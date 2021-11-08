Многоязычный микроблог Twitter.
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Ситуация в сфере безопасности в Нигерии продолжает вызывать беспокойство. Боевики группировки "Боко харам" продолжают похищать людей. Больше стало и случаев насилия. Две трети населения Нигерии живут за чертой бедности, при этом уровень безработицы остается высоким. На этом фоне недовольство властями растет. В частности, это касается жестокого подавления протестов против полицейского произвола.
Подготовка к выборам в РФ идет полным ходом: федеральные каналы наперебой рассказывают о достижениях правящей партии, в сети устанавливают новый порядок. Роскомнадзор потребовал от Твиттера заблокировать аккаунт Любови Соболь. А к главреду издания The Insider Роману Доброхотову сегодня "громко постучались", выломав дверь, когда пришли с обыском.
По решению московского суда, Facebook должен выплатить 6 млн рублей, Telegram - 11 млн, а Twitter - 5,5 млн рублей. Причина наказания - несогласие соцсетей удалять призывы к участию в несанкционированных акциях в РФ.