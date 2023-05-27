Экономика ФРГ все-таки в рецессии. Виновата дорогая энергия?

Ключевой проблемой в Германии остается инфляция. Из-за нее техническая рецессия может перерасти в более длительный кризис. Но это ускорит падение мировых цен на нефть, газ и уголь.

Энергетический кризис и всплеск инфляции все-таки сделали свое дело: нынешней зимой Германия оказалась в рецессии. В прошлом году многие были уверены, что глубокий экономический спад в ФРГ просто неизбежен, ведь Россия отрезала ее от поставок газа, а санкции ЕС из-за российского вторжения в Украину - от угля и нефти из РФ. Поэтому не сокращение ВВП, а всего лишь нулевой рост в 1-м квартале 2023, о котором Федеральное статистическое ведомство (Destatis) сообщило в конце апреля, выглядел чуть ли не чудом. Но чуда не произошло.

ВВП Германии сократился из-за снижения потребительских расходов

Собрав и обработав за четыре недели дополнительные данные, немецкие статистики пересмотрели свою предварительную оценку и 25 мая объявили, что в первые три месяца этого года ВВП Германии все же сократился - на 0,3% по сравнению с 4-м кварталом 2022 года. А тот, в свою очередь, закончился с минусом в 0,5% по сравнению с предшествующим трехмесячным периодом. Согласно общепринятому научному определению, сжатие экономики два квартала подряд означает рецессию.

Предыдущую рецессию Германия пережила в 2020 году из-за пандемии коронавируса. ВВП ФРГ рухнул тогда после целого десятилетия экономического подъема на 4,9% в годовом выражении. Теперь ключевой вопрос: насколько длительным и глубоким окажется нынешний спад. Иными словами: ограничится ли дело двумя кварталами отрицательного роста и технической рецессией - или крупнейшей экономике Европы предстоит более длительный и более тяжелый кризис. Что, соответственно, неминуемо скажется на всем Евросоюзе.

Новые электромобили ID.3 и ID.4 на заводе Volkswagen в Цвиккау ждут отправки заказчикам Фото: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Основной причиной сокращения ВВП в 1-м квартале Destatis называет снижение индивидуального потребления из-за "по-прежнему высоких темпов роста цен". Инфляция заставила домашние хозяйства уменьшить расходы как на продукты питания и напитки, так и на одежду, обувь, мебель. К тому же жители Германии приобрели меньше новых автомобилей, что статистики частично объясняют отменой с 1 января 2023 года субсидий на покупку плагин-гибридов и сокращением субсидий при приобретении электромобилей.

Снижение потребительских расходов составило, по подсчетам статистиков, 1,2% без учета роста цен, сезонных и календарных факторов, но этого хватило, чтобы увести в минус всю экономику. В то же время инвестиционная активность немецких предприятий выросла, причем заметно, увеличились и объемы экспорта, констатирует Destatis.

Пока ФРГ переживает только техническую рецессию

Таким образом, пока все указывает на техническую рецессию. Этим термином описывают ситуацию, когда статистика формально фиксирует сокращение ВВП, но это не ведет к типичным проявлениям экономического кризиса: широкомасштабному свертыванию производства, резкому росту числа банкротств, массовой безработице.

Из-за рекордной инфляции снизилась покупательная способность населения во всем Евросоюзе Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Действительно, занятость в Германии, испытывающей острую нехватку квалифицированных кадров, продолжает расти. В том же сообщении Destatis от 25 мая указывается, что по сравнению с 1-м кварталом прошлого года число занятых (имеющих самостоятельный заработок) выросло в Германии на 446 000 и достигло 45,6 млн человек.

Так что основной макроэкономической проблемой остается инфляция, причем не только в Германии, но и во всем Евросоюзе. Представляя в середине мая свой в целом умеренно-оптимистичный прогноз роста ВВП в 2023 году, Европейская комиссия ("правительство ЕС") особо указала на неожиданно устойчивую базовую инфляцию. Этот показатель не учитывает подверженные сильным колебаниям цены на энергию и на необработанные продукты питания. Иными словами, энергоносители больше не являются главной причиной роста цен: дорожают не они, а очень широкий набор товаров и услуг, и остановить этот тренд оказалось на удивление трудно.

Газ и другие энергоносители сильно подешевели

А энергоносители как раз сильно подешевели, особенно природный газ, котировки которого взлетали в конце лета прошлого года до запредельных 3500 долларов за тысячу кубометров. Теперь же фьючерсные контракты с поставкой "на месяц вперед" на ведущем европейском газовом хабе TTF в Нидерландах торгуются примерно за 280 долларов. Тем самым они упали на самый низкий уровень за два года и уже приближаются к диапазону от 150 до 250 долларов за тысячу кубометров, в котором они колебались все прошлое десятилетие.

Резервуары для природного газа на территории головного завода химконцерна BASF в Людвигсхафене Фото: Daniel Kubirski/picture alliance

В свою очередь, баррель нефти европейской марки Brent, стоивший год назад порядка 120 долларов, ныне продается за 75-77 долларов, что опять-таки вблизи котировок двухлетней давности, точнее - июня 2021 года. То же самое можно сказать и о мировых ценах на уголь. Тут, однако, следует подчеркнуть, что имеются в виду биржевые, оптовые цены, поэтому до конечных потребителей, до домохозяйств и предприятий малого бизнеса этот тренд дойдет в виде снижения розничных тарифов на электроэнергию скорее всего не раньше, чем через несколько месяцев. В то же время на автозаправках цены этой весной уже были существенно ниже прошлогодних.

Индексы ifo говорят о замедлении как инфляции, так и экономики

В этой связи у пользующегося большим авторитетом в Германии экономического института ifo две свежие новости: одна хорошая, другая плохая. 26 мая этот мюнхенский научно-исследовательский центр сообщил, что подсчитываемый им ежемесячно индекс ценовых ожиданий упал на самый низкий уровень за два года. Он отражает соотношение опрошенных предприятий, намеревающихся повысить цены на свою продукцию, к тем, которые собираются их снизить. Нынешнее снижение индекса предвещает постепенное замедление роста цен в летние месяцы, поясняют эксперты ifo.

Пока рецессия в Германии только техническая Фото: Torsten Sukrow/Sulupress/picture alliance

Несколько снизился даже подындекс розничной торговли продуктами питания, хотя он все еще остается крайне высоким, что предвещает продолжение продовольственной инфляции. В то же время намерение существенно снизить цены зафиксировано, в частности у химических предприятий, у производителей стекла, керамики, резины. Подчеркнем: все это отрасли, являющиеся крупными потребителями природного газа.

А плохая новость была опубликована 24 мая. После шести месяцев роста индекс деловых настроений ifo перестал повышаться и заметно снизился. Этот индекс составляется ежемесячно на основе анкетирования руководителей 9000 предприятий крупного, среднего и малого бизнеса в Германии и за многие годы зарекомендовал себя как весьма точный барометр.

Его довольно резкое снижение предупреждает о том, что зафиксированная теперь немецкими статистиками зимняя рецессия могла не закончилась 31 марта, а, возможно, продолжается в текущем 2-м квартале и, не исключено, закончится лишь во втором полугодии. Небольшое утешения: в таком случае темпы инфляции должны будут замедлиться быстрее, чем сейчас ожидают, а цены на энергию с большой долей вероятности еще больше снизятся.

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