Деловые настроения в ФРГ улучшаются шестой месяц подряд

Индекс ifo, считающийся важнейшим экономическим барометром Германии, вырос до 93,6 пункта в апреле, достигнув максимума с февраля 2022 года.

Настроения деловых кругов в ФРГ продолжают улучшаться, несмотря на беспокойство по поводу ускорения инфляции и повышения процентных ставок. Соответствующий индекс, рассчитываемый Институтом экономических исследований ifo и считающийся важнейшим экономическим барометром Германии, вырос в апреле до 93,6 пункта по сравнению с пересмотренными 93,2 пункта месяцем ранее, сообщил мюнхенский институт в понедельник, 24 апреля.

Это максимальное значение индекса ifo с февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины. Индикатор поднимается уже шесть месяцев подряд. Экономисты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали показатель на уровне 94 пунктов.

"Это связано с улучшением ожиданий компаний. В то же время свое текущее положение они оценивают как несколько ухудшившееся, - отметил глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest). - Опасения немецких компаний ослабевают, но экономике не хватает импульса".

Оптимизм - в промышленности и строительстве

Для определения индекса делового климата институт ifo ежемесячно опрашивает около 9000 компаний. Их просят оценить текущую ситуацию в бизнесе и высказать свои ожидания на ближайшие шесть месяцев.

В рамках отдельных секторов ситуация выглядит неоднозначно. Улучшение деловых настроений зафиксировано в промышленности и строительном секторе, тогда как в сфере услуг и торговле отмечено их ухудшение.

Экономика Германии все еще "далека от уверенного роста" и "продолжит заигрывать с рецессией", предупредил экономист банка ING Карстен Бржески (Carsten Brzeski). По его мнению, во втором полугодии следует ожидать, что "в полной мере проявятся последствия самого агрессивного за последние десятилетия ужесточения денежно-кредитной политики и замедление экономики США ударит по немецкому экспорту".

Европейский центральный банк неоднократно повышал процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, которая резко ускорилась после начала войны в Украине.

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