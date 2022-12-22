Уксус вместо майонеза: немцам надо затянуть пояса?

Меняется многое, но неизменным остается любимое кушанье немцев на Рождество. И в этом году, если верить результатам социологических опросов, большинство семей в Германии приготовит очень простое классическое блюдо - сосиски и картофельный салат! И дело тут не в том, что немцам свойственна бережливость и, возможно, не так важно богатство праздничного стола. Такой выбор на самом деле объясняется традицией. Считается, что это простое блюдо должно напоминать о лишениях и трудностях, которые испытали Дева Мария и Иосиф в ночь, когда младенец Иисус появился на свет.

Кроме того, раньше в католической церкви после Дня Святого Мартина (11 ноября) начинался рождественский пост, длившийся до 25 декабря - дня празднования Рождества Христова, поэтому в сочельник еще действовали ограничения в еде. Этот пост перестал быть для католиков обязательным уже более 100 лет назад, но традиция готовить в рождественский вечер это простое блюдо в Германии сохранилась. Кстати, во многих немецких семьях картофельный салат готовят по своему особому рецепту, передающемуся из поколения в поколение.

Что испортило картофельный салат в 2022 году

На этой праздничной ноте можно было бы и закончить, пожелав немцам приятного аппетита, но в нынешнем году даже семьи, выбравшие для рождественского меню картофельный салат с сосисками, ждет неприятный сюрприз. Из-за роста цен на продукты питания и этот салат обойдется в круглую сумму!

Всему виной высокий уровень инфляции. Общая стоимость всех ингредиентов, необходимых для картофельного салата, выросла почти на четверть. Такие выводы опубликовал в своем исследовании ведущий Институт немецкой экономики (IW). "Картофельный салат отражает ситуацию в целом. Наблюдается рост цен на продовольственные товары, - говорит в интервью DW экономист Института немецкой экономики Кристоф Шредер (Christoph Schröder). - При высоком уровне инфляции, конечно, это удар по покупательной способности семей".

Картофельный салат как экономический индикатор? Фото: Shotshop/wsf-sh/picture alliance

Кроме того, региональные отличия в этом году скажутся не только на вкусовых свойствах салата, но и на его цене. В каждом регионе Германии повара готовят картофельный салат на свой собственный манер. Швабы - с мелко порубленным луком, уксусом и растительным маслом. Баварцы лук обжаривают вместе со шпигом (корейкой), а салат заправляют соусом из мясного бульона, горчицы, растительного масла, уксуса, соли, сахара и перца. В Гамбурге в салат добавляют сельдь слабого посола и заправляют майонезом. В земле Бранденбург никак не обойтись без соленых огурчиков и укропа. В результате роста цен на продукты питания в некоторых регионах Германии этот любимый немцами салат подорожал даже на 30 процентов.

В прошлом рождественском сезоне картофельный салат в регионе Боденского озера стоил под Рождество 6,24 евро из расчета на четыре человека. В 2022 году такая же порция обойдется на 10 процентов дороже. Но это - минимальный скачок цен. Наиболее значительное удорожание классического блюда наблюдается в федеральной земле Нижняя Саксония: за порцию картофельного салата на четверых придется заплатить 6,56 евро. Это почти на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

Экономисты подсчитали, что более дешевой альтернативой в этом году может стать салат, приготовленный с уксусом и маслом - как в Баварии. Это позволит сэкономить 1 евро (почти 15 процентов от общей стоимости), подсчитали экономисты в Кельне. Они даже составили индекс картофельного салата, который позволяет сравнить себестоимость по всем регионам, причем в двух вариантах: с майонезом и с маслом и уксусом в качестве заправки.

Чем долгосрочнее прогноз, тем больше оптимизма

"Именно продукты питания сильно подорожали в этом году", - подчеркивает экономист Института немецкой экономики Кристоф Шредер. Специалист ведущего института экономики из Кельна объясняет это ростом цен на энергетическом рынке. Ведь энергия нужна на всех стадиях - в производстве, для транспортировки и хранения. Другим фактором, который привел к удорожанию продуктов питания, стала ситуация на мировом рынке зерна и удобрений.

Из-за войны в Украине, которая является одним из важнейших производителей зерна, под угрозой оказалась глобальная продовольственная безопасность. "Это самые разные аспекты: пшеница, удобрения и многие сферы сельского хозяйства, - говорит Кристоф Шредер. - Здесь трудно прогнозировать дальнейшее развитие. Мы ожидаем, что ситуация на рынках несколько успокоится и нормализуется, учитывая тот факт, что поставки зерна из Украины или России и далее будут невозможны или осложнены. В среднесрочной перспективе я смотрю на ситуацию оптимистично. А вот в краткосрочной - скачки в ценах будут".

"Что касается картофеля, то тут я никаких прогнозов дать не могу, - отмечает Кристов Шредер, - но в целом мы столкнулись с сильным удорожанием продовольственных товаров. И в следующем году цены будут расти сильно. В 2022 году инфляция составила восемь процентов. В следующем году мы ожидаем ее на уровне 7 процентов".

Простой рецепт самого любимого блюда в Германии

Для тех, у кого от роста цен еще не пропал аппетит, предлагаем приготовить салат по рецепту, который родом из южных областей Германии. Килограмм картофеля, отваренный в мундире, почистить и порезать маленькими кубиками или, что еще лучше, тонкими пластинками. Луковицу (лучше крупную и сочную) мелко нарезать, сбрызнуть столовой ложкой столового уксуса и дать немного постоять. Картофель смешать с луком, добавить пучок мелко нарезанного зеленого лука. Заправить соусом, приготовленным из стакана горячего бульона (овощного или мясного), столовой ложки уксуса, столовой ложки горчицы, чайной ложки меда или сахара, 4 - 6 столовых ложек растительного масла (по вкусу), приправить солью и черным перцем. Картофельный салат можно есть свежеприготовленным или дать ему настояться в течение 2 - 3 часов. Более нежным салат получится, если использовать только зеленый лук, а уксус добавлять постепенно, до получения желаемого вкуса. Приятного аппетита!

У немецких экономистов есть и хорошие новости. "Несмотря на снижение покупательной способности, в целом ситуацию можно сравнить с 2018 - 2019 годами. Конечно, нам нужно затянуть пояса, но в целом мы говорим о довольно высоком уровне доходов. Большинство семей в Германии справятся с подорожанием. Конечно, домашним хозяйствам с невысокими доходами нужна помощь. И здесь предпринимаются разные меры для сглаживания нагрузки от высокой инфляции", - подводит итоги Кристоф Шредер из Института немецкой экономики.

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