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Илон Маск обозначил свой статус как "оператор горячей линии Twitter для жалоб" Фото: Utku Ucrak/AA/picture alliance
ОбществоГлобальные темы

Twitter при Илоне Маске ввел плату за верификацию аккаунта

Александра Иванова
1 ч. назад

Компания Twitter начала предлагать оформление премиум-подписки за 8 долларов, включающей получение синей галочки для верификации аккаунта.

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Недавно купленная американским миллиардером Илоном Маском компания Twitter, владеющая одноименной соцсетью, с субботы, 5 ноября, начала вводить опцию премиальной подписки Twitter Blue стоимостью 7,99 долларов в месяц. Отмечается, что поначалу соответствующий апдейт был доступен только для пользователей айфонов.

Эта подписка, которая тестировалась с 2021 года и до недавнего времени стоила 4,99 доллара в месяц, кроме прочего, дает доступ к персонификации аккаунта, позволяет использовать закладки, отменять уже опубликованные твиты и читать треды в упрощенном режиме. Кроме того, абоненты Twitter Blue видят существенно меньше рекламы.

Верифицированные аккаунты в Twitter получают синюю галочку. Она позволяет убедиться, что автор сообщений - тот, за кого он себя выдает. До сих пор доступ к этой опции политики,  известные журналисты, общественные деятели и организации получали бесплатно при оформлении стандартной подписки.

Дискуссия о цене за голубую галочку в Twitter

Как пояснила директор по развитию продукта в компании Twitter Истер Кроуфорд, новая версия подписки Twitter Blue пока не активна, однако апдейты уже предлагаются. "Потому что мы поначалу тестируем изменения, а не запускаем их в режиме реального времени", - указала она.

Илон Маск, который в конце октября приобрел компанию Twitter за 44 млрд долларов, неоднократно поднимал тему готовящих изменений условий премиум-подписки и верификации аккаунта в собственных твитах. Многие пользователи возмущались повышением цены. Утром 6 ноября у Маска, имеющего в Twitter более 114 млн подписчиков, статус звучал как: "оператор горячей линии Twitter для жалоб" (Twitter Complaint Hotline Operator).

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