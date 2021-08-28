 Rammstein: чем закончились приключения Линдемана в России? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.09.2021

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Культура и стиль жизни

Rammstein: чем закончились приключения Линдемана в России?

Фронтмен группы Rammstein Тиль Линдеман за выходные дважды спел на Красной площади. Он исполнил песню "Любимый город", из-за клипа на которую у него возник конфликт с "Эрмитажем". Как это было и что дальше?

Тиль Линдеман выступает в Москве

Фронтмен группы Rammstein выступил в Москве, несмотря на конфликт с полицией в Твери. Тилю Линдеману (Till Lindemann) аккомпанировали сразу два оркестра: МЧС и Росгвардии. На концертах военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в прошедшие субботу и воскресенье он спел "Любимый город".

Линдеман был далеко не единственным иностранцем среди участников фестиваля, но точно - самым экстравагантным из них, признают зрители.

Тверская история Тиля Линдемана осталась в прошлом

Еще неделю назад казалось, что появление Линдемана на фестивале "Спасская башня" - под угрозой срыва. Тогда полиция нагрянула с ночным визитом в номер отеля в Тверской области, где остановился музыкант. Он планировал выступить на агитационном концерте за партию "Родина", который устраивал местный бизнесмен. Полицейские предупредили Линдемана о возможной уголовной ответственности за выступление на концерте с нарушением антиковидных мер. После этого менеджер артиста, которому пригрозили депортацией за нарушение правил пребывания в России, отправил организаторам письмо об отказе участвовать в мероприятии.

Тиль Линдеман во время выступления на Красной площади

Тиль Линдеман во время выступления на Красной площади, 4 сентября 2021 года

На 4 и 5 сентября у Линдемана уже были намечены выступления на другом масштабном фестивале - "Спасская башня" в Москве. Этот фестиваль - крупное событие, которое входит в Международную ассоциацию организаторов военных фестивалей. Такие же проходят в Германии, Нидерландах и других странах. В Россию в этом году приехали оркестры из Беларуси, Греции, Катара и Мексики.

Тиль Линдеман

Тиль Линдеман во время выступления на Красной площади, 5 сентября 2021 года

Хотя в фестивале участвуют только военные оркестры, атмосфера там царит вполне дружелюбная. Репертуар совсем не ограничивался военными песнями. Например, оркестр суворовцев и пансион воспитанниц Министерства обороны исполнили тему из фильма "Гарри Поттер и философский камень". А один из музыкантов и вовсе нарядился главным героем фильма - мальчиком-волшебником. На этом фоне Тиль Линдеман, даже с серьгой в носу, не казался из ряда вон выходящим.

Публика на фестивале в Москве: "Почему именно Тиль?"

На субботу и воскресенье, когда выступал уроженец Лейпцига, фестиваль продавал самые дорогие билеты - от 4000 рублей. Правда, в эти же дни участвовала в концертах и Тамара Гвердцители. Линдеман под аккомпанемент оркестров Росгвардии и МЧС спел на русском "Любимый город" - песню 1939 года композитора Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского. С этой песней у Линдемана связан другой его российский скандал.

14 августа этого года представители государственного музея "Эрмитаж" пожаловались, что певец неправомерно использует клип на эту песню для заработка. Дело в том, что клип "Любимый город" снимался в стенах "Эрмитажа". А Линдеман позднее решил продать NFT-токены с изображениями музея по цене до 100 тыс. евро. В российском госучреждении назвали такое поведение артиста "грязной игрой".

Судя по всему, музыканты остались довольны друг другом

Судя по всему, музыканты остались довольны друг другом

Как выяснил корреспондент DW в разговорах со зрителями, почти никто не шел на "Спасскую башню" только из-за Линдемана. Всех в первую очередь интересовали военные оркестры, но появление Линдемана с песней на русском стало приятным сюрпризом. "Внешний вид непривычный, - говорит зрительница Юлия. - Но приятно, что выучил песню на русском и принял участие в нашем фестивале. Всегда здорово, когда есть интерес к культуре твоей страны". Ее подруга Анастасия похвалила немца за хороший русский язык. "Поскольку я преподаватель русского как иностранного, скажу, что произношение у него неплохое. Отлично спел", - констатирует девушка. 

Впрочем, не все смогли постичь логику организаторов фестиваля, пригласивших Линдемана выступить на Красной площади. "Он выступил хорошо, даже прекрасно… Но я не понимаю, что он делал на этом грандиозном мероприятии! - недоумевает Наталья. - Я спокойно и лояльно отношусь к этому человеку… Но почему именно Тиль?"

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