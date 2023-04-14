Германии удалось избежать технической рецессии

В первом квартале 2023 года ВВП Германии увеличился на 0,1 процента, сообщает в пятницу, 14 апреля, министерство экономики Германии в своем ежемесячном докладе. Таким образом, Германии удалось избежать так называемой технической рецессии - то есть два поквартальных снижения ВВП, происходящие подряд. В последнем квартале 2022 года экономика Германии сократилась на 0,2 процента. Техническая рецессия сигнализирует долгосрочное сокращение потребления и снижение спроса на рабочую силу.

Министерство экономики говорит об "удачном с точки зрения конъюнктуры старте в начале года". Мягкая зима и заполненность газохранилищ привели к тому, что недостатка газа в Германии и Европе не было, а это привело к снижению цен на энергоносители. По мнению экспертов ведомства, пик цен на энергоносители уже преодолен.

В то же время, с точки зрения министерства, росту экономики мешает отсутствие динамики на потребительском рынке, ухудшение условий в сфере строительства, проблемы у некоторых финансовых институтов и геополитическая неопределенность в связи с нападением России на Украину. Международный валютный фонд в своем последнем прогнозе сообщил, что ожидает падения немецкой экономики на 0,1 процента по итогам 2023 года.

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