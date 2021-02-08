Линдеман одобряет. Как в Гродно играют Rammstein и помогают котикам

Бармен, инженер, два айтишника и работник железной дороги из Гродно, играющие музыку немецкой группы Rammstein, получили одобрение Тиля Линдемана. Как им это удалось?
"Я желаю начинающим музыкантам удачи. От всего сердца хочу, чтобы их карьера сложилась наилучшим образом. Больше света, больше вдохновения", - так Тиль Линдеман поддержал музыкантов из Гродно накануне их первого трибьют-концерта, посвященного Rammstein. Откуда у гродненцев любовь к творчеству немецкой группы и как Линдеман узнал об их существовании?
Житель Гродно Олег (Ворона) Воронцов впервые услышал Rammstein в 1998 году и с тех пор, признается, стал фанатом группы. Два года назад он купил билеты на их концерт в Риге, но обстоятельства сложились так, что туда вместо него поехал брат. Это, по словам Олега, стало началом их музыкального проекта: "Павел был в восторге от того, как все это выглядело вживую. После концерта решили попробовать что-то вместе сыграть, ведь мы, можно сказать, с детства слушали Rammstein".
Вначале братья репетировали вдвоем, а через год к ним присоединился барабанщик Дмитрий Глущенко - начинающий, очень инициативный, и главное, тоже фанат немецкой группы. "Начались длительные репетиции, вначале играли по две песни, потом по три. В какой-то момент я понял, что с вокалом у меня не получится. Немецкий я никогда не учил, поэтому произношение давалось тяжело. Стали искать вокалиста. Вадим Кривоносов родом из России, с Дальнего востока, но всех поражает, как он говорит по-немецки - произношение идеальное. Правда, он долго не соглашался, говорил, что нет вокальных данных, но потом попробовал исполнить пару песен на репетиции и решился", - рассказывает Олег. Также к ним присоединился еще один гитарист - Дмитрий Мингинович.
Стоит отметить, что ребята не профессиональные музыканты: Олег сейчас работает барменом, два Дмитрия - в IT, Вадим - на железной дороге, а Павел - инженер.
Олег рассказывает, что сначала он не собирался организовывать группу, в планах было выступить один раз на байк-фестивале, даже название команде не придумывали. Пандемия коронавируса изменила планы, байк-фестиваль отменили, и первый и пока единственный концерт ребята сыграли 1 мая в одном из гродненских баров. "Публика принимала очень хорошо, было около 200 человек - для Гродно это много. Готовились основательно: выбрали хиты из всех альбомов Rammstein. Получилось 19 песен, играли их почти два часа", - вспоминает Олег и признается, что в дальнейшем они хотели бы выступить и в других белорусских городах. Накануне концерта музыканты получили слова поддержки от самого Тиля Линдемана. Фронтмен Rammstein пожелал им удачи и вдохновения. Олег Воронцов говорит, что до сих пор от этого в шоке.
Линдеман узнал о команде из Беларуси благодаря журналистке местного интернет-издания Hrodna.life Елене Мироновой. Она в течение нескольких дней буквально засыпала официальные страницы Rammstein в соцсетях сообщениями и комментариями о гродненских музыкантах. "Писала и лично Тилю на английском и немецких языках. Отмечала их в сторис каждый день, хотя на фидбек особо не надеялась, все-таки подписчиков у группы 8 миллионов. Параллельно начала в Facebook группы в комментариях повторять одно и тоже сообщение", - рассказывает Елена. И упорство журналистки было вознаграждено. Линдеман ей ответил, поблагодарил за любовь к группе и поддержку. Она еще раз рассказала о ребятах. Лидер Rammstein пожелал гродненским музыкантам удачи.
"Я его поблагодарила и думала, что на этом все закончилось, но на следующий день он мне опять написал, уточнил, кто я, являюсь ли я менеджером группы. Ответила, что просто их друг и начинающий журналист, решила поддержать ребят тем, что напишу о них, потому что они, действительно, талантливы. Также он написал, что у него есть пару фанатов - друзей из разных стран и предложил мне дружить", - говорит Елена Миронова. Она и сейчас переписывается с Линдеманом.
Также Елена Миронова помогла гродненским музыкантам организовать необычную фотосессию. В свое время Rammstein порадовали фанатов снимками со щенками, гродненцы решили сфотографироваться с кошками из местного приюта для животных. Идея была в том, что горожане увидят кошек и, возможно, выберут себе питомца. Музыканты хотят и в дальнейшем помогать бездомным животным. К слову, идея фотосессии понравилась и Тилю Линдеману - он написал, что тоже всегда поддерживает такие инициативы.
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