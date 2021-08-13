 Эрмитаж обвинил солиста Rammstein Линдемана в ″грязной игре″ | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2021

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Россия

Эрмитаж обвинил солиста Rammstein Линдемана в "грязной игре"

Стоимость NFT-токенов с изображениями Тиля Линдемана в интерьерах Эрмитажа доходит до 100 000 евро. В музее заявили о нарушении своих прав.

Тиль Линдеман

Тиль Линдеман

В Эрмитаже возмущены действиями лидера группы Rammstein Тиля Линдемана (Till Lindemann), который весной записал клип на песню "Любимый город" в интерьерах главного музея Санкт-Петербурга. Как утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Эрмитажа в пятницу, 13 августа, сейчас немецкий музыкант нелегально продает цифровые предметы (NFT-токены) с изображениями музея. В итоге, по оценке сотрудников, "красивая история оказалась грязной игрой".

Коллекция NFT-токенов с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съемок Линдемана, сейчас выгружена на сервис Marketplace. Как следует из описания цифровых предметов, их стоимость варьируется от 199 до 100 000 евро. В Эрмитаже утверждают, что свое согласие на такое использование изображений из собрания и интерьеров музея они не давали.

"Господин Линдеман лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что музей направил музыканту предостережение о нарушении своей лицензионной политики, однако ответа на это не последовало.

"Теперь Эрмитаж - вероятно, одним из первых музеев в мире - столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT", - говорится в публикации.

Эрмитаж разрешил Линдеману съемку клипа на песню "Любимый город" в мае этого года. Такое решение, как отметили в музее, было принято с учетом объявленного в России Года Германии, проходившего с конца августа 2020 года до середины 2021 года.

Смотрите также:

  • Вагнер и Тиль Линдеманн

    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Смотреть видео 03:46

Rammstein: эксклюзивный киноконцерт

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Коронавирус: крах малого бизнеса в России и Тиль Линдеман в реанимации. DW Новости (27.03.2020)  

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