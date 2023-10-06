Илон Маск теряет пользователей соцсети X. И клиентов Tesla?

В ФРГ фирмы начали уходить из бывшего Twitter. К тому же американский миллиардер может оттолкнуть немецких покупателей электромобилей своей поддержкой правых популистов из АдГ.

Прошел почти год с тех пор, как Илон Маск купил соцсеть Twitter, переименованную в этом году в X, и в Германии все больше фирм начинают сомневаться в целесообразности ее использования в информационных и рекламных целях. "Растущее число фейков, все чаще встречающийся язык ненависти (hate-speech) и проявление экстремальных политических взглядов, похоже, сильно озадачили многие предприятия", - заявил генеральный директор немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom Бернхард Роледер (Bernhard Rohleder), комментируя результаты проведенного ею опроса среди немецких фирм. Они были опубликованы 4 октября.

Меньше деловой активности при новом хозяине Twitter

Так, 43% компаний, имевших аккаунт в Twitter и продолжающих пользоваться соцсетью X, указали, что после ее перехода под контроль Илона Маска они стали реже постить или даже вообще перестали публиковать сообщения. 36% фирм при новом хозяине уже не так часто размещают платные рекламные объявления или даже полностью отказались от них.

Более того, 21% опрошенных предприятий, присутствующих пока в X, планируют удалить свои аккаунты или рассматривают такой вариант: 2% собираются сделать это еще в этом году, 12% - самое позднее в течение следующего года, еще 7% сроков не указали. Таким образом, в немецком бизнес-сообществе явно наметился тренд к сокращению активности в бывшем Twitter из-за опасений возможных имиджевых потерь.

Генеральный директор немецкой ассоциации цифровой индустрии Bitkom Бернхард Роледер Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Однако повсеместным явлением это назвать нельзя, во всяком случае пока. Так, 71% опрошенных компаний, имеющих аккаунты в соцсети X, заявили, что не собираются их удалять, 43% считают эту соцсеть важным каналом коммуникации, 36% продолжают постить в прежнем объеме, а 9% даже увеличили число постов или стали публиковать их лишь после смены хозяина. Что же касается рекламы, то 21% продолжают размещать ее в прежнем объеме, а 3% при Илоне Маске расширили или впервые начали рекламную деятельность.

В то же время опрос показал, что в целом отношение к соцсети X в деловых кругах ФРГ весьма скептическое. В телефонном опросе, который Bitkom называет репрезентативным для немецкого бизнес-сообщества, участвовали в общей сложности 604 компании с числом сотрудников свыше 20 человек. И оказалось, что из опрошенных фирм вообще только треть пользуется этой соцсетью.

Иными словами, две трети не имеют аккаунта в X и вряд ли его заведут, если учесть, что 52% участвовавших в опросе фирм считают, что контролируемая Илоном Маском соцсеть усиливает раскол в обществе, а 54% придерживаются мнения, что немецким предприятиям следует ее покинуть. За более строгий контроль над этой соцсетью выступают 74% опрошенных, так что такое требование поддерживают даже многие из тех фирм, которые по-прежнему пользуются бывшим Twitter.

Предвыборная поддержка партии АдГ от Илона Маска

Вполне возможно, что скептическое или даже подчеркнуто отрицательное отношение к соцсети Илона Маска в деловых кругах ФРГ в ближайшее время усилится, ведь опрос проводился в августе и в начале сентября, а возмутивший очень многих в Германии пост американского предпринимателя, воспринятый фактически как призыв к немцам голосовать за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), был опубликован в конце сентября. С большой долей вероятности этот скандал даст новый толчок и начавшемуся еще в конце прошлого года уходу из Twitter/X немецких политиков.

А произошло следующее. Во все той же соцсети X Илон Маск, у которого порядка 158 миллионов фолловеров, перепостил видео пользователя с ником RadioGenoa, показывающее спасение в открытом море африканских беженцев и снабженное текстом, согласно которому в настоящее время восемь судов немецких неправительственных организаций, субсидируемых правительством ФРГ, находятся в Средиземном море, чтобы "собирать нелегальных мигрантов и высаживать их в Италии".

Карикатура на пост Илона Маска Фото: DW

Далее следует фраза: "Будем надеяться, что АдГ выиграет выборы, чтобы остановить это европейское самоубийство". Весь этот пост Маск предварил риторическим вопросом: "Немецкое общество это осознает?".

Осознавал ли это владелец соцсети X или нет, но его перепост появился фактически за неделю до предстоящих 8 октября двух очень важных для Германии региональных выборов в земельные парламенты Баварии и Гессена, в ходе которых АдГ может значительно укрепить свои позиции. Поэтому такая публикация вызывала очень широкий резонанс в немецких СМИ и была воспринята как прямое вмешательство американского миллиардера в избирательный процесс в Германии, причем на стороне партии, в которой все больше усиливаются неонацистские силы.

Министерство иностранных дел ФРГ тут же отреагировало на вопрос Маска, осознает ли немецкое общество происходящее, и ответило: "Да. Это называется спасать человеческие жизни". В ответ Маск, в свою очередь, написал: "Так вы и впрямь этим гордитесь. Интересно. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что большинство немецкого общества это одобряет. Вы проводили опрос?". И далее высказался в том духе, что высадка Германией большого числа мигрантов в Италии напоминает вторжение.

Как отреагируют "зеленые" покупатели Tesla?

После такой полемики газета Süddeutsche Zeitung, к примеру, вышла с комментарием, в котором рекомендует читателям либо сразу удалить свои посты из соцсети X, либо в качестве первого шага хотя бы прекратить проявлять в ней активность. "Будучи гуманно настроенным европейцем, надо задаться вопросом, допустимо ли дальше пользоваться социальной сетью, глава которой вмешивается в политику со столь правых позиций", - говорится в статье.

Илон Маск на открытии автозавода Tesla в Грюнхайде под Берлином 22 марта 2022 года Фото: Patrick Pleul/Pool/REUTERS

Так что в Германии тренд к сокращению числа пользователей X, и не только среди немецких компаний и политиков, теперь, вполне вероятно, усилится. Однако тот факт, что Илон Маск фактически встал на сторону АдГ, может нанести ущерб и куда более важному бизнесу американского предпринимателя -продажам электромобилей Tesla, которые выпускаются в том числе и в самой Германии на открытом весной 2022 заводе в Грюнхайде под Берлином.

Ведь среди немецких покупателей электромобилей немало убежденных сторонников или, по меньшей мере, избирателей "зеленых". И они наверняка запомнят, что в сложный момент, когда их партия в составе правительства ФРГ вместе с партнерами по ЕС пыталась срочно найти морально приемлемое решение столь сложной и болезненной проблемы, как поток нелегальных мигрантов через Средиземное море, глава и крупнейший акционер Tesla распространил пост, выражавший надежду на скорую победу ксенофобской правопопулистской АдГ.

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