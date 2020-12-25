Ангелы, дети, солдаты, - история рождественских открыток

Первые в мире печатные рождественские открытки выпустили в 1843 году в Англии. В Германии они начали широко распространяться в начале XX столетия. | 11 фотографий

Первые в мире печатные рождественские открытки были заказаны в Лондоне сэром Генри Коулом - английским предпринимателем и общественным деятелем, одним из основателей лондонского Музея Виктории и Альберта. В 1843 году у него не было времени, чтобы лично от руки написать поздравления всем родственникам, друзьям и деловым партнерам. Поэтому этот очень занятой человек обратился к иллюстратору Джону Колкотту Хорсли с просьбой разработать эскиз, который потом был размножен типографским способом. Затем открытки раскрасил вручную профессиональный художник. Заказчику нужно было только написать обращение и поставить подпись.

Первая в мире печатная рождественская открытка. 1843 год, Англия Фото: Dennis M V David/Battledore/AP/picture alliance

Открытки, оставшиеся после отправки поздравлений всем своим адресатам, сэр Генри Коул продал по одному пенсу за штуку - огромной цене, примерно равной тогдашнему среднему дневному заработку наемных служащих. До наших дней из тысячной партии дошло около дюжины. Несколько лет назад одну такую карточку продали на аукционе - в пересчете - примерно за 25 тысяч евро.

Рождественские открытки в Англии, Америке, Германии

Сама идея - не была новой или революционной. В это время в Великобритании уже пользовались популярностью печатные открытки ко Дню святого Валентина. Идею предлагать такие карточки для Рождества сначала там восприняли скептически - думали, что они не будут хорошо продаваться, однако уже скоро благодаря появлению новых более дешевых способов печати, а также снижению стоимости почтовых услуг ввиду развития железнодорожного сообщения, рождественские открытки начали там пользоваться растущим спросом.

Уже скоро особую популярность в Англии получили карточки, произведенные в Германии, где типографская техника развивалась быстрее, что делало их более качественными и дешевыми. Кроме того, примерно в это же время, благодаря немецкому супругу королевы Виктории - Альберту Саксен-Кобург-Готскому, в Англии начали также распространяться некоторые немецкие традиции этого праздника - рождественские елки и календари.

Старые рождественские открытки из Германии. Фотографии

Ангел на немецкой рождественской открытке 1899 года Фото: arkivi/picture alliance

Церковь и зимний лес на рождественской открытке 1900 года Фото: arkivi/picture alliance

Рождественское дитя играет на двойной флейте, сидя на косуле. Немецкая открытка 1910 года Фото: akg-images/picture-alliance

Мальчик вырезает ножиком на коре дерева изображение свинки на счастье. Рождественская почтовая открытка около 1910 года Фото: akg-images/picture-alliance

Дети в костюмах ангелочков на рождественской открытке 1915 года Фото: akg-images/picture-alliance

Немецкие солдаты в лазарете во время Первой мировой войны поют христианский гимн "Тихая ночь, святая ночь" (Stille Nacht, heilige Nacht"). Рождественская почтовая открытка 1916 года Фото: akg-images/picture-alliance

Железнодорожный состав и олень посреди зимнего ландшафта. Рождественская почтовая открытка 1926 года Фото: arkivi/picture alliance

Дети в комнате около рождественской елки. Почтовая открытка 1934 года Фото: arkivi/picture alliance

Мальчик несет домой елку и подарку. Почтовая открытка 1937 года Фото: arkivi/picture alliance

В США первую коммерческую партию рождественских открыток напечатали в 1874 году в Бостоне. Уже через несколько лет их тираж в одной только этой бостонской типографии, основанной выходцем из Германии Луисом Прангом и использовавшей для печати краски более чем двух десятков разных цветов, достиг миллионных масштабов.

Традиция рождественских открыток сама по себе - более древняя, только их не печатали, а рисовали, обычно - на продажу в монастырях, начиная с середины XV века. На них изображали Богородицу на корабле, окруженном ангелами. Корабль символизировал благую весть.

Почти все рождественские карточки, печатавшиеся в Германии до 1900 года, шли на экспорт. Сами немцы в последние десятилетия XIX века все еще предпочитали отправлять поздравительные собственноручные письма со стихотворениями или пожеланиями на бумаге, украшенной праздничными орнаментами.

Бумажные открытки и современная коммуникация

Согласно репрезентативному опросу, проведенному несколько лет назад по заказу журнала "Apotheken Umschau", сейчас рождественские почтовые открытки отправляет более трети жителей Германии (35,2 процента), из них - 46 процентов женщин и 24 процента мужчин. Среди представителей старшего поколения этот показатель в целом еще выше - 54,7 процента. Конечно, многие уже перешли на безбумажные способы и пути коммуникации для таких поздравлений, но одно другому не мешает. Одни лишь немецкие фирмы и другие организации ежегодно рассылают партнерам и клиентам от 50 до 80 миллионов рождественских открыток.