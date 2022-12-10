Немецкие политики разочаровались в Twitter. Почему?

С сентября из Twitter ушли несколько политических деятелей ФРГ и два ведомства. О закрытии аккаунта задумался даже Олаф Шольц. В чем причины, и есть ли альтернатива Twitter - у DW.

Twitter в Германии многие годы пользуется популярностью среди политиков, журналистов, общественных деятелей и ученых. Микроблоги ведут свыше 80% депутатов бундестага. Аккаунты в Twitter также есть у многих федеральных и региональных ведомств.

Однако после покупки соцсети американским миллиардером Илоном Маском работа этой платформы вызывает в ФРГ все больше вопросов. О сделке было объявлено в апреле, но бизнесмен закрыл ее только осенью, после чего в компании прошла волна увольнений. В ноябре в немецком правительстве заявили, что "очень внимательно следят" за развитием Twitter, а в министерстве иностранных дел ФРГ выразили обеспокоенность вопросами конфиденциальности и нововведениями, которые касаются аутентификации пользователей.

"Язык ненависти под видом свободы слова"

В пятницу, 9 декабря, СМИ распространили заявление представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit). В подкасте издательской группы Redaktionsnetzwerks Deutschland он сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц внимательно наблюдает за событиями, последовавшими за приобретением соцсети Илоном Маском, и на всякий случай подыскивает альтернативы. "Мы не можем закрывать глаза, если количество проблематичных тенденций будет расти", - пояснил представитель правительства.

Личный аккаунт в Twitter канцлера Германии Олафа Шольца Фото: twitter.com/olafscholz

Олаф Шольц завел официальный аккаунт в Twitter в феврале 2022 года. Он стал первым главой германского правительства, у которого есть микроблог. По состоянию на 9 декабря, на него подписаны почти 657 тысяч пользователей, за 11 месяцев канцлер ФРГ опубликовал свыше 500 твитов. Впрочем, у Шольца есть также личный аккаунт в Twitter. В нем - около 613 тысяч подписчиков и чуть меньше семи тысяч сообщений. Обдумывает ли Шольц отказаться и от этого микроблога, в немецком правительстве не уточнили.

Несколькими днями ранее премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль (Stephan Weil) объявил, что уходит из Twitter. В пресс-релизе, опубликованном на сайте канцелярии нижнесаксонского правительства, говорится, что политик создал аккаунт восемь лет назад, но с ноября перестал публиковать твиты, наблюдая за развитием событий.

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль Фото: picture-alliance/dpa/P. Steffen

Вайль сообщил, что из-за отсутствия контроля и проблем с верификацией контента в Twitter массово распространяются ненависть, травля, дезинформация и теории заговоров. Новая стратегия платформы, "по-видимому, намеренно разработана, чтобы избежать любого контроля и дать ход распространению "языка ненависти" под видом "свободы слова", констатировал премьер-министр Нижней Саксонии.

Ненависть, травлю и враждебность в качестве причин ухода из Twitter называл и нынешний министр экономики ФРГ, политик от партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck). Но он покинул соцсеть задолго до ее приобретения Маском - в январе 2019 года.

Искаженная реальность и плохое настроение

По причинам, озвученным Штефаном Вайлем, было решено удалить и официальный аккаунт правительства Нижней Саксонии. В канцелярии уточнили, что премьер-министр и кабинет министров федеральной земли продолжат вести аккаунты в Facebook и Instagram.

От микроблога в Twitter также отказалось ведомство Федерального комиссара по защите данных и свободе информации (BfDI). Сам комиссар Ульрих Кельбер (Ulrich Kelber) пояснил, что на сегодняшний день не представляется возможным доказать, что аккаунт соответствует требованиям законодательства о защите данных. При этом решающим фактором, по словам Кельбера, стали "непрозрачные события" вокруг приобретения платформы Илоном Маском.

Экс-глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ушел из Twitter, "чтобы не портить себе настроение" Фото: Tobias Schwarz/Reuters

В конце октября соцсеть покинула сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен (Saskia Esken), а месяцем ранее из нее ушли генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert) и бывший министр здравоохранения Германии, политик от ХДС Йенс Шпан (Jens Spahn).

Twitter не предпринимает никаких действий в отношении фейковых профилей, крайне небрежно обходится с обращениями о наказуемом контенте, в частности - оскорблениях и разжигании ненависти, и не отменяет неправомерные блокировки даже по решению суда - так объяснила свою позицию Заския Эскен в статье для газеты Die Zeit. Кевин Кюнерт пожаловался на искаженное восприятие реальности после длительного использования Twitter, а Йенс Шпан заявил, что эта соцсеть портит ему настроение.

Альтернативой Twitter называют Mastodon

После приобретения Twitter Маском немецкие социал-демократы предложили усилить контроль за соцсетью. "То, что Twitter теперь переходит к тому, кто хочет еще больше политизировать эту сеть, я считаю серьезной проблемой", - заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). Он высказал мнение, что в случае "дальнейших нападок на плюрализм мнений" должны быть приняты "последовательные меры".

Сопредседатель СДПГ Заския Эскен ушла из Twitter в конце октября Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

В свою очередь депутат бундестага от СДПГ Йенс Циммерман (Jens Zimmermann) назвал нынешнее развитие ситуации "чрезвычайно критичным". По его словам, с учетом сокращения штата вдвое Twitter не сможет выполнять европейские требования законодательства по модерации контента и обращению с жалобами. "Федеральное ведомство по делам юстиции должно взять Twitter под более жесткий контроль и в случае нарушений действовать быстро и решительно", - призвал Циммерман.

На фоне критики американского сервиса микроблогов в Германии пытаются искать альтернативу. Команда канцлера ФРГ конкретной платформы пока не называет. В немецком правительстве заявили, что планируется задействовать "много каналов, чтобы достичь пользователей именно на тех сервисах, которые они используют".

В то же время отдельные ведомства, политики и журналисты заводят аккаунты в похожей социальной сети Mastodon. В отличие от Twitter она децентрализована: платформа строится на разных серверах. Mastodon рассматривает себя частью Fediverse - сети, которая состоит из независимых друг от друга платформ: соцсетей, сервисов микроблогов и сайтов.

Приложение соцсети Mastodon Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

В связи с последними изменениями в Twitter пользователи начали архивировать твиты, опасаясь сбоя, из-за которого информация может быть утеряна навсегда. Аккаунт в Mastodon зачастую рассматривается как запасной вариант, отмечает газета Süddeutsche Zeitung. В этой "альтернативной" соцсети уже завели микроблоги несколько немецких ведомств, в частности, министерство экономики, МВД, МИД и министерство образования и научных исследований. В Mastodon перешло и ведомство Федерального комиссара по защите данных и свободе информации. В числе политиков, которые открыли аккаунты на этой платформе - покинувшая Twitter политик от СДПГ Заския Эскен, зампред фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) и депутат бундестага от Левой партии Анке Домшайт-Берг (Anke Domscheit-Berg).

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