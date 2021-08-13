Эрмитаж обвинил солиста Rammstein Линдемана в "грязной игре"

В Эрмитаже возмущены действиями лидера группы Rammstein Тиля Линдемана (Till Lindemann), который весной записал клип на песню "Любимый город" в интерьерах главного музея Санкт-Петербурга. Как утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Эрмитажа в пятницу, 13 августа, сейчас немецкий музыкант нелегально продает цифровые предметы (NFT-токены) с изображениями музея. В итоге, по оценке сотрудников, "красивая история оказалась грязной игрой".

Коллекция NFT-токенов с цифровыми изображениями, подготовленными в Эрмитаже во время съемок Линдемана, сейчас выгружена на сервис Marketplace. Как следует из описания цифровых предметов, их стоимость варьируется от 199 до 100 000 евро. В Эрмитаже утверждают, что свое согласие на такое использование изображений из собрания и интерьеров музея они не давали.

"Господин Линдеман лично подписал договор с Эрмитажем, где четко прописано разрешение на использование изображений Эрмитажа и всех подготовленных материалов исключительно в музыкальном клипе", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что музей направил музыканту предостережение о нарушении своей лицензионной политики, однако ответа на это не последовало.

"Теперь Эрмитаж - вероятно, одним из первых музеев в мире - столкнулся с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT", - говорится в публикации.

Эрмитаж разрешил Линдеману съемку клипа на песню "Любимый город" в мае этого года. Такое решение, как отметили в музее, было принято с учетом объявленного в России Года Германии, проходившего с конца августа 2020 года до середины 2021 года.

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