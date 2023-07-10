Авторынок Германии: рост на фоне рецессии, VW догоняет Tesla

Быстрее всего в ФРГ растут сейчас продажи электромобилей, в этом сегменте ожидается ценовая война. О масштабной экспансии китайских автомобилей пока не может быть и речи.

Экономика Германии - в рецессии, однако авторынок и автопром ФРГ - на подъеме. В первом полугодии 2023 года на немецкие дороги выехало почти 1,4 млн новых легковых машин, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно на 32% выросло производство автомобилей Made in Germany. Этому способствовали как нормализация поставок комплектующих, что ускорило выполнение накопившихся заказов, так и повышенный спрос на экспортных рынках.

Соответствующие данные представили Федеральное автотранспортное ведомство (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) и Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA). Главное, что показывают эти данные: Германия переживает в настоящее время именно техническую рецессию, когда ВВП формально сокращается, однако это не ведет к свертыванию производства в ключевых отраслях. В Германии одной из таких отраслей является автомобильная промышленность.

На гибриды спрос растет, на плагин-гибриды падает

Обширная статистика, представленная KBA по итогам июня и первых шести месяцев года, позволяет сделать целый ряд выводов об основных тенденциях на крупнейшем автомобильном рынке Европы, а также о популярности в Германии различных немецких и зарубежных брендов.

Наибольшую динамику в очередной раз продемонстрировал сегмент автомобилей, работающих исключительно на электрической тяге (Battery Electric Vehicle, BEV). Здесь продажи увеличились почти на треть (31,7%). "Большего роста не добился за анализируемый период ни один другой вид двигателей", - констатирует KBA. Это означает, что электромобили по темпам роста продаж обогнали даже различные формы гибридов, сочетающие двигатели внутреннего сгорания (ДВС) с электрическими моторами.

Два места для быстрой зарядки электромобилей на автозаправке компании Aral в Дортмунде Фото: ARAL

Причем в июне рост продаж BEV составил по сравнению с прошлогодним июнем даже 64,4%, так что их доля в суммарных продажах новых авто приблизилась в этом месяце к одной пятой (18,9%). Это указывает на то, что спад спроса на электромобили, наблюдавшийся в Германии в начале года из-за некоторого сокращения субсидий на их покупку, был скорее временным явлением и к середине года чувствовался уже куда меньше.

В то же время полная отмена с 1 января 2023 года субсидий покупателям плагин-гибридов (подзаряжаемых от сети гибридов) привела к обвальному сокращению, но не к полному прекращению продаж таких моделей. В июне было зарегистрировано примерно на 40% меньше новых плагин-гибридов, чем год назад, но почти на 20% больше других видов гибридов. Так что различные варианты сочетания ДВС и электромоторов продолжают пользоваться в Германии весьма высоким спросом и по суммарным объемам сбыта пока все еще опережают продажи BEV, хотя разрыв сокращается.

Концерн Volkswagen контролирует почти 40% рынка ФРГ

В целом уже почти половина ежемесячно регистрируемых в Германии новых легковых машин имеет альтернативные двигатели. При этом весьма показательно, что на автомобили, работающие на природном газе, по-прежнему приходится менее 1% рынка, причем продаются почти исключительно те, что работают на сжиженном газе. Тут речь идет хотя бы о нескольких тысячах новых машин, тогда как в случае с авто на компримированном газе - всего о сотнях. А если взять водородные автомобили - фактически о единицах.

Бесспорными лидерами немецкого автомобильного рынка пока остаются легковые машины с бензиновыми двигателями, их доля в продажах составляет сейчас порядка 36%. А вот доля дизельных машин, на которые еще лет десять назад приходилась примерно половина рынка, сократилась в июне до менее 17%. Так что этот вид ДВС продолжает сдавать позиции, хотя в абсолютных цифрах сбыт в условиях общего роста продаж в первом полугодии 2023 года несколько вырос.

Производство электромобиля VW ID.4 на заводе Volkswagen в Эмдене Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Самым популярным автомобильным брендом в Германии был и остается VW. На основную марку концерна Volkswagen пришлись в первом полугодии 2023 года 18,6% всех зарегистрированных новых автомобилей. Если же приплюсовать другие бренды этого автостроителя (Audi, Skoda, Seat, Porsche), то его доля на немецком автомобильном рынке составила почти 40% (у одного только Audi 9%).

Второе и третье места с большим отрывом заняли Mercedes-Benz (10,4%) и BMW (8%). Затем идут компания Opel (4,8%), входящая в состав нового европейского автостроительного холдинга Stellantis, и европейское отделение американской корпорации Ford (4,3%). Их KBA тоже причисляет к немецким производителям, поскольку их основные автозаводы находятся в Германии.

Tesla Model Y вырвалась вперед

Если же взять тот сегмент рынка, который растет сейчас быстрее всех, сегмент электромобилей, то здесь Volkswagen с брендом VW оказался в непривычной для себя роли догоняющего. Информационное агентство dpa напоминает, что во второй половине прошлого года лидером на немецком рынке BEV стала американская корпорация Tesla, которая в марте 2022 года открыла завод в Грюнхайде под Берлином и с тех пор шаг за шагом наращивала производство. В результате выпускаемая там Tesla Model Y стала самым востребованным в Германии электромобилем.

Глава Tesla Илон Маск 22 марта 2022 года дает старт производству на автозаводе в Грюнхайде под Берлином Фото: Patrick Pleul/Pool/REUTERS

В первой половине 2023 года компания Илона Маска продолжала удерживать лидерство на немецком рынке BEV, хотя разрыв с семи с половиной тысяч единиц уменьшился до двух тысяч единиц, указывает dpa. Из 220 200 электромобилей, зарегистрированных в ФРГ за первые шесть месяцев нынешнего года, на долю Tesla пришлись 36 400, на долю VW - 34 400. Затем со значительным отрывом идут Mercedes-Benz (16 900), Audi (14 400) и BMW (12 800).

Электромобили из Китая: много шума, мало продаж

В последнее время в Германии много писали о начинающейся в Европе экспансии электромобилей из Китая - продвигать в ЕС автомобили с ДВС китайцы даже не пытаются. Статистика KBA за первое полугодие 2023 года показывает, что автостроители из КНР пока делают на немецком рынке лишь самые первые шаги. Так, компания BYD, которая благодаря успехам на своем родном китайском рынке стала в прошлом году крупнейшим в мире производителем BEV, обогнав Tesla, с января по июнь продала в ФРГ всего 228 машин. Однако BYD только-только приступила к продажам.

Китайский производитель BYD демонстрировал модель электромобиля Tang в мае 2023 года на автосалоне в Барселоне Фото: Adria Puig/AA/picture alliance

Другой китайский бренд, MG Roewe, представленный на немецком рынке уже около двух лет, довел свой сбыт за минувшие шесть месяцев до 9400 единиц. Это увеличение по сравнению с первой половиной прошлого года на 125%. У молодого, но быстро растущего в Китае бренда Lynk & Co, продажи в Германии составили менее 1700 единиц при весьма скромном росте в 13%.

У электромобилей Polestar, которые китайский автоконцерн Geely выпускает совместно со своей европейской дочерней компанией Volvo Cars, рост составил 39%, однако сбыт не достиг и 3200 единиц. Короче, ни о какой серьезной конкуренции со стороны китайских электромобилей для лидеров немецкого рынка пока и речи нет. Для сравнения: у Tesla при несравнимо более высокой исходной базе рост по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года составил свыше 99%.

Профессор Дуденхёффер: Машины будут дешеветь

Впрочем, начавшееся второе полугодие 2023 года может привести к замедлению нынешнего роста на немецком автомобильном рынке в целом и в сегменте электромобилей в частности. "С учетом общей экономической ситуации и динамики поступающих заказов следует исходить из того, что высокие темпы роста вскоре снизятся", - предупредила глава Объединения немецкой автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller). Так, по данным VDA, в первом полугодии число заказов на новые легковые машины сократилось в Германии на 27%.

Стоянка новых электромобилей Tesla Model Y рядом с заводом американского автостроителя в Грюнхайде под Берлином Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Директор исследовательского института CAR Center Automotive Research в Дуйсбурге профессор Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer) тоже указывает на существенное сокращение новых заказов - и подчеркивает, что рост в первом полугодии был во многом связан с тем, что автостроители выполняли накопившиеся в прошлом году заказы.

"Я ожидаю острой ценовой конкуренции на рынке электромобилей в Европе, - заявил эксперт в интервью агентству dpa. - За последние 15 месяцев Tesla произвела существенно больше автомобилей, чем сумела продать, но в Китае этот производитель уже не может больше выбрасывать на рынок свои машины с более крупными скидками. Поэтому ценовая война переместится в Европу". В результате электромобили Tesla, полагает профессор Дуденхёффер, могут подешеветь еще на 5-10%. Для потребителей, по его словам, это хорошая новость, "но для производителей это обернется некоторыми бессонными ночами".

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