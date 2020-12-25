Ангелы, дети, солдаты, - история рождественских открыток
Максим Нелюбин
Первые в мире печатные рождественские открытки выпустили в 1843 году в Англии. В Германии они начали широко распространяться в начале XX столетия. | 11 фотографий
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Первые в мире печатные рождественские открытки были заказаны в Лондоне сэром Генри Коулом - английским предпринимателем и общественным деятелем, одним из основателей лондонского Музея Виктории и Альберта. В 1843 году у него не было времени, чтобы лично от руки написать поздравления всем родственникам, друзьям и деловым партнерам. Поэтому этот очень занятой человек обратился к иллюстратору Джону Колкотту Хорсли с просьбой разработать эскиз, который потом был размножен типографским способом. Затем открытки раскрасил вручную профессиональный художник. Заказчику нужно было только написать обращение и поставить подпись.
Открытки, оставшиеся после отправки поздравлений всем своим адресатам, сэр Генри Коул продал по одному пенсу за штуку - огромной цене, примерно равной тогдашнему среднему дневному заработку наемных служащих. До наших дней из тысячной партии дошло около дюжины. Несколько лет назад одну такую карточку продали на аукционе - в пересчете - примерно за 25 тысяч евро.
Рождественские открытки в Англии, Америке, Германии
Сама идея - не была новой или революционной. В это время в Великобритании уже пользовались популярностью печатные открытки ко Дню святого Валентина. Идею предлагать такие карточки для Рождества сначала там восприняли скептически - думали, что они не будут хорошо продаваться, однако уже скоро благодаря появлению новых более дешевых способов печати, а также снижению стоимости почтовых услуг ввиду развития железнодорожного сообщения, рождественские открытки начали там пользоваться растущим спросом.
Уже скоро особую популярность в Англии получили карточки, произведенные в Германии, где типографская техника развивалась быстрее, что делало их более качественными и дешевыми. Кроме того, примерно в это же время, благодаря немецкому супругу королевы Виктории - Альберту Саксен-Кобург-Готскому, в Англии начали также распространяться некоторые немецкие традиции этого праздника - рождественские елки и календари.
Старые рождественские открытки из Германии. Фотографии
В США первую коммерческую партию рождественских открыток напечатали в 1874 году в Бостоне. Уже через несколько лет их тираж в одной только этой бостонской типографии, основанной выходцем из Германии Луисом Прангом и использовавшей для печати краски более чем двух десятков разных цветов, достиг миллионных масштабов.
Традиция рождественских открыток сама по себе - более древняя, только их не печатали, а рисовали, обычно - на продажу в монастырях, начиная с середины XV века. На них изображали Богородицу на корабле, окруженном ангелами. Корабль символизировал благую весть.
Почти все рождественские карточки, печатавшиеся в Германии до 1900 года, шли на экспорт. Сами немцы в последние десятилетия XIX века все еще предпочитали отправлять поздравительные собственноручные письма со стихотворениями или пожеланиями на бумаге, украшенной праздничными орнаментами.
Бумажные открытки и современная коммуникация
Согласно репрезентативному опросу, проведенному несколько лет назад по заказу журнала "Apotheken Umschau", сейчас рождественские почтовые открытки отправляет более трети жителей Германии (35,2 процента), из них - 46 процентов женщин и 24 процента мужчин. Среди представителей старшего поколения этот показатель в целом еще выше - 54,7 процента. Конечно, многие уже перешли на безбумажные способы и пути коммуникации для таких поздравлений, но одно другому не мешает. Одни лишь немецкие фирмы и другие организации ежегодно рассылают партнерам и клиентам от 50 до 80 миллионов рождественских открыток.