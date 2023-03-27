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Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

В Германии вновь улучшились деловые настроения

Екатерина Венкина
53 мин. назад

Индекс делового климата ifo в марте вырос до 93,3 пункта с 91,1 в феврале, сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo.

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Индекс делового климата ifo в марте вырос до 93,3 пункта с 91,1 в феврале. Об этом сообщил в понедельник, 27 марта, мюнхенский Институт экономических исследований ifo по итогам опроса 9 тысяч руководителей немецких компаний.

"Несмотря на турбулентность в некоторых международных банках - экономика Германии стабилизируется", - отметил глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Настроения в немецком бизнесе улучшились. Речь идет о пятом повышении подряд. По данным экспертов, оно обусловлено прежде всего деловыми ожиданиями. Компании также заявили и об улучшении текущих дел.

Оптимизм - в промышленности и секторе услуг

Настроения в промышленности значительно улучшились, особенно - в ключевых областях, таких как автомобилестроение, химический сектор, электротехника и электроника, а также машиностроение и производство оборудования.

В секторе услуг показатели делового климата продолжили подъем. Индекс ожиданий вырос до самого высокого значения с февраля 2022 года. Все больше поставщиков услуг ожидают увеличения доходов от продаж.

В торговле динамика - незначительная. В розничном секторе компании по-прежнему пессимистично смотрят в будущее, отметили в ifo.

В строительстве деловой климат в целом улучшился - это связано, в первую очередь с более позитивными ожиданиями. В оценках текущих дел, однако, отмечено некоторое ухудшение.

Инфляция замерла на отметке 8,7

Индекс экспортных ожиданий ifo в январе вернулся к показателям начала 2022 года.

Опрос мюнхенского института ifo от марта в свою очередь говорил о замедлении инфляции. Она замерла на отметке 8,7. Значительно меньшее число немецких компаний хочет повысить цены в ближайшие три месяца. Барометр ценовых ожиданий в экономике в целом упал до 29,1 пункта в феврале после 35,2 пункта в январе. "Компании уже переложили значительную часть возросших расходов на своих клиентов", - отметил глава экономического отдела Ifo Тимо Волльмерсхойзер (Timo Wollmershäuser).

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