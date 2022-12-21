Экоактивисты отпилили верхушку у главной елки Германии
Марина Борисова
2 ч. назад
В самом центре Берлина активисты из движения "Последнее поколение" спилили верхушку рождественской елки.
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Активисты движения "Последнее поколение" ("Letzte Generation") отпилили верхушку у рождественской елки в самом центре Берлина. 15-метровая красавица-пихта была по традиции установлена у Бранденбургских ворот. Теперь дерево осталось без шпиля.
Что произошло в Берлине
В среду, 21 декабря, двое активистов развернули транспарант с надписью "Это всего лишь верхушка рождественской елки" в округе Берлин Митте и выдвинулись на грузовом автомобиле, оборудованном выдвижной лестницей, в направлении Бранденбургских ворот, сообщила полиция Берлина. С помощью обычной пилы, прибыв на место, они отпилили верхушку дерева.
Представители движения "Последнее поколение" уже заявили, что этот акт носит символическое значение. Верхушка пихты олицетворяет для активистов тот пик катастрофы, которую они наблюдают в Германии в том, что касается защиты климата. "Это символическая картина политики по спасению климата, которую проводит Германия", - заявили экоактивисты. Обстоятельства происшествия выясняются.
Критика в адрес движения "Последнее поколение"
За последние месяцы акции протестного объединения прошли во многих городах Германии - в музеях, в аэропортах, на дорогах.