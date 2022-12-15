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Инфляция в Германии замедлитсяФото: Marijan Murat/dpa/picture-alliance
ПолитикаГермания

В Германии прогнозируют значительное ослабление инфляции

Ольга Лебедева
1 ч. назад

По итогам 2022 года показатель инфляции в ФРГ составит 7,9 процента, а в наступающем году - 5,8 процента, считают эксперты института RWI в Эссене. Свой прогноз они основывают на эффекте от правительственных мер.

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Темпы инфляции в Германии в 2023 году значительно снизятся в сравнении с текущим годом, ожидают немецкие экономисты. В результате принятия пакетов государственной помощи потребительские цены в следующем году возрастут на 5,8 процента, а по итогам уходящего года этот показатель составит 7,9 процента, указывается в отчете Рейнско-Вестфальского института экономических исследований RWI в Эссене, опубликованном в четверг, 15 декабря.

"Ценовой тормоз" на электроэнергию и газ, решение о котором приняли власти ФРГ, сократит темпы инфляции значительно больше, чем на один процентный пункт, уверены эксперты RWI. На 2024 год они прогнозируют инфляцию на уровне 2,5 процента.

Кроме того, эксперты RWI ожидают, что по итогам 2022 года ВВП Германии возрастет на 1,8 процента, а в 2023 году этот показатель сократится на 0,1 процента. На 2024 год вновь прогнозируется экономический рост на уровне 1,9 процента.

Ifo ожидает инфляцию в 2023 году на уровне 6,4 процента

Накануне со своим экономическим прогнозом выступил мюнхенский Институт экономических исследований ifo. Его эксперты предполагают, что по итогам декабря темпы инфляции значительно сократятся в связи с решением федерального правительства возместить из бюджета декабрьские платежи за газ потребителям и будут ниже 10-процентной отметки в годовом отношении. Октябрьский показатель роста потребительских цен в Германии - 10,4 процента - стал самым высоким с 1951 года. В ноябре инфляция в ФРГ составила 10,0 процента.

В 2023 году, по прогнозу ifo, потребительские цены в Германии увеличатся на 6,4 процента, что будет более низким показателем, чем ожидаемое значение за текущий год - 7,8 процента. Кроме того, ifo снизил показатель ожидаемой в наступающем году рецессии. В 2024 году инфляция составит 2,8 процента, подсчитали эксперты ifo

Так называемый "ценовой тормоз" для газа планируется ввести с марта 2023 года. Предполагается, что он будет действовать до апреля 2024 года, но возможность его отмены попытаются обеспечить к 1 февраля. Цены на газ для потребителей-физлиц и небольших компаний установлены на уровне 12 центов за кВт-час, на электроэнергию - на уровне 40 центов. Ценовой барьер устанавливается и для централизованного теплоснабжения: не более 9,5 цента за кВт-час. Меры поддержки распространяются на 80 процентов годового потребления.

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