Новый альбом Rammstein - о тупости и упертости

Нет худа без добра: немецкая метал-группа Rammstein, у которой в минувшем году из-за пандемии частично сорвалось большое "стадионное" турне, использовала локдаун для того, чтобы записать в студии свой восьмой альбом. "Простоя не было, - сказал в интервью интернет-сайту motor.de звукозаписывающего лейбла Motor Entertainment клавишник группы Кристиан "Флаке" Лоренц (Christian Lorenz). - Мы стали еще более креативными. Так как не могли выступать живьем, то использовали это время, чтобы придумать что-то новое, развеяться. И записали новый диск, что раньше не было запланировано".

Еще в октябре на странице Rammstein в Instagram появилась фотография группы, работающей в студии "La Fabrique". Эту студию Тиль Линдеман (Till Lindemann) и его музыканты арендовали на юге Франции, в Провансе. "La Fabrique" - это большая резиденция с огромным парком, просторными апартаментами и уникальной коллекцией грампластинок, расположенная на территории бывшей усадьбы.

Все билеты на концерты Rammstein проданы

54-летний клавишник Кристиан Лоренц рассказал в интервью немного и о том, какими будут новые композиции Rammstein. "Мы берем наши темы обычно из повседневной жизни и из того, что происходит в мире, - сказал Лоренц, - а там всегда что-то происходит". И добавил: "Но главная наша тема - тупость, ограниченность, упертость. Во времена коронавируса это никуда не делось".

Кстати, музыканты Rammstein еще не потеряли надежды продолжить свое оборвавшееся в прошлом году из-за COVID-19 турне. Тогда успех был огромным. Более миллиона фанатов Rammstein побывали на 30 концертах самой успешной немецкой группы. Пока не отменены концерты в Лейпциге (22 и 23 мая). Все билеты на них проданы. Впрочем, билетов нет и на июньские концерты Rammstein - в Штутгарте, Берлине, Дюссельдорфе и Гамбурге.

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