголовного дела стал опубликованный 23 мая твит о захвате самолета Ryanair в Минске, который россиянка назвала преступлением.
Junk news on social media. File photo dated 15/03/19 of social media icons Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat and Pinterest. People are still likely to share and like news stories from unreliable sources on Facebook despite overall levels of junk news circulating across social media being relatively low, a study has claimed. Issue date: Tuesday May 21, 2019. See PA story TECHNOLOGY Twitter. Photo credit should read: Nick Ansell/PA Wire URN:43026225 |

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Telegram и Twitter суммарно на 35 млн рублей 14.09.2021

Социальные сети наказаны за отказ удалить "запрещенный" в России контент. О какого рода информации идет речь, в пресс-службе Таганского районного суда Москвы не сообщается.
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Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафованы в России на 36 млн рублей 26.08.2021

Интернет-гиганты не подтвердили готовность локализовать базы данных российских пользователей. Для Facebook и Twitter это уже второй штраф из-за отказа локализации.
May 13, 2019 - Poland - In this photo illustration a Twitter logo seen displayed on a smartphone. Poland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAs197 20190513_zab_s197_023 Copyright: xOmarxMarquesx

Оценка Второй мировой войны: чем немецкие дипломаты обидели японцев? 14.08.2021

Высказывание немецких дипломатов в Twitter, опубликованное в очередную годовщину атомной бомбардировки США города Нагасаки, вызвало бурную дискуссию. Многих японцев оно обидело. О чем же шла речь?
November 1943***Soviet Union Premier Josef Stalin, U.S. President Franklin D. Roosevelt, center, and British Prime Minister Winston Churchill sit at the Teheran Conference in the capital of Persia, Iran, on Nov. 28, 1943. The three leaders, meeting for the first time, are to discuss Allied plans for the war against Germany and for postwar cooperation in the United Nations. (AP Photo)

Фото в Twitter с послами России и Британии вызвало дипскандал в Иране 12.08.2021

Посол России в Иране выложил в Twitter фото с британским коллегой. Это вызвало негативную реакцию в Иране, поскольку фото напоминает о встрече Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране в 1943 году.

Теперь пришли за редактором The Insider: как Кремль закручивает гайки накануне выборов. DW Новости (28.07.2021) 28.07.2021

Подготовка к выборам в РФ идет полным ходом: федеральные каналы наперебой рассказывают о достижениях правящей партии, в сети устанавливают новый порядок. Роскомнадзор потребовал от Твиттера заблокировать аккаунт Любови Соболь. А к главреду издания The Insider Роману Доброхотову сегодня "громко постучались", выломав дверь, когда пришли с обыском.
Wahlmaßnahme von Navalny-Mitstreiterin Ljubov Sobol. Foto: Elena Barysheva/DW am 10.4.2021

Любовь Соболь заявила о требовании Роскомнадзора закрыть ее аккаунт в Twitter 28.07.2021

Роскомнадзор уведомил Twitter о распространении противозаконной информации аккаунтом Любови Соболь, заявила соратница Навального.
04.10.2016 NOVOSIBIRSK, RUSSIA - OCTOBER 4, 2016: The Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger and Skype applications icons on a smartphone screen. Russian companies have started searching the ways to decode conversations in WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram and Skype applications. The decoding is required to implement Yarovaya s package, counter-terrorist laws proposed by Russian State Duma member Irina Yarovaya and Russian Federation Council member Viktor Ozerov and signed by Russian President Vladimir Putin in July 2016. Kirill Kukhmar/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS03351B Novosibirsk Russia October 4 2016 The Whatsapp Telegram Facebook Messenger and Skype Applications Icons ON a Smartphone Screen Russian Companies have started Searching The Ways to DECODE Conversations in Whatsapp Facebook Messenger Telegram and Skype Applications The decoding IS required to Implement Yarovaya S Package Counter Terrorist Laws proposed by Russian State DUMA member Irina Yarovaya and Russian Federation Council member Viktor Ozerov and signed by Russian President Vladimir Putin in July 2016 Kirill Kukhmar TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS03351B

Facebook, Telegram и Twitter оштрафованы за отказ удалять контент о протестах 22.07.2021

По решению московского суда, Facebook должен выплатить 6 млн рублей, Telegram - 11 млн, а Twitter - 5,5 млн рублей. Причина наказания - несогласие соцсетей удалять призывы к участию в несанкционированных акциях в РФ.
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