 Новый альбом Rammstein - о тупости и упертости | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.02.2021

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Культура и стиль жизни

Новый альбом Rammstein - о тупости и упертости

В прошлом году Rammstein пришлось прервать турне из-за коронавируса. Когда гастроли продолжатся, пока никто сказать не может. В ожидании музыканты сочинили песни для нового альбома - восьмого по счету.

Клавишник Rammstein Кристиан Лоренц. 2019 год

Клавишник Rammstein Кристиан Лоренц. 2019 год

Нет худа без добра: немецкая метал-группа Rammstein, у которой в минувшем году из-за пандемии частично сорвалось большое "стадионное" турне, использовала локдаун для того, чтобы записать в студии свой восьмой альбом. "Простоя не было, - сказал в интервью интернет-сайту motor.de звукозаписывающего лейбла Motor Entertainment клавишник группы Кристиан "Флаке" Лоренц (Christian Lorenz). - Мы стали еще более креативными. Так как не могли выступать живьем, то использовали это время, чтобы придумать что-то новое, развеяться. И записали новый диск, что раньше не было запланировано".

Еще в октябре на странице Rammstein в Instagram появилась фотография группы, работающей в студии "La Fabrique". Эту студию Тиль Линдеман (Till Lindemann) и его музыканты арендовали на юге Франции, в Провансе. "La Fabrique" - это большая резиденция с огромным парком, просторными апартаментами и уникальной коллекцией грампластинок, расположенная на территории бывшей усадьбы.

Все билеты на концерты Rammstein проданы

54-летний клавишник Кристиан Лоренц рассказал в интервью немного и о том, какими будут новые композиции Rammstein. "Мы берем наши темы обычно из повседневной жизни и из того, что происходит в мире, - сказал Лоренц, - а там всегда что-то происходит". И добавил: "Но главная наша тема - тупость, ограниченность, упертость. Во времена коронавируса это никуда не делось".

Кстати, музыканты Rammstein еще не потеряли надежды продолжить свое оборвавшееся в прошлом году из-за COVID-19 турне. Тогда успех был огромным. Более миллиона фанатов Rammstein побывали на 30 концертах самой успешной немецкой группы. Пока не отменены концерты в Лейпциге (22 и 23 мая). Все билеты на них проданы. Впрочем, билетов нет и на июньские концерты Rammstein - в Штутгарте, Берлине, Дюссельдорфе и Гамбурге.

Смотрите также:

  • Вагнер и Тиль Линдеманн

    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Контекст

Cолист Rammstein: фотографии из отпуска и новый альбом

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