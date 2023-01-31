Экономика Германии и ЕС: рецессия будет или все-таки нет?

Статистика и прогнозы показывают: техническая рецессия в ФРГ возможна и теперь даже вероятна, но никаких признаков глубокого экономического кризиса в Евросоюзе и в еврозоне нет.

В Германии все-таки рецессия? Ведь немецким статистикам пришлось теперь скорректировать первоначальную оценку в сторону понижения: выяснилось, что в 4-м квартале 2022 ВВП крупнейшей экономики Евросоюза все же сократился. А в Австрии минус оказался даже весьма большим, и в Швеции тоже, но особенно в Литве. Означает ли все это, что без газа и нефти из России странам ЕС не суждено избежать этой зимой экономического кризиса? И DW поспешила с оптимистичными оценками?

Destatis уточнило: ВВП Германии все же сократился

Действительно, статья от 22 января была озаглавлена "Кремль просчитался: в Германии нет экономического кризиса". В ней описывалась все более очевидная тенденция к улучшению деловых настроений в ФРГ. В тексте упоминалось, в частности, сообщение Федерального статистического ведомства (Destatis) от 13 января, согласно которому немецкий ВВП, по предварительной оценке, в 4-м квартале прошлого года показал по сравнению с предшествующим кварталом нулевой рост.

Это означало, что в зиму 2022/2023 Германия вошла в состоянии стагнации, но не рецессии. Далее в статье уточнялось, что "даже если 30 января, когда статистики представят уточненные данные по динамике минувших трех месяцев, выяснится, что ВВП все же сократился, то речь пойдет разве что о минимальном снижении на одну-две десятые процента - и уж точно не об обвальном падении".

Сайт Федерального статистического ведомства ФРГ Destatis Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Именно так оно и вышло. 30 января 2023 года Destatis сообщило, что ВВП ФРГ снизился в 4-м квартале на 0,2%. Снизился в квартальном выражении, по сравнению с предшествующим 3-м кварталом 2022, но не в годовом. В годовом выражении, по сравнению с 4-м кварталом 2021, немецкая экономика увеличилась на 1,1% (по итогам всего прошлого года рост составил 1,8%). Это не очень много, но это все же рост, что на фоне небывалого удорожания энергии, ударившего по промышленности, и рекордной инфляции, снизившей покупательную способность населения, выглядит очевидным успехом.

Но вот в краткосрочном плане, по сравнению с периодом июль-сентябрь, ВВП Германии в конце прошлого года, с октября по декабрь, на 0,2% все же сократился. О рецессии пока еще говорить рано, поскольку, с точки зрения экономической науки, рецессией считается отрицательный рост два квартала подряд. Однако ее вероятность теперь явно возросла.

Немецкие экономисты: будет техническая рецессия

Свежие данные Destatis главный экономист по Германии Deutsche Bank Штефан Шнайдер (Stefan Schneider) прокомментировал так: "Мы исходим из того, что ВВП в 1-м квартале снизится примерно на 0,25% по сравнению с предыдущим кварталом, так что Германия, в конечном счете, видимо, все же столкнется с технической рецессией. Но она, действительно, окажется всего лишь технической рецессией, то есть сокращением ВВП два квартала подряд, но не тем экономическим спадом, которого еще не так давно опасались".

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне Фото: Jan Huebner/IMAGO

Поясним: термином "техническая рецессия" описывают ситуацию, когда ВВП формально, по данным статистики, сокращается, но это снижение столь небольшое, что оно не ведет к типичным проявлениям экономического кризиса: значительному падению производства, сильному росту безработицы, массовому банкротству предприятий.

Схожую оценку высказал главный экономист VP Bank Томас Гитцель (Thomas Gitzel): "Глубокого падения немецкой экономики не произойдет, но легкая рецессия все же будет, поскольку в текущем квартале немецкий ВВП, по всей видимости, вновь немного снизится". "Мягкую рецессию" предсказывает и главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer), уже цитировавшийся в упомянутой статье. Теперь он подтвердил свой прогноз сокращения экономики ФРГ в 2023 году на 0,5%.

МВФ дает более оптимистичный прогноз

Тут он более пессимистичен, чем Международный валютный фонд, который 30 января опубликовал свои прогнозы развития мировой экономики и отдельных стран. МВФ отметил, что Европа оказалась на фоне последствий войны в Украине "более устойчивой, чем ожидалось". В результате Германия и Италия (первая и третья экономика ЕС и в прошлом два главных потребителя российского газа в Европе) смогут по итогам всего нынешнего года избежать рецессии. Правда, в ФРГ плюс окажется минимальным: 0,1%.

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

В то же время суммарный ВВП стран еврозоны вырастет в этом году, согласно прогнозу МВФ, на 0,7%. Таким образом, Германия хоть и избежит в этом году рецессии, но по темпам экономического развития будет отставать от других стран еврозоны, число которых после перехода Хорватии на валюту евро с 1 января 2023 достигло 20.

Получается, что прошлогоднее форсированное преодоление прежней чрезвычайно высокой зависимости Германии от российских энергоносителей не ввергнет ее в 2023 году в тяжелый кризис, как многие в ФРГ опасались, а обернется для немецкой экономики в худшем случае мягкой рецессией, а в лучшем - "всего лишь" отставанием по темпам роста от других стран-партнеров по еврозоне и ЕС.

Напомним: от каменного угля и сырой нефти из России ФРГ сама отказалась в рамках санкций ЕС, от российского трубопроводного газа ее как раз на пике цен на данный вид топлива в конце августа отключил "Газпром".

Статистика Eurostat фиксирует рост в еврозоне

Отставание Германии от большинства партнеров по ЕС уже зафиксировано европейским статистическим ведомством Eurostat, которое 31 января опубликовало предварительную оценку темпов роста ВВП в государствах Евросоюза в 4-м квартале 2022.

Отрицательный рост по сравнению с предшествующим кварталом показали лишь 6 из 27 стран ЕС: Италия (минус 0,1%), Германия (- 0,2%), Чехия (- 0,3%), Швеция (- 0,6%), Австрия (-0,7%), Литва (- 1,7%).

Дублин. Здесь расположено правительство Ирландии, у которой сейчас самая динамичная экономика в Евросоюзе Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Остальные добились минимального или небольшого роста. Так, вторая и четвертая экономики ЕС, Франция и Испания, выросли соответственно на 0,1% и 0,2%, Латвия и Португалия на 0,2% и 0,3%. Исключение составляет "кельтский тигр" Ирландия, которая сделала рывок сразу на 3,5%.

В результате суммарный ВВП всего Евросоюза показал в 4-м квартале 2022 в квартальном выражении нулевой рост, иными словами - стагнировал. В то же время экономика еврозоны избежала как минуса, так и стагнации, и добилась пусть минимального, на 0,1%, но все же роста.

Это существенно снижает в этом году вероятность рецессии в теперь уже 20 странах еврозоны, даже если экономика Германии два квартала подряд будет сокращаться. Короче: в свежей европейской статистике нет никаких признаков сколько-нибудь серьезного экономического кризиса, хотя отдельные страны переживают очевидные трудности.

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