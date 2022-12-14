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Активисты движения "Последнее поколение" на шоссе в земле Гессен
Активисты движения "Последнее поколение"Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

В Германии прошли обыски у экоактивистов

Олег Соколенко
24 мин. назад

Полиция Германия провела по всей стране обыски в квартирах активистов движения "Последнее поколение". Их обвиняют в нарушении работы общественно важных предприятий после атак на НПЗ и акций в аэропортах.

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Полиция Германии утром вторника, 13 декабря, провела в нескольких землях обыски в квартирах экоактивистов из движения "Последнее поколение", борющегося за защиту климата. Прокуратура начала следствие в отношении 11 активистов. Пятеро из них находятся под стражей, отметили в движении. Их обвиняют в нарушении работы общественно важных предприятий, а также проверяют на возможное создание преступной организации.

Основной причиной, как пишут СМИ, стали несколько акций, проведенных "Последним поколением" на нефтеперерабатывающем заводе компании PCK в Шведте (федеральная земля Бранденбург). В частности, участники движения проникали в помещения насосных станций и перекрывали подачу нефти.

"Последнее поколение" назвало обыски попыткой запугивания со стороны властей. Представители движения написали в Twitter, что настоящей проблемой являются не их акции, а действия правительства в борьбе с климатическим кризисом.

Большинство немцев не поддерживают действия радикальных экоактивистов

Кроме атак на НПЗ, активисты "Последнего поколения" обливали едой шедевры живописи в музеях, а также приклеивали себя, в том числе, к асфальту на городских улицах и взлетно-посадочной полосе аэропорта. Так, в конце ноября в воздушной гавани Берлина было временно парализовано авиасообщение. Активисты объясняли это желанием встряхнуть немецкое общество.

Действия радикальных экоактивистов не находят поддержки у большинства немцев. Политики также практически единодушно их критикуют: например, замглавы фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz), раскритиковал деятельность "Последнего поколения" как "контрпродуктивную, самонадеянную и потенциально опасную".

Смотрите также:

Берлин: акция в защиту климата

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