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Фото: Kay-Helge Hercher/Imago Images
КультураГермания

"Время" Rammstein - альбом года

Марина Борисова
42 мин. назад

Антивоенный стейтмент от Rammstein стал хитом немецких чартов, а сам альбом "Zeit" признан альбомом года в Германии.

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В немецких чартах альбомом года стал восьмой по счету студийный альбом Rammstein - "Zeit" ("Время"). Он вышел в конце апреля 2022 года - после трехлетнего перерыва в совместной биографии немецкой группы.

На обложке альбома - фото башни в берлинском районе Адлерсхоф, сделанный известным канадским музыкантом Брайаном Адамсом. Содержание альбома, наверное, впервые за все годы творчества Rammstein оказалось непровокационным. "Zeit" не нарушает никаких табу, философствует о бренности жизни и звучит относительно тихо и мирно.

Первой композицией, которую услышала широкая публика, стал одноименный сингл "Zeit". Музыканты Rammstein представили его уже в марте 2022 года. В этой песне речь идет о вечном, о желании замедлить время, остановить быстротечность жизни. Но смерть c этим желанием не считается. В видеоролике время движется вспять, в сценах с кадрами в обратном порядке появляются солдаты, партизаны, роженицы, мертвецы и безликая неумолимая фигура в черном плаще с косой. Мрачный, задумчивый саунд контрастирует с типичным для Rammstein индастриал-металом.

Снимок башни в берлинском районе Адлерсхоф, сделанный известным канадским музыкантом Брайаном Адамсом.
На обложке альбома - снимок башни в берлинском районе Адлерсхоф, сделанный известным канадским музыкантом Брайаном АдамсомФото: Universal/dpa/picture alliance

"Zeit" - это композиция о жизни и смерти. "Время, пожалуйста, остановись", - эти строки звучат рефреном. Сцены войны, которые сейчас все мы наблюдаем в хронике страшных событий в Украине, есть и в новом клипе. Только война в "Zeit" повернута вспять, как и все время. И солдат, который нацелил свою винтовку на врага, вдруг превращается в мальчишку, играющего в войну со своими друзьями. 

Апокалиптические ноты, гибель всего живого, зависимость исхода событий от изначальных решений, - после просмотра клипа к песне "Zeit" невольно возникают ассоциации с нынешней ситуацией в Украине. "Случайно ли электрогитары в первой песне звучат как сапоги постсоветских войск?" - задается вопросом журналист музыкального издания Rolling Stone, анализируя сингл "Armee der Tristen" ("Армия грустных"). Известно, что вокалист Rammstein Тиль Линдеман (Till Lindemann) открыто выступил против российской военной агрессии и поддержал украинцев, наряду с другими волонтерами он оказывал помощь беженцам на главном вокзале Берлина. Альбом "Zeit" (хотя бы частично) вполне можно назвать антивоенным стейтментом.

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