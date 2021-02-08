 Линдеман одобряет. Как в Гродно играют Rammstein и помогают котикам | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 30.05.2021

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Беларусь

Линдеман одобряет. Как в Гродно играют Rammstein и помогают котикам

Бармен, инженер, два айтишника и работник железной дороги из Гродно, играющие музыку немецкой группы Rammstein, получили одобрение Тиля Линдемана. Как им это удалось?

Трибьют-концерт Rammstein в Гродно

Трибьют-концерт Rammstein в Гродно

"Я желаю начинающим музыкантам удачи. От всего сердца хочу, чтобы их карьера сложилась наилучшим образом. Больше света, больше вдохновения", - так Тиль Линдеман поддержал музыкантов из Гродно накануне их первого трибьют-концерта, посвященного Rammstein. Откуда у гродненцев любовь к творчеству немецкой группы и как Линдеман узнал об их существовании?  

"C детства слушали Rammstein"

Житель Гродно Олег (Ворона) Воронцов впервые услышал Rammstein в 1998 году и с тех пор, признается, стал фанатом группы. Два года назад он купил билеты на их концерт в Риге, но обстоятельства сложились так, что туда вместо него поехал брат. Это, по словам Олега, стало началом их музыкального проекта: "Павел был в восторге от того, как все это выглядело вживую. После концерта решили попробовать что-то вместе сыграть, ведь мы, можно сказать, с детства слушали Rammstein".

Музыканты из Гродно играют Rammstein

Музыканты из Гродно играют Rammstein

Вначале братья репетировали вдвоем, а через год к ним присоединился барабанщик Дмитрий Глущенко - начинающий, очень инициативный, и главное, тоже фанат немецкой группы. "Начались длительные репетиции, вначале играли по две песни, потом по три. В какой-то момент я понял, что с вокалом у меня не получится. Немецкий я никогда не учил, поэтому произношение давалось тяжело. Стали искать вокалиста. Вадим Кривоносов родом из России, с Дальнего востока, но всех поражает, как он говорит по-немецки - произношение идеальное. Правда, он долго не соглашался, говорил, что нет вокальных данных, но потом попробовал исполнить пару песен на репетиции и решился", - рассказывает Олег. Также к ним присоединился еще один гитарист - Дмитрий Мингинович.

Начинающие музыканты и творчество Rammstein 

Стоит отметить, что ребята не профессиональные музыканты: Олег сейчас работает барменом, два Дмитрия - в IT, Вадим - на железной дороге, а Павел - инженер.

Музыканты на концерте в Гродно

Музыканты на концерте в Гродно

Олег рассказывает, что сначала он не собирался организовывать группу, в планах было выступить один раз на байк-фестивале, даже название команде не придумывали. Пандемия коронавируса изменила планы, байк-фестиваль отменили, и первый и пока единственный концерт ребята сыграли 1 мая в одном из гродненских баров. "Публика принимала очень хорошо, было около 200 человек  - для Гродно это много. Готовились основательно: выбрали хиты из всех альбомов Rammstein. Получилось 19 песен, играли их почти два часа", - вспоминает Олег и признается, что в дальнейшем они хотели бы выступить и в других белорусских городах. Накануне концерта музыканты получили слова поддержки от самого Тиля Линдемана. Фронтмен Rammstein пожелал им удачи и вдохновения. Олег Воронцов говорит, что до сих пор от этого в шоке.

Лидер Rammstein пожелал гродненским музыкантам удачи

Линдеман узнал о команде из Беларуси благодаря журналистке местного интернет-издания Hrodna.life Елене Мироновой. Она в течение нескольких дней буквально засыпала официальные страницы Rammstein в соцсетях сообщениями и комментариями о гродненских музыкантах. "Писала и лично Тилю на английском и немецких языках. Отмечала их в сторис каждый день, хотя на фидбек особо не надеялась, все-таки подписчиков у группы 8 миллионов. Параллельно начала в Facebook группы в комментариях повторять одно и тоже сообщение", - рассказывает Елена. И упорство журналистки было вознаграждено. Линдеман ей ответил, поблагодарил за любовь к группе и поддержку. Она еще раз рассказала о ребятах. Лидер Rammstein пожелал гродненским музыкантам удачи.

Музыканты хотят привлечь внимание к бездомным животным

Музыканты хотят привлечь внимание к бездомным животным

"Я его поблагодарила и думала, что на этом все закончилось, но на следующий день он мне опять написал, уточнил, кто я, являюсь ли я менеджером группы. Ответила, что просто их друг и начинающий журналист, решила поддержать ребят тем, что напишу о них, потому что они, действительно, талантливы. Также он написал, что у него есть пару фанатов - друзей из разных стран и предложил мне дружить", - говорит Елена Миронова. Она и сейчас переписывается с Линдеманом.

Также Елена Миронова помогла гродненским музыкантам организовать необычную фотосессию. В свое время Rammstein порадовали фанатов снимками со щенками, гродненцы решили сфотографироваться с кошками из местного приюта для животных. Идея была в том, что горожане увидят кошек и, возможно, выберут себе питомца. Музыканты хотят и в дальнейшем помогать бездомным животным. К слову, идея фотосессии понравилась и Тилю Линдеману - он написал, что тоже всегда поддерживает такие инициативы.

Смотрите также: 

  • Вагнер и Тиль Линдеманн

    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Смотреть видео 14:43

Коронавирус: крах малого бизнеса в России и Тиль Линдеман в реанимации. DW Новости (27.03.2020)

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