Лидер Rammstein стал веганом

Хотите посмотреть на жующую звезду? Вот вам возможность! В течение пяти минут лидер группы Rammstein Тиль Линдеман (Till Lindemann) с аппетитом поедает бургер, смачно обмакивая его в кетчуп.

В конце он произносит фразу: "Меня зовут Тиль Линдеман, и я только что съел бургер из растительного мяса". Это - цитата знаменитого эпизода из документального фильма 1982 года "66 сцен из жизни Америки", в котором американский художник Энди Уорхол поедает бургер, говоря в конце: "Меня зовут Энди Уорхол, и я только что съел гамбургер". Собственно, Линдеману даже надели на голову парик "под Уорхола", который должен еще больше подчеркнуть очевидность цитаты.

Это видео - реклама производителя веганских продуктов Likemeat, который участвует в январской антимясной акции некоммерческой организации Veganuary. Кампания призывает всех сознательных граждан планеты отказаться от употребления мяса хотя бы на один месяц - январь. В акции принимают участие как отдельные люди, так и разные организации, коммерческие и некоммерческие предприятия.

Веганские бургеры

Доподлинно пока не известно, отказался лидер Rammstein от мяса навсегда или только на пять минут. Немецкий журнал Monopol, популярный среди интеллектуалов и повествующий об искусстве, раскритиковал акцию, посвятив ей статью под названием "Заменитель Уорхола ест заменитель мяса". По убеждению автора статьи, Линдеман в роли Уорхола не убедителен, а парик - как фиговый листок, пытающийся эту неубедительность хоть как-то нивелировать. Критик Monopol уверен, что производителям надо было пригласить на эту роль кого-то менее брутального, тем более что Линдеман вроде как всегда был известен своей искренней любовью к мясу.

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