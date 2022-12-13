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Фото: Frank Hoermann/SvenSimon/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Кто в Германии наживается на высокой инфляции

Андрей Гурков
29 мин. назад

Институт ifo выявил ряд отраслей, которые воспользовались ростом цен для максимизации прибыли. Что советует в этой связи потребителям и правительству ФРГ немецкий профессор?

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В Германии - рекордно высокая инфляция. В ноябре ее темпы составили в годовом выражении 10%, сообщило 13 декабря Федеральное статистическое ведомство (Destatis), подтвердив тем самым свою предварительную оценку. Это лишь небольшое замедление по сравнению с октябрем, когда был достигнут самый высокий уровень за семь десятилетий в 10,4%.

Дело не только в удорожании энергоносителей

"Со времени начала войны в Украине особенно заметно выросли цены на энергию и продукты питания, и они продолжают существенно влиять на уровень инфляции", - отмечает в своем комментарии Destatis, имея в виду начало широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Так, энергия стоила в ноябре на 38,7% больше, чем в том же месяце год назад, а продукты питания подорожали на 21,1%. Тем самым продовольственная инфляция более чем в два раза превысила общий показатель роста цен.

Профессор Йоахим Рагниц, заместитель руководителя филиала института ifo в Дрездене
Профессор Йоахим Рагниц, заместитель руководителя филиала института ifo в ДрезденеФото: Ralf Succo/picture alliance

Насколько оправдано столь сильное удорожание сельскохозяйственных и иных потребительских товаров? Таким вопросом задался профессор Йоахим Рагниц (Joachim Ragnitz), заместитель руководителя филиала мюнхенского научно-исследовательского экономического института ifo в Дрездене. Проведенные им исследования и вычисления привели его к выводу, что нынешние масштабы инфляции в Германии объясняются не только резким ростом цен на энергоносители и возросшей в целом себестоимостью продукции.

"Похоже, предприятия в некоторых отраслях экономики воспользовались ростом цен, чтобы увеличить прибыль. Это относится, прежде всего, к торговле, сельскому хозяйству и строительной отрасли", - указывает профессор Рагниц в комментарии, опубликованном 13 декабря на сайте института ifo. К числу тех, кто пытаются нажиться на инфляции, он причисляет также гостиничный и ресторанный бизнес, транспортную отрасль, лесную промышленность и рыболовство. 

"Цены искусственно завышают торговцы, аграрии и строители"

Ученый, правда, напоминает, что на уровень продовольственных цен серьезное влияние оказывает ситуация на мировом рынке аграрной продукции. В то же время он полагает, что немецкие фермерские хозяйства, к примеру, использовали купленные по прежнем ценам запасы удобрений и кормов, но в свои отпускные цены заложили уже существенно более высокие нынешние расценки.

Франкфурт-на-Майне, осень 2022 года. Покупатели на ярмарке продукции местных фермеров
Франкфурт-на-Майне, осень 2022 года. Покупатели на ярмарке продукции местных фермеровФото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

В свою очередь, представители строительной отрасли, в том числе различные ремесленные фирмы (скажем, сантехники, электрики, маляры), решили воспользоваться "диспропорциями между спросом и предложением" на рынке жилья, особенно в крупных агломерациях, полагает Йоахим Рагниц.

Он отмечает, что росту цен (в том числе в розничной торговле) способствовал также отложенный спрос потребителей, которые за время пандемии накопили определенные средства и в 2022 году, после снятия различных санитарных ограничений, стали тратить те деньги, которые они ранее сэкономили и/или получили от государства во время коронавируса в виде финансовой помощи.

Нужно усиливать конкуренцию, а не вводить госрегулирование цен 

Но как быть теперь потребителям? Судя по репрезентативному опросу консалтинговой компании Oliver Wyman, подавляющее большинство респондентов (91%) приветствовало бы те или иные формы государственного регулирования ценообразования на продовольственном рынке, будь то ограничения цен или субсидирование продуктов питания.

Эмблемы супермаркетов двух конкурирующих немецких сетей Edeka и Aldi
Во многих городах ФРГ супермаркеты конкурирующих сетей находятся рядом друг с другом Фото: van der Velden/Fotostand/picture alliance

Профессор Рагниц, со своей стороны, не видит оснований для государственного вмешательства на продовольственном рынке и в целом на рынке потребительских товаров. "Против чрезмерных повышений цен помогает только усиление конкуренции", - подчеркивает ученый и призывает потребителей прицельно искать более выгодные товары, чтобы тем самым сдерживать "инфляцию прибыли".

"Борьба с инфляцией является главным образом задачей Европейского центрального банка", - напоминает эксперт. Центральный банк тормозит рост цен путем повышения своей базовой ставки, по которой он предоставляет деньги коммерческим банкам. Это делает кредиты более дорогими, что снижает деловую активность предприятий и потребительские расходы населения. 15 декабря руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) соберется на свое последнее в этом году заседание и, как ожидается, продолжит начатое летом ужесточение денежно-кредитной политики, иными словами - вновь поднимет ставку.     

А вклад правительства ФРГ в борьбу с инфляцией мог бы, по мнению Йоахима Рагница, состоять в отказе от широкомасштабной помощи всем домохозяйствам (явный намек на намеченную на 2023 год многомиллиардную программу компенсаций за сильно выросшие цены на газ и электроэнергию) и в прицельной поддержке только наиболее бедных домохозяйств. 

Смотрите также:  

Рост инфляции в Германии

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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