Вещь из секонд-хенда - в подарок на Новый год? Это круто!

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В Германии в тренде секонд-хенды. И дело не только в выгодных ценах: покупка бывших в употреблении вещей снижает спрос на новые товары и экономит ресурсы. Все больше немцев - за разумное потребление.
Пасмурный декабрьский день. На улицах Кельна безлюдно. И витрина магазина Oxfam, расположившегося на одной из центральных площадей города, выделяется на этом фоне ярким пятном. Чего тут только не увидишь: разноцветные шарфы и сумки, всевозможные ювелирные изделия, рамы для картин, книги для детей в пестрых обложках, подсвечники. А в центре - непременные атрибуты приближающегося Рождества: поблескивающие елочные игрушки, хрустальные фужеры, бутылка шампанского. Почти все вещи - подержанные.
Oxfam - международный конгломерат, который объединяет 17 благотворительных организаций, работающих в более чем 90 странах. Он основан в британском Оксфорде в 1942 году как Оксфордский комитет помощи голодающим (англ. Oxford Committee for Famine Relief - Oxfam) группой квакеров, общественных активистов и ученых Оксфордского университета. Цель его деятельности - решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире.
В Германии организация Oxfam основана в 1995 году. В настоящее время она владеет здесь 55 магазинами, которые продают пожертвованные подержанные вещи. В магазинах на общественных началах работают около 3400 волонтеров.
"В предрождественское время помимо предметов декора люди в основном покупают книги и симпатичные безделушки вроде красивой чашки или игрушки", - рассказывает DW 68-летняя Штеффи Мюллер (Steffi Müller). Она трудится в кельнском магазине Oxfam уже десять лет. По ее словам, в канун Рождества заметно увеличился спрос и на одежду. Причем среди покупателей, приобретающих тут подходящие для подарков бывшие в употреблении вещи, особенно много молодых людей.
Региональный менеджер Маттиас Шоль (Matthias Scholl) управляет продажами магазинов Oxfam в западной и южной Германии. "Вот уже на протяжении нескольких лет мы замечаем, что в конце года дела идут в гору. В преддверии Рождества объем продаж примерно на десять процентов больше, чем в среднем за год", - говорит он DW.
В последние годы экологически сознательных людей среди немцев становится все больше - ведь приобретение бывших в употреблении вещей снижает спрос на новые товары и таким образом экономит ресурсы, необходимые для их изготовления. Рост популярности секонд-хендов в Германии подтверждают и результаты социологических исследований. Так, 73 процента участников опроса, проведенного в 2020 году по заказу немецкого рознично-торгового концерна Otto Group, заявили, что положительно относятся к возможности продавать и покупать использованную одежду и подержанную мебель.
По словам исследователя трендов Петера Виппермана (Peter Wippermann), руководящего соцопросом, такой тенденции особенно привержена молодежь. Для молодых людей гораздо важнее не наличие совершенно новых вещей, а возможность покупать вещи тогда, когда хочется, и при этом платить за них как можно меньше: "Новые вещи больше не обязательно должны быть новыми", - резюмирует Випперман. Эта тенденция затрагивает и мобильность. "Сегодня важнее ездить на машине, когда захотите, а не иметь собственный автомобиль", - подчеркивает ученый.
Возможность продавать подержанные вещи предоставляют многие крупные интернет-платформы. Одна из них - биржа подержанной одежды Vinted. По итогам актуального опроса, проведенного по ее заказу в Великобритании, Франции, Нидерландах и Германии, выяснилось, что 56 процентов респондентов в этом году собираются дарить родным и близким на Рождество не только новые, но и бывшие в употреблении вещи. А 14 процентов опрошенных и вовсе намерены впредь покупать в подарок исключительно подержанные вещи.
Однако многих покупателей подержанных вещей, в первую очередь, волнует не экология, а цены. Например, только 36 процентов участников опроса, проведенного международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group среди 7 тыс. респондентов из шести стран, покупают поношенную одежду из соображений заботы о природе. Как заявили остальные, главными причинами, по которым они предпочитают секонд-хенд, являются низкие цены, большой выбор товаров и соответствие предлагаемых там моделей одежды актуальным трендам.
Получить в подарок подержанную вещь понравится, конечно же, не каждому. И не последнюю роль тут играет возраст. Если молодые люди, особенно подростки, любят дарить и принимать в подарок бывшие в употреблении вещи, то представители старшего поколения воспринимают такой подарок как проявление неуважения, поясняет аналитик трендов Карл Тиллессен (Carl Tillessen) из Немецкого института моды (DMI) - компании, которая специализируется на исследовании тенденций на рынке моды и информирует о них другие фирмы.
Как отмечает Виола Мустер (Viola Muster), заведующая кафедрой экономики и разумного потребления в Берлинском техническом университете, многие предпочитают дарить новые вещи потому, что не хотят показаться прижимистыми. Если с человеком, которому мы собрались делать подарок, нас связывают недостаточно близкие отношения, то мы, конечно же, предпочтем подарить ему новую вещь, говорит она.
Однако если вы хотите сэкономить деньги и в то же время подстраховаться, то лучше, например, вручить подарочный ваучер секонд-хенда или интернет-платформы подержанных вещей - и у человека будет возможность самому выбрать там вещь по вкусу, советует Виола Мустер.
Профессор Бернд Штаус (Bernd Stauss), специализирующийся в области бизнес-менеджмента, хорошо разбирается в этикете и психологии дарения и получения подарков. Его новая книга так и называется: "Идеальный подарок. О психологии дарения".
"Люди всегда реагируют негативно на подарки воспитательного характера, посыл которых таков: "Я хочу изменить тебя", - предостерегает Штаус. По его словам, именно на этот момент следует обращать внимание при выборе подарка - тем более, в секонд-хенде.
Но в целом подарок - это идеальный способ выразить человеку любовь, привязанность, уважение. Так что наиболее значимым фактором является его символическая ценность - вне зависимости от того, новый он или подержанный.
"Подарок может многое рассказать об отношении дарителя к тому, для кого выбран подарок: сколько усилий пришлось приложить, является ли подарок своего рода жертвой", - подчеркивает Штаус и поясняет: когда кто-то передает в дар семейные драгоценности, это может быть жертвой с глубоким символическим значением, но совсем другое дело, если человек хочет, наконец, избавиться от запонок, которые никогда не носил.
"Выбирая человеку подарок, руководствуйтесь, прежде всего, его вкусами и интересами. Подарок должен принести радость - вот что самое главное", - такой совет дает Бернд Штаус.
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