Кто в Германии наживается на высокой инфляции

Институт ifo выявил ряд отраслей, которые воспользовались ростом цен для максимизации прибыли. Что советует в этой связи потребителям и правительству ФРГ немецкий профессор?
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В Германии - рекордно высокая инфляция. В ноябре ее темпы составили в годовом выражении 10%, сообщило 13 декабря Федеральное статистическое ведомство (Destatis), подтвердив тем самым свою предварительную оценку. Это лишь небольшое замедление по сравнению с октябрем, когда был достигнут самый высокий уровень за семь десятилетий в 10,4%.
Дело не только в удорожании энергоносителей
"Со времени начала войны в Украине особенно заметно выросли цены на энергию и продукты питания, и они продолжают существенно влиять на уровень инфляции", - отмечает в своем комментарии Destatis, имея в виду начало широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Так, энергия стоила в ноябре на 38,7% больше, чем в том же месяце год назад, а продукты питания подорожали на 21,1%. Тем самым продовольственная инфляция более чем в два раза превысила общий показатель роста цен.
Насколько оправдано столь сильное удорожание сельскохозяйственных и иных потребительских товаров? Таким вопросом задался профессор Йоахим Рагниц (Joachim Ragnitz), заместитель руководителя филиала мюнхенского научно-исследовательского экономического института ifo в Дрездене. Проведенные им исследования и вычисления привели его к выводу, что нынешние масштабы инфляции в Германии объясняются не только резким ростом цен на энергоносители и возросшей в целом себестоимостью продукции.
"Похоже, предприятия в некоторых отраслях экономики воспользовались ростом цен, чтобы увеличить прибыль. Это относится, прежде всего, к торговле, сельскому хозяйству и строительной отрасли", - указывает профессор Рагниц в комментарии, опубликованном 13 декабря на сайте института ifo. К числу тех, кто пытаются нажиться на инфляции, он причисляет также гостиничный и ресторанный бизнес, транспортную отрасль, лесную промышленность и рыболовство.
"Цены искусственно завышают торговцы, аграрии и строители"
Ученый, правда, напоминает, что на уровень продовольственных цен серьезное влияние оказывает ситуация на мировом рынке аграрной продукции. В то же время он полагает, что немецкие фермерские хозяйства, к примеру, использовали купленные по прежнем ценам запасы удобрений и кормов, но в свои отпускные цены заложили уже существенно более высокие нынешние расценки.
В свою очередь, представители строительной отрасли, в том числе различные ремесленные фирмы (скажем, сантехники, электрики, маляры), решили воспользоваться "диспропорциями между спросом и предложением" на рынке жилья, особенно в крупных агломерациях, полагает Йоахим Рагниц.
Он отмечает, что росту цен (в том числе в розничной торговле) способствовал также отложенный спрос потребителей, которые за время пандемии накопили определенные средства и в 2022 году, после снятия различных санитарных ограничений, стали тратить те деньги, которые они ранее сэкономили и/или получили от государства во время коронавируса в виде финансовой помощи.
Нужно усиливать конкуренцию, а не вводить госрегулирование цен
Но как быть теперь потребителям? Судя по репрезентативному опросу консалтинговой компании Oliver Wyman, подавляющее большинство респондентов (91%) приветствовало бы те или иные формы государственного регулирования ценообразования на продовольственном рынке, будь то ограничения цен или субсидирование продуктов питания.
Профессор Рагниц, со своей стороны, не видит оснований для государственного вмешательства на продовольственном рынке и в целом на рынке потребительских товаров. "Против чрезмерных повышений цен помогает только усиление конкуренции", - подчеркивает ученый и призывает потребителей прицельно искать более выгодные товары, чтобы тем самым сдерживать "инфляцию прибыли".
"Борьба с инфляцией является главным образом задачей Европейского центрального банка", - напоминает эксперт. Центральный банк тормозит рост цен путем повышения своей базовой ставки, по которой он предоставляет деньги коммерческим банкам. Это делает кредиты более дорогими, что снижает деловую активность предприятий и потребительские расходы населения. 15 декабря руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ) соберется на свое последнее в этом году заседание и, как ожидается, продолжит начатое летом ужесточение денежно-кредитной политики, иными словами - вновь поднимет ставку.
А вклад правительства ФРГ в борьбу с инфляцией мог бы, по мнению Йоахима Рагница, состоять в отказе от широкомасштабной помощи всем домохозяйствам (явный намек на намеченную на 2023 год многомиллиардную программу компенсаций за сильно выросшие цены на газ и электроэнергию) и в прицельной поддержке только наиболее бедных домохозяйств.