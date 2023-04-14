  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Рабочие на стройке
Фото: Thomas Koehler/photothek/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Германии удалось избежать технической рецессии

Дмитрий Вачедин
13 мин. назад

В первом квартале 2023 года немецкая экономика выросла на 0,1 процента. Таким образом, Германии удалось избежать двух поквартальных снижений ВВП подряд.

https://p.dw.com/p/4Q4oL

В первом квартале 2023 года ВВП Германии увеличился на 0,1 процента, сообщает в пятницу, 14 апреля, министерство экономики Германии в своем ежемесячном докладе. Таким образом, Германии удалось избежать так называемой технической рецессии - то есть два поквартальных снижения ВВП, происходящие подряд. В последнем квартале 2022 года экономика Германии сократилась на 0,2 процента. Техническая рецессия сигнализирует долгосрочное сокращение потребления и снижение спроса на рабочую силу.

Министерство экономики говорит об "удачном с точки зрения конъюнктуры старте в начале года". Мягкая зима и заполненность газохранилищ привели к тому, что недостатка газа в Германии и Европе не было, а это привело к снижению цен на энергоносители. По мнению экспертов ведомства, пик цен на энергоносители уже преодолен.

В то же время, с точки зрения министерства, росту экономики мешает отсутствие динамики на потребительском рынке, ухудшение условий в сфере строительства, проблемы у некоторых финансовых институтов и геополитическая неопределенность в связи с нападением России на Украину. Международный валютный фонд в своем последнем прогнозе сообщил, что ожидает падения немецкой экономики на 0,1 процента по итогам 2023 года.

Смотрите также:

Санкции тянут РФ на дно: а что с экономикой Европы?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сергей Вакуленко о запрете поставок российских нефтепродуктов в ЕС (06.02.2023)

Сергей Вакуленко о запрете поставок российских нефтепродуктов в ЕС (06.02.2023)

Эксперт Фонда Карнеги Сергей Вакуленко рассказал DW о том, как скажется запрет на поставки российских нефтепродуктов в ЕС и нефтяное эмбарго на российской экономике.
Экономика и бизнес6 февраля 2023 г.09:51 мин.
external

Сергей Гуриев: Ослабление рубля абсолютно естественно, учитывая санкции против российской нефти (12.04.2023)

Сергей Гуриев: Ослабление рубля абсолютно естественно, учитывая санкции против российской нефти (12.04.2023)

Ранее рубль был искусственно сильным, считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, ситуацию изменили нефтяное эмбарго и ценовой потолок, когда западные санкции начали действовать против российского экспорта. Ослабление рубля показывает, что у российского бюджета будут серьезные трудности, заключает Гуриев.
Экономика и бизнес12 апреля 2023 г.02:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Шенгенская виза

Что говорят немецкие власти о шенгенских визах для россиян

Политика10 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Самолет в небе

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Экономика и бизнес21 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

Политика22 ч. назад60:21 мин.
Задержание подозреваемого в утечках Пентагона

Назван виновник утечек, и другие события 414-го дня войны

Назван виновник утечек, и другие события 414-го дня войны

Конфликты18 ч. назад
Певица Алла Пугачева

Жалобы и доносы в России: кто эти люди, которые их пишут?

Жалобы и доносы в России: кто эти люди, которые их пишут?

Общество22 ч. назад
Добыча нефти в Казахстане

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Политика23 ч. назад
Мигранты на границе Беларуси и Польши (фото из архива)

Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС?

Лукашенко вновь будет использовать мигрантов для торга с ЕС?

Миграция23 ч. назад
На главную страницу