 Апокалипсис от Rammstein: новый альбом станет последним? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.05.2022

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Культура и стиль жизни

Апокалипсис от Rammstein: новый альбом станет последним?

Когда на свет повляется очередное творение этой немецкой группы, то такое событие обычно сопровождается скандалом или провокацией. Однако альбом "Zeit" посылает другие сигналы.

Группа Rammstein

Восьмой студийный альбом Rammstein вышел 29 апреля

Возрастные мягкость и задумчивость? Прощальное послание? Поклонники Rammstein в замешательстве: новый, восьмой по счету студийный альбом распространяет упадническое настроение, философствует о бренности жизни и звучит относительно тихо и мирно. В отличие от предыдущего альбома, вызвавшего бурю критики из-за сцены в нацистском концлагере, новая работа "Zeit" ("Время"), появившаяся в конце апреля после трехлетнего перерыва, не нарушает никаких табу.

Антивоенный стейтмент Rammstein

В одноименном сингле "Zeit", уже названном некоторыми немецкими критиками одной из лучших песен за всю историю Rammstein, речь идет о вечном, о желании задержать время, остановить быстротечность жизни. Но смерть c этим желанием не считается. В видеоролике время движется вспять, в сценах с кадрами в обратном порядке появляются солдаты, партизаны, роженицы, мертвецы и безликая неумолимая фигура в черном плаще с косой. Мрачный, задумчивый саунд контрастирует с типичным для  Rammstein индастриал-металом.

Апокалиптические ноты, гибель всего живого, зависимость исхода событий от изначальных решений - после просмотра клипа к "Zeit" невольно возникают ассоциации с нынешней ситуацией в Украине. "Случайно ли электрогитары в первой песне звучат как сапоги постсоветских войск?" - задается вопросом журналист музыкального издания Rolling Stone, анализируя сингл "Armee der Tristen" ("Армия грустных"). Известно, что вокалист Rammstein Тиль Линдеман (Till Lindemann) открыто выступил против российской военной агрессии и поддержал украинцев, наряду с другими волонтерами он оказывал помощь беженцам на главном вокзале Берлина.

Вместе с художником Марком Юнгом (Marc Jung) в рамках акции "Peace Please" фронтмен рисует и продает в Instagram картины, а средства отдает на поддержку людей в Украине. В этом контексте новый альбом хоты бы частично воспринимается и как антивоенный стейтмент.

У Rammstein своя клиника красоты?

В сингле "Zick Zack" Rammstein больше похож на самого себя. Используя резкие, брутальные рифмы, музыканты сводят счеты с повальным стремлением хорошо выглядеть. Выпуску сингла предшествовал громкий пиар, включая намеренно пущенные слухи о том, что группа открыла свою клинику эстетической медицины в Берлине. Кроме того в центре немецкой столицы на площади Александерплац в специально установленном киоске предлагался журнал красоты Zick Zack Magazin, который быстро был раскуплен фанатами.

Обложка альбома Zeit

Фотоглафию для обложки альбома "Zeit" сделал канадский музыкант Брайан Адамс

На обложке альбома - снимок башни в берлинском районе Адлерсхоф, сделанный известным канадским музыкантом Брайаном Адамсом. Диски c новым альбомом Rammstein начали продавать 29 апреля в полночь - для тех, кто не мог дождаться начала дня, устроили специальную акцию в берлинском пятиэтажном книжно-музыкальном магазине Dussmann. А за день до официального релиза 11 синглов с альбома можно было услышать в ряде кинотеатров.

Прощальный альбом?

Многие из них выдержаны в стиле Rammstein. И все же в них есть намек на то, что этот альбом может быть последним. "Когда приходит наше время, то пора уходить. Бросить все в самый лучший момент, когда часы остановятся", - поет Линдеман. В заключительной композиции с названием "Adieu" ("Прощай") музыканты делают аллюзию на свой знаменитый сингл "Солнце" 2001 года и прогнозируют: "Даже солнце истлеет". А строчка "Последняя песня, последний поцелуй, чуда не будет" не предвещает поклонникам творчества немецких легендарных музыкантов ничего хорошего. Но сначала их ждет турне по Европе, которое начнется 15 мая в Праге и закончится 4 августа в бельгийском Остенде. Затем Rammstein отправится в Америку.

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