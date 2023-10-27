Как Илон Маск за год изменил социальную сеть Twitter

Критики Илона Маска утверждают, что после покупки им Twitter, теперь известной как "X", соцсеть захлестнула волна ненависти и дезинформации. Маск отвергает обвинения.

27 октября 2022 года самый богатый человек в мире Илон Маск, его состояние оценивается в 192 млрд долларов, официально стал владельцем компании Twitter. В своем аккаунте в одноименной соцсети американский предприниматель написал: "Птичка (логотип соцсети. - Ред.) освобождена". После чего уволил топ-менеджеров и около половины рядовых сотрудников компании, а также переименовал один из самых узнаваемых в мире брендов в X.

"Глобальная городская площадь для общения"

Компания Twitter, созданная в Силиконовой долине в 2006 году, начинала свою деятельность как сервис микроблогов, позволяющий пользователям обмениваться сообщениями не более чем в 140 символов или твитами. К декабрю 2022 года, по данным аналитической компании Insider Intelligence, число активных пользователей Twitter превысило 368 млн человек по всему миру, что позволило платформе способствовать развитию движений политического и социального протеста - от "арабской весны" до Black Lives Matter и #MeToo.

Демонстранты, поддерживающие движение #MeToo, на митинге в Сеуле, март 2018 года Фото: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Twitter ни в коем случае не является крупнейшей социальной сетью по числу активных пользователей. Он значительно уступает Facebook, Instagram и другим платформам компании Meta, однако многократно превосходит их по влиянию. Политические лидеры, крупные фирмы, новостные СМИ, журналисты и знаменитости - все они используют Twitter для общения и создания собственных брендов в глобальном сообществе, в значительной степени ориентированном на СМИ.

Перед завершением сделки по покупке Twitter за 44 млрд долларов Маск заявил, что платформа фактически является "глобальной городской площадью для общения", и поставил под сомнение ее приверженность свободе слова. "Несоблюдение принципов свободы слова в корне подрывает демократию. Что делать?" - спросил Маск у десятков миллионов своих подписчиков.

Экстремисты, язык ненависти и судебные иски

Несмотря на обещание не превращать Twitter в "бесплатный ад, где можно говорить что угодно без последствий", Маск уволил большинство модераторов контента, распустил совет по доверию и безопасности и восстановил аккаунты правых экстремистов и конспирологов, включая отрицателя Холокоста Ника Фуэнтеса и основателя сайта белых супрематистов The Daily Stormer Эндрю Англина. В ноябре 2022 года был закрыт пресс-отдел компании, теперь на все запросы журналисты в ответ получают эмодзи в виде какашки.

Илон Маск Фото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Исследователи из Университета Тафтса утверждают, что в течение нескольких недель после перехода Twitter под контроль Маска "качество общения ухудшилось, и все больше радикально настроенных лиц и распространителей контента, использующих язык ненависти, принялись проверять границы дозволенного на платформе". По прошествии года критики Маска выразили уверенность, что так называемую "глобальную городскую площадку для общения" захлестнула волна агрессивной риторики и дезинформации.

"Совершенно очевидно, что язык вражды после прихода Илона Маска значительно усилился", - заявила в беседе с DW Рафаэла Андрес. Сотрудница Центра европейских экономических исследований имени Лейбница в Мангейме является соавтором исследования, посвященного изучению влияния законодательства на борьбу с разжиганием ненависти в Twitter. По словам Андрес, это важно, поскольку "то, что есть в социальных сетях, рано или поздно переходит в реальный мир".

Центр по противодействию цифровой ненависти (CCDH) заявил, что при Маске на платформе "резко возросло число случаев проявления ненависти и дискриминации", и призывал крупные бренды отказаться от размещения рекламы в Twitter. В ответ Маск подал иск к CCDH, обвинив центр в том, что тот портит его отношения с рекламодателями. Предприниматель также пригрозил подать в суд на Антидиффамационную лигу (ADL), американскую организацию по защите гражданских прав. ADL пытается "убить" социальную медиаплатформу, "ложно обвиняя ее и меня в антисемитизме", указал он.

К маю 2023 года аналитики фонда управления активами Fidelity обнаружили, что после прихода Илона Маска компания Twitter потеряла около трети своей капитализации. В июле Маск открыто признал, что за время его руководства платформа лишилась почти всех доходов от рекламы.

Насколько Twitter хуже других платформ

Еще одним важным изменением при Маске стало введение платы за знаменитые "синие галочки", которые сообщают о верификации личности пользователей. Теперь "синие галочки" стали доступны всем, кто готов за них заплатить. У тех, кто платить отказался, "галочки" были изъяты.

После прихода Маска "синие галочки" стали доступны всем, кто готов за них заплатить Фото: STR/NurPhoto/picture alliance

Хотя очевидно, что распространение языка ненависти и дезинформации в Twitter расширилось, существует очень мало исследований, сравнивающих это явление на разных платформах, считает психолог Саша Алтай, изучающий проблемы дезинформации и недоверия в Цюрихском университете. "Маск сделал много вещей, которые, ухудшили качество дискуссий, но трудно утверждать, что оно значительно хуже, чем на других платформах, - подчеркнул Алтай в интервью DW. - Оно хуже, чем в TikTok? Может быть. Но я не думаю, что у нас есть репрезентативные данные, чтобы говорить об этом".

Что касается дезинформации, то, по словам Алтая, эта проблема существовала в Twitter с самого начала, и распространяют ее чаще не боты, а люди, обладающие реальной властью и влиянием. "До трансформации правил "синей галочки" все и так было плохо, а теперь стало еще хуже. Большинство дезинформации как раз и транслировалось "людьми с синей галочкой", например, политиками", - уточняет Алтай.

В связи с принятием в Европейском союзе законодательства о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), которое, в частности, устанавливает правила предотвращения распространения вредоносного контента, появились слухи, что Маск рассматривает возможность ограничения доступа к Twitter в Европе.

В сентябре Илон Маск раскритиковал деятельность правительства Германии. Он поделился призывом голосовать за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии", заявив, что Европу заполонили беженцы и виновато в этом правительство страны, которое финансирует спасение мигрантов в Средиземном море. "Знает ли об этом немецкая общественность?" - написал предприниматель в своем аккаунте. На это официальный аккаунт министерства иностранных дел Германии ответил: "Да, это называется спасением жизней".

Блокировка Х в России и политические заявления Маска

В России Twitter был заблокирован 4 марта 2022 года. Причиной блокировки, согласно заявлению Роскомнадзора, стало распространение платформой "недостоверной общественно значимой информации" о "военной операции" в Украине. При этом ограничения пообещали отменить в случае удаления материалов, которые вызвали претензии, но платформа проигнорировала данные рекомендации.

В октябре 2022 года Илон Маск предложил собственный план окончания войны. Предприниматель призвал признать Крым российской территорией и провести под наблюдением ООН повторные референдумы в других аннексированных РФ регионах .

В октябре 2023 года миллиардер выступил против финансирования Украины якобы в ущерб американцам и высмеял Владимира Зеленского, опубликовав в социальной сети X мем на главу украинского государства. "Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов", - гласила подпись под фотомонтажем с мрачным Зеленским.

Настало ли время удалять свой аккаунт из X

По мере того как "глобальная городская площадь для общения" все активнее наводняется языком ненависти и дезинформацией, возникает вопрос: не пора ли удалить свой аккаунт в Х - и если да, то куда после этого податься? Некоторые из известных политических деятелей Германии, например премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil) или сопредседательница Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен (Saskia Esken), удалили свои личные аккаунты в соцсети. Однако большинство немецких политиков и СМИ продолжают пользоваться платформой.

Заския Эскен Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

К бойкоту социальной сети присоединились и американские пользователи. Так, например, некоммерческая организация NPR оперативно удалила свой аккаунт с 8,7 млн подписчиков, после того как в апреле 2023 года X стал помечать ее как "СМИ, связанное с государством США". Спустя полгода гарвардский фонд Nieman Foundation сообщил о распространенной среди сотрудников NPR служебной записке, в которой говорилось, что посещаемость ресурсов медиаорганизации в результате ухода с платформы снизилась всего на один процент.

В своем блоге на платформе Medium влиятельный канадско-британский журналист и писатель Кори Доктороу написал: "Проблема Twitter заключается не в том, что этим важным сервисом управляет не то меркантильный, не то посредственный миллиардер, а в том, что сотни миллионов людей находятся во власти глупого корпоративного лидера".

"Я не думаю, что настал конец Twitter, я не думаю, что он умрет, - говорит Рафаэла Андрес. - Мне кажется, что появятся различные альтернативы, такие как Mastodon, Blue Sky. Я не ожидаю, что они станут такими же крупными, как Twitter, но думаю, что у нас больше не будет одной главенствующей платформы. Надеюсь, что в какой-то момент люди смогут общаться между этими платформами. Думаю, в этом направлении мы и движемся".

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