Шольц обдумывает уход из Twitter после его покупки Маском

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) внимательно наблюдает за событиями, последовавшими за покупкой социальной сети Twitter миллиардером Илоном Маском и на всякий случай подыскивает альтернативы. Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) в подкасте издательской группы Redaktionsnetzwerks Deutschland, вышедшем в эфир в ночь на пятницу, 9 декабря.

По словам Хебештрайта, команда канцлера, с одной стороны, наблюдает "за развитием этой платформы, а с другой - за альтернативами, которые можно использовать". "Мы хотим использовать много каналов, чтобы достичь пользователей именно на тех сервисах, которые они используют", - подчеркнул Хебештрайт, у которого в Twitter чуть менее ста тысяч подписчиков. У самого Шольца их 600 тысяч.

Несмотря на то, что подыскать альтернативу Twitter будет непросто, "мы не можем закрывать глаза, если количество проблематичных тенденций будет расти", добавил представитель правительства.

Илон Маск стал владельцем Twitter в конце октября, после чего заявил, что компания тратит слишком много денег, и уволил около половины сотрудников. Оставшимся он предложил работать сверхурочно - и разместил в офисе в Сан-Франциско спальные места. Кроме того, Маск предупредил, что компания будет в ближайшее время делать "много глупостей", чтобы наладить работу. Критики опасаются, что Маск радикально сократил проверку недопустимого контента, что превратит платформу в рассадник ненависти и дезинформации.

Премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль (Stephan Weil) уже объявил о своем уходе из Twitter.

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