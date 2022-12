Что немцы слушают, смотрят и едят на Рождество

Самые любимые песни немцев под Рождество - "Let it Snow!" и "Last Christmas". В Германии выбрали любимые композиции, фильмы и рождественские блюда.

Рождество связано с традициями. Ну, например, дарить подарки принято со времен Реформации. Сложно себе, наверное, представить Рождество без музыки. Что же немцы любят слушать в эти дни? Почти 60 процентов из 2000 опрошенных институтом исследования общественного мнения YouGov респондентов выбрали в качестве главных рождественских хитов песню "Let it Snow!" - причем как в классическом исполнении Дина Мартина, так и современную интерпретацию канадского певца Майкла Бубле.

Ожидаемо на вершине рожденственского чарта оказался вечнозеленый хит в исполнении Джорджа Майкла и группы Wham! "Last Christmas". В лидерах с одобрением 59 процентов опрошенных - баллада британского рок- и блюзмена Криса Ри "Driving Home for Christmas". Напомним, что речь идет о рождественских хитах. Хитом года вообще, без привязки к праздникам, в немецких чартах стал новый альбом Rammstein "Zeit".

Рождественская песня, которая больше всего надоела

Праздничное настроение в Германии создают известные композиции - "Feliz Navidad" пуэрториканца Хосе Фелисиано, "White Christmas" в исполнении Бинга Кросби или все того же Бубле, ну и новая поп-классика американской поп-дивы Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas is You".

А где же, собственно, немецкие песни? На седьмом месте с 55 процентами по популярности, но и с самым высоким "коэффициентом раздражения" (29 проентов опрошенных признались, что их эта композиция бесит) расположилась детская песня Рольфа Цуковски (Rolf Zuckowski) "In der Weihnachtsbäckerei" ("В рождественской пекарне"). Причина, видимо, в том, что немецкие родители просто уже не могут слышать эту песню.

Если отвлечься немного от хит-парадов и опросов, то можно с уверенностью сказать, что в Германии Рождество невозможно представить себе без песни "Тихая ночь, святая ночь..." Этому своеобразному гимну Рождества уже более 200 лет.

В рождественском меню - гусь, салат и фондю

Фото: monica/Shotshop/IMAGO

А как обстоят дела с рождественским угощением? Согласно праздничному спецвыпуску глобального опроса потребителей Statista , в большинстве немецких семей на Рождество на столе традиционно всегда присутствует одно и то же блюдо. Лидирует картофельный салат с сосисками, но также популярны запеченные утка (27 процентов опрошенных) и гусь (20 процентов). Любят немцы на Рождество и швейцарскую кухню: раклет и фондю. Эти блюда приготовят на Рождество 23 и 14 процентов респондентов.

Кино на Рождество: три орешка для Кевина

Чтобы праздник удался, нужен хороший рождественский фильм. Лидерами опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу радиостанции MDR Jump, стали "Три орешка для Золушки" и "Один дома", которые указали 12 процентов респондентов как "свой любимый рождественский фильм".

Легендарную и нестареющую зимнюю сказку "Три орешка для Золушки" ("Drei Haselnüsse für Aschenbrödel") в Германии очень любят: в прошлом году этот фильм по телевизору повторяли в праздничные рождественские дни не менее 20 раз!

Своя киноклассика есть у немцев и на Новый год. Забегая вперед, скажем, что 31 декабря сразу несколько немецких телеканалов покажут фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного". Его уже более полувека смотрит треть всех жителей страны. Словом, традиции немцы почитают.

