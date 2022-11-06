  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Логотип Twitter
Логотип TwitterФото: Noah Berger/AP Photo/picture alliance
Свобода словаГермания

В Германии предложили усилить контроль за Twitter

Анна Неверова
53 мин. назад

В СДПГ считают, что соцсети грозит дальнейшая политизация. Федеральному ведомству по делам юстиции следует ужесточить контроль над Twitter, заявили немецкие социал-демократы.

https://p.dw.com/p/4J83N

Немецкие социал-демократы считают, что приобретение социальной сети Twitter Илоном Маском может негативно повлиять на свободу выражения мнения. В СДПГ предложили усилить контроль за этой платформой.

"То, что Twitter теперь переходит к тому, кто хочет еще больше политизировать эту сеть, я считаю серьезной проблемой", - заявил сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) в воскресенье, 6 ноября. Он высказал мнение, что в случае "дальнейших нападок на плюрализм мнений" должны быть приняты "последовательные меры".

В свою очередь, депутат бундестага от СДПГ Йенс Циммерман (Jens Zimmermann) назвал нынешнее развитие ситуации "чрезвычайно критичным". По его словам, с учетом сокращения штата вдвое Twitter не сможет выполнять европейские требования законодательства по модерации контента и обращению с жалобами.

"Федеральное ведомство по делам юстиции должно взять Twitter под более жесткий контроль и в случае нарушений действовать быстро и решительно", - отметил Циммерман. Он добавил, что ожидает "решительных действий" и от министра юстиции Германии Марко Бушмана (Marko Buschmann). Федеральное ведомство по делам юстиции в ФРГ отвечает за жалобы на проблемный контент в социальных сетях и может при необходимости штрафовать операторов платформ. По мнению представителя СДПГ, в случае невыполнения требований штрафы могут быть наложены не только на Twitter как юрлицо, но и на отдельных менеджеров, отвечающих за эти направления работы.

В Twitter началась волна увольнений

В начале ноября стало известно, что в Twitter начинается волна увольнений. Руководство компании Twitter Inc., владеющей соцсетью, разослало сотрудникам электронные письма с официальным анонсом череды сокращений персонала. По данным американских СМИ, Илон Маск планирует уменьшить численность персонала на 50 процентов. В настоящее время в Twitter работает около 7500 человек.

Увольнения в компании начались сразу после того, как Маск закрыл сделку по приобретению компании за 44 млрд долларов, о которой объявил еще в апреле. После этого он пытался изменить свое решение, но вернулся к покупке, когда совет директоров Twitter сообщил о намерении подать на него в суд, требуя завершить сделку. Причиной для критики со стороны Маска стали якобы недостоверные сведения о количестве ботов и фейковых аккаунтов в соцсети.

С субботы, 5 ноября, Twitter ввел плату за верификацию контента. Части пользователей начали предлагать оформить премиум-подписку стоимостью 7,99 долларов в месяц. Помимо верификации контента она предоставляет доступ к персонификации аккаунта, позволяет использовать закладки, отменять уже опубликованные твиты и читать треды в упрощенном режиме. Кроме того, абоненты Twitter Blue видят существенно меньше рекламы.

Смотрите также: 

Что происходит в Нигерии? Интервью DW

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Twitter и Facebook не были готовы бороться с вмешательством Кремля в выборы в США (06.09.2018)

Twitter и Facebook не были готовы бороться с вмешательством Кремля в выборы в США (06.09.2018)

В комитете Сената США по разведке прошли слушания, посвященные влиянию на соцсети из-за рубежа. Представитель компании Google на слушания не пришел.
Политика6 сентября 2018 г.02:59 мин.
external

''Пакет Яровой": депутаты проголосовали за Twitter

''Пакет Яровой": депутаты проголосовали за Twitter

В российской Госдуме приняли во втором и третьем чтении пакет поправок к антитеррористическим законам, инициированным депутатом Ириной Яровой. Поправки усиливают ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете, а также обязывают операторов связи и интернет-провайдеров хранить в течение года данные переписки и звонков пользователей.
Политика24 июня 2016 г.00:22 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Линия электропередачи в Херсонской области

В Херсоне и части области отсутствует электричество

Конфликты41 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Женщина на засохшем кукурузном поле

Конференция ООН по изменению климата: что на повестке дня?

Конференция ООН по изменению климата: что на повестке дня?

Климат9 ч. назад
Наручные часы Corum

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Общество5 ноября 2022 г.
На уроке в школе в городе Ельня (25 июня 2022 года)

"Разговоры о важном". К чему ведут уроки патриотизма в школе

"Разговоры о важном". К чему ведут уроки патриотизма в школе

Конфликты5 ноября 2022 г.
Бронемашины M1117 - в новом пакете помощи, который США передадут Украине

254-й день войны: новый пакет помощи от США и другие события

254-й день войны: новый пакет помощи от США и другие события

Политика4 ноября 2022 г.
Вид на Астану

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Политика4 ноября 2022 г.
"Одиночество", 1933 год

Война глазами Марка Шагала

Война глазами Марка Шагала

Культура4 ноября 2022 г.
На главную страницу