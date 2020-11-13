 Cолист Rammstein: фотографии из отпуска и новый альбом | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.12.2020

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Культура и стиль жизни

Cолист Rammstein: фотографии из отпуска и новый альбом

Тиль Линдеман - любитель пощекотать нервы и другим, и самому себе. Один из экстремальных отпусков он провел с другом в Южной Америке, после чего издал фотоальбом. Об этом и других сюрпризах.

Отпуск Тиля Линдемана на Амазонке. Из фотоальбома Amazonas

О путешествии, полном опасностей, говорит уже обложка: мускулистое тело анаконды, будто боа из перьев, обвивает торсы двух мужчин. Тиль Линдеман и Джоуи Келли позируют перед камерой для своего фотоальбома "Amazonas", в котором они делятся впечатлениями об отпуске на реке Жавари, правом притоке Амазонки.

"Я и раньше побаивался. Но все же не мог воздержаться и не сфотографироваться со змеей. Обожаю змей. А Джоуи от них не по себе", - объясняет Тиль Линдеман ((Till Lindemann) в одном из небольших интервью, сопровождающих снимки в фотоальбоме. Несмотря на страх, музыкант и спортсмен-экстремал Джоуи Келли (Joey Kelly) на фото излучает спокойствие укротителя змей. Первый урок, который усваивает читатель: Амазонка не для слабаков.

Обложка фотоальбома Amazonas

Сначала Аляска, потом Амазонка

Несколько недель на реке Жавари стали для Линдемана и Келли вторым совместным испытанием на прочность в экстремальных природных условиях. В Южную Америку они решились отправиться после своего путешествия по Аляске, где провели три недели на реке Юкон, после чего также выпустили фотоальбом. Нынешняя публикация на 240 страниц, вышедшая в издательстве National Geographic Deutschland, повествует о поиске приключений другого рода. "Контраст большой. Амазонка - абсолютная противоположность Юкону. Здесь совершенно иной животный и растительный мир. Не говоря уже о красочной природе Южной Америки!" - восхищаются авторы фотоальбома.

В интервью-предисловии они посвящают в детали. "Я обучился у местных жителей технике ловли рыбы с помощью сети и поймал из реки такую добычу, за которую любой ихтиолог отдал бы с лихвой три-четыре тысячи евро: скалярии, дискусы, кольчужные сомы, вообще сомы разных форм и размеров. Просто с ума сойти!" - не сдерживает восторга Джоуи Келли.

Отпуск Линдемана: опасность и романтика

О том, что и в XXI веке подобная поездка может быть коварной, они рассказали немецкому изданию Playboy. Келли признался, что чуть не лишился своей самой сокровенной части тела, купаясь в реке и спасаясь от пираний. Урок второй: Амазонка - не джакузи.

Отпуск Тиля Линдемана на Амазонке. Из фотоальбома Amazonas

В поездке по Южной Америке друзей-музыкантов сопровождали фотографы Томас Штахельхауз (Thomas Stachelhaus) и Маттиас Маттис (Matthias Matthies). Они сделали в общей сложности 130 снимков, запечатлев путешественников в каноэ, на рыбалке, за разжиганием огня.

Джоуи Келли, спортсмен-экстремал, побывавший в разных уголках мира, рассказывает о трудностях сплава по реке: "Временами маршрут очень сложный. Река часто петляет, грести нужно без остановки. А потом - отмели, и лодку приходится переносить". Но отпуск прошел не только за греблей. На некоторых снимках музыканты позируют, непринужденно оперевшись на стволы деревьев в непроходимом лесу, на других - закидывая удочку при лунном свете.

Отпуск Тиля Линдемана на Амазонке. Из фотоальбома Amazonas

Под одной из таких фотографий - стихотворение с названием "Ich brauche dich nicht" ("Ты мне не нужна"). Тиль Линдеман, исполнитель и автор текстов песен Rammstein, одной из самых успешных немецких групп в истории, публикует в фотоальбоме новые, незнакомые произведения. Урок номер три: Амазонка - благодать для поэзии.

Дебютный альбом Rammstein и другие проекты

Лишь один аспект "провисает" среди множества атмосферных и искусно обработанных на компьютере снимков: тропики Амазонки - уже давно не девственный край. Его существованию угрожают вырубка деревьев, экстенсивное земледелие и изменение климата. Но об этом в фотоальбоме практически ничего не сказано. Планету он не спасет, но фанатов явно порадует, тем более что позволяет хоть немного понять, откуда Тиль Линдеман черпает вдохновение.

4 декабря выходит ремастированная версия дебютного альбома Rammstein "Herzeleid" (нем. "Сердечная боль"), выпущенного в 1995 году. А на 11 декабря запланирован релиз нового сольного проекта Линдемана - альбома, созданного в сотрудничестве с популярным скрипачом Дэвидом Гэрреттом (David Garrett). Его выход музыкант анонсировал в Facebook, запостив 12-секундное видео с названием "Alle Tage ist kein Sonntag".

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  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

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  • Зигфрид

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    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

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    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Контекст

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