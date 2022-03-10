Апокалипсис от Rammstein: новый альбом станет последним?

Возрастные мягкость и задумчивость? Прощальное послание? Поклонники Rammstein в замешательстве: новый, восьмой по счету студийный альбом распространяет упадническое настроение, философствует о бренности жизни и звучит относительно тихо и мирно. В отличие от предыдущего альбома, вызвавшего бурю критики из-за сцены в нацистском концлагере, новая работа "Zeit" ("Время"), появившаяся в конце апреля после трехлетнего перерыва, не нарушает никаких табу.

Антивоенный стейтмент Rammstein

В одноименном сингле "Zeit", уже названном некоторыми немецкими критиками одной из лучших песен за всю историю Rammstein, речь идет о вечном, о желании задержать время, остановить быстротечность жизни. Но смерть c этим желанием не считается. В видеоролике время движется вспять, в сценах с кадрами в обратном порядке появляются солдаты, партизаны, роженицы, мертвецы и безликая неумолимая фигура в черном плаще с косой. Мрачный, задумчивый саунд контрастирует с типичным для Rammstein индастриал-металом.

Апокалиптические ноты, гибель всего живого, зависимость исхода событий от изначальных решений - после просмотра клипа к "Zeit" невольно возникают ассоциации с нынешней ситуацией в Украине. "Случайно ли электрогитары в первой песне звучат как сапоги постсоветских войск?" - задается вопросом журналист музыкального издания Rolling Stone, анализируя сингл "Armee der Tristen" ("Армия грустных"). Известно, что вокалист Rammstein Тиль Линдеман (Till Lindemann) открыто выступил против российской военной агрессии и поддержал украинцев, наряду с другими волонтерами он оказывал помощь беженцам на главном вокзале Берлина.

Вместе с художником Марком Юнгом (Marc Jung) в рамках акции "Peace Please" фронтмен рисует и продает в Instagram картины, а средства отдает на поддержку людей в Украине. В этом контексте новый альбом хоты бы частично воспринимается и как антивоенный стейтмент.

У Rammstein своя клиника красоты?

В сингле "Zick Zack" Rammstein больше похож на самого себя. Используя резкие, брутальные рифмы, музыканты сводят счеты с повальным стремлением хорошо выглядеть. Выпуску сингла предшествовал громкий пиар, включая намеренно пущенные слухи о том, что группа открыла свою клинику эстетической медицины в Берлине. Кроме того в центре немецкой столицы на площади Александерплац в специально установленном киоске предлагался журнал красоты Zick Zack Magazin, который быстро был раскуплен фанатами.

Фотоглафию для обложки альбома "Zeit" сделал канадский музыкант Брайан Адамс

На обложке альбома - снимок башни в берлинском районе Адлерсхоф, сделанный известным канадским музыкантом Брайаном Адамсом. Диски c новым альбомом Rammstein начали продавать 29 апреля в полночь - для тех, кто не мог дождаться начала дня, устроили специальную акцию в берлинском пятиэтажном книжно-музыкальном магазине Dussmann. А за день до официального релиза 11 синглов с альбома можно было услышать в ряде кинотеатров.

Прощальный альбом?

Многие из них выдержаны в стиле Rammstein. И все же в них есть намек на то, что этот альбом может быть последним. "Когда приходит наше время, то пора уходить. Бросить все в самый лучший момент, когда часы остановятся", - поет Линдеман. В заключительной композиции с названием "Adieu" ("Прощай") музыканты делают аллюзию на свой знаменитый сингл "Солнце" 2001 года и прогнозируют: "Даже солнце истлеет". А строчка "Последняя песня, последний поцелуй, чуда не будет" не предвещает поклонникам творчества немецких легендарных музыкантов ничего хорошего. Но сначала их ждет турне по Европе, которое начнется 15 мая в Праге и закончится 4 августа в бельгийском Остенде. Затем Rammstein отправится в Америку.

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