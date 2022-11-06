В Германии предложили усилить контроль за Twitter

Немецкие социал-демократы считают, что приобретение социальной сети Twitter Илоном Маском может негативно повлиять на свободу выражения мнения. В СДПГ предложили усилить контроль за этой платформой.

"То, что Twitter теперь переходит к тому, кто хочет еще больше политизировать эту сеть, я считаю серьезной проблемой", - заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) в воскресенье, 6 ноября. Он высказал мнение, что в случае "дальнейших нападок на плюрализм мнений" должны быть приняты "последовательные меры".

В свою очередь, депутат бундестага от СДПГ Йенс Циммерман (Jens Zimmermann) назвал нынешнее развитие ситуации "чрезвычайно критичным". По его словам, с учетом сокращения штата вдвое Twitter не сможет выполнять европейские требования законодательства по модерации контента и обращению с жалобами.

"Федеральное ведомство по делам юстиции должно взять Twitter под более жесткий контроль и в случае нарушений действовать быстро и решительно", - отметил Циммерман. Он добавил, что ожидает "решительных действий" и от министра юстиции Германии Марко Бушмана (Marko Buschmann). Федеральное ведомство по делам юстиции в ФРГ отвечает за жалобы на проблемный контент в социальных сетях и может при необходимости штрафовать операторов платформ. По мнению представителя СДПГ, в случае невыполнения требований штрафы могут быть наложены не только на Twitter как юрлицо, но и на отдельных менеджеров, отвечающих за эти направления работы.

В Twitter началась волна увольнений

В начале ноября стало известно, что в Twitter начинается волна увольнений. Руководство компании Twitter Inc., владеющей соцсетью, разослало сотрудникам электронные письма с официальным анонсом череды сокращений персонала. По данным американских СМИ, Илон Маск планирует уменьшить численность персонала на 50 процентов. В настоящее время в Twitter работает около 7500 человек.

Увольнения в компании начались сразу после того, как Маск закрыл сделку по приобретению компании за 44 млрд долларов, о которой объявил еще в апреле. После этого он пытался изменить свое решение, но вернулся к покупке, когда совет директоров Twitter сообщил о намерении подать на него в суд, требуя завершить сделку. Причиной для критики со стороны Маска стали якобы недостоверные сведения о количестве ботов и фейковых аккаунтов в соцсети.

С субботы, 5 ноября, Twitter ввел плату за верификацию контента. Части пользователей начали предлагать оформить премиум-подписку стоимостью 7,99 долларов в месяц. Помимо верификации контента она предоставляет доступ к персонификации аккаунта, позволяет использовать закладки, отменять уже опубликованные твиты и читать треды в упрощенном режиме. Кроме того, абоненты Twitter Blue видят существенно меньше рекламы.

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