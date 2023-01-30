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ПолитикаГермания

ВВП Германии в конце 2022 года сократился на 0,2 процента

Сергей Ромашенко
36 мин. назад

Статистики объясняют падение ВВП в первую очередь снижением частного потребления. В целом за минувший год экономика Германии выросла на 1,8 процента.

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Экономика Германии в последние три месяца минувшего года слегка сократилась - объем ВВП в четвертом квартале снизился в сравнении с предыдущим на 0,2 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в понедельник, 30 января. Особенно заметно сократилось частное потребление, которое до сих пор поддерживало немецкую экономику.

В целом экономика ФРГ в минувшем году выросла на 1,8 процента с учетом элиминирования колебаний в цене. В своих первых оценках в середине января статистики полагали, что рост ВВП в 2022 году составил 1,9 процента, но тогда они еще не располагали данными за четвертый квартал.

Частное потребление, к примеру расходы на путешествия и рестораны, в течение года в целом заметно выросли благодаря отмене антикоронавирусных ограничений, но к концу 2022 года потребительские настроения вновь ухудшились, поэтому эксперты прогнозируют на предстоящий год в лучшем случае лишь слабый рост.

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