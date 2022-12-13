Немцы будут экономить на подарках

Немецкое общество из года в год становится все более экологически сознательным. Этот тренд проявляется и в выборе подарков для близких.

Со времен Реформации, начало которой было положено в 1517 году, Рождество в Германии неразрывно связано с традицией дарить подарки. За пять столетий, конечно, традиции сильно изменились. Коммерциализация затронула и этот светлый праздник. Подарков стало в разы больше. В результате ежегодно за несколько недель до Рождества потребительские настроения сильно оживлялись, а розничная торговля устанавливала один рекорд за другим.

Однако в 2022 году энергетический кризис тормозит потребительские настроения и подталкивает немцев к поиску новых идей, чем порадовать своих близких. Как результат - все больше людей готово покупать подарки в сегменте секонд-хенд.

Подарки с оглядкой на экологию

Результаты социологического опроса показали: все больше немцев готовы дарить поддержанные вещи. Как сообщает немецкое Объединение розничной торговли (Handelsverband Deutschland - HDE), 40 процентов опрошенных жителей Германии поддерживают идею покупки бывших в употреблении вещей. Больше всего желающих купить и подарить такой подарок - в возрастной группе от 25 до 44 лет: каждый второй заявил о своей готовности.

Надо отметить, что дарить поддержанные вещи в Германии стали не только в этом году и не только из-за энергетического кризиса. Тренд обозначился уже в последние годы, и связан он с желанием бережно относиться к ресурсам. Экологически сознательных людей в Германии становится все больше. Участники опроса, который немецкое Объединение розничной торговли проводило за несколько недель до Рождества, отметили, что главными причинами в пользу подарка секонд-хенд являются забота об экологии и более низкие цены. Интересно, что больше радуются такому подарку люди в возрасте и женщины.

Розничная торговля соответственно реагирует на такой тренд. Ганноверское предприятие FairKauf и другие фирмы, предлагающие товары в сегменте секонд-хенд, отмечают рост спроса. "Все больше потребителей задумываются об устойчивом развитии и бережном отношении к ресурсам", - заявил агентству epd глава FairKauf Клаус Хиббе (Klaus Hibbe). Он также подчеркнул, что за последние годы среди их покупателей существенно выросла доля молодых людей.

Что дарят немцы на Рождество?

Что покупают немцы в качестве подарка на Рождество? В семи филиалах предприятия FairKauf покупатели приобретают книги, свитера, украшения для интерьера, игрушки для детей. Каждая покупка в этой сети - это еще и оказание помощи социальному проекту по поддержке безработных. По данным немецкого Объединения розничной торговли, выбирая подарок из поддержанных вещей, потребители отдают предпочтение идеям для дома, аксессуарам, бытовой технике.

При этом многие опрошенные заявили, что пока все еще не могут себе представить, что купят бывшую в употреблении вещь в качестве подарка на Рождество, так как опасаются, что такой подарок не доставит много радости тому, кто его получит.

Вместо секонд-хенда

Впрочем, совсем не обязательно дарить поддержанную вещь, можно воспользоваться и другими альтернативами, которые дают возможность следовать тренду обдуманного потребления. Такую возможность предоставляют, например, артотеки, которые выдают произведения искусства напрокат. В Ганновере годовой абонемент в такой артотеке обойдется в 32 евро.

Совсем не обязательно инвестировать деньги, чтобы сделать самый дорогой подарок. Активистка и художница Жасмин Миттаг (Jasmin Mittag) предлагает взглянуть на давнюю традицию по-новому. Вместо материальных подарков она мечтает о том, чтобы у нее было больше времени проводить с людьми, которые ей близки и дороги. "Проявлять неподдельный интерес друг к другу - и есть настоящий подарок", - уверена художница из Ганновера. Совместная прогулка, поход в музей, беседа без прерывания на мобильный телефон, - такие простые вещи могут стать настоящим подарком на Рождество или Новый год.

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