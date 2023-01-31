  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Контейнеровозы в немецком порту Бремерхафен
Контейнеровозы в немецком порту БремерхафенФото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Экономика Германии и ЕС: рецессия будет или все-таки нет?

Андрей Гурков
2 ч. назад

Статистика и прогнозы показывают: техническая рецессия в ФРГ возможна и теперь даже вероятна, но никаких признаков глубокого экономического кризиса в Евросоюзе и в еврозоне нет.

https://p.dw.com/p/4MvNr

В Германии все-таки рецессия? Ведь немецким статистикам пришлось теперь скорректировать первоначальную оценку в сторону понижения: выяснилось, что в 4-м квартале 2022 ВВП крупнейшей экономики Евросоюза все же сократился. А в Австрии минус оказался даже весьма большим, и в Швеции тоже, но особенно в Литве. Означает ли все это, что без газа и нефти из России странам ЕС не суждено избежать этой зимой экономического кризиса? И DW поспешила с оптимистичными оценками?

Destatis уточнило: ВВП Германии все же сократился

Действительно, статья от 22 января была озаглавлена "Кремль просчитался: в Германии нет экономического кризиса". В ней описывалась все более очевидная тенденция к улучшению деловых настроений в ФРГ. В тексте упоминалось, в частности, сообщение Федерального статистического ведомства (Destatis) от 13 января, согласно которому немецкий ВВП, по предварительной оценке, в 4-м квартале прошлого года показал по сравнению с предшествующим кварталом нулевой рост.

Это означало, что в зиму 2022/2023 Германия вошла в состоянии стагнации, но не рецессии. Далее в статье уточнялось, что "даже если 30 января, когда статистики представят уточненные данные по динамике минувших трех месяцев, выяснится, что ВВП все же сократился, то речь пойдет разве что о минимальном снижении на одну-две десятые процента - и уж точно не об обвальном падении".

Сайт Федерального статистического ведомства ФРГ Destatis
Сайт Федерального статистического ведомства ФРГ DestatisФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Именно так оно и вышло. 30 января 2023 года Destatis сообщило, что ВВП ФРГ снизился в 4-м квартале на 0,2%. Снизился в квартальном выражении, по сравнению с предшествующим 3-м кварталом 2022, но не в годовом. В годовом выражении, по сравнению с 4-м кварталом 2021, немецкая экономика увеличилась на 1,1% (по итогам всего прошлого года рост составил 1,8%). Это не очень много, но это все же рост, что на фоне небывалого удорожания энергии, ударившего по промышленности, и рекордной инфляции, снизившей покупательную способность населения, выглядит очевидным успехом.

Но вот в краткосрочном плане, по сравнению с периодом июль-сентябрь, ВВП Германии в конце прошлого года, с октября по декабрь, на 0,2% все же сократился. О рецессии пока еще говорить рано, поскольку, с точки зрения экономической науки, рецессией считается отрицательный рост два квартала подряд. Однако ее вероятность теперь явно возросла.

Немецкие экономисты: будет техническая рецессия

Свежие данные Destatis главный экономист по Германии Deutsche Bank Штефан Шнайдер (Stefan Schneider) прокомментировал так: "Мы исходим из того, что ВВП в 1-м квартале снизится примерно на 0,25% по сравнению с предыдущим кварталом, так что Германия, в конечном счете, видимо, все же столкнется с технической рецессией. Но она, действительно, окажется всего лишь технической рецессией, то есть сокращением ВВП два квартала подряд, но не тем экономическим спадом, которого еще не так давно опасались".

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне
Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-МайнеФото: Jan Huebner/IMAGO

Поясним: термином "техническая рецессия" описывают ситуацию, когда ВВП формально, по данным статистики, сокращается, но это снижение столь небольшое, что оно не ведет к типичным проявлениям экономического кризиса: значительному падению производства, сильному росту безработицы, массовому банкротству предприятий.

Схожую оценку высказал главный экономист VP Bank Томас Гитцель (Thomas Gitzel): "Глубокого падения немецкой экономики не произойдет, но легкая рецессия все же будет, поскольку в текущем квартале немецкий ВВП, по всей видимости, вновь немного снизится". "Мягкую рецессию" предсказывает и главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer), уже цитировавшийся в упомянутой статье. Теперь он подтвердил свой прогноз сокращения экономики ФРГ в 2023 году на 0,5%. 

МВФ дает более оптимистичный прогноз

Тут он более пессимистичен, чем Международный валютный фонд, который 30 января опубликовал свои прогнозы развития мировой экономики и отдельных стран. МВФ отметил, что Европа оказалась на фоне последствий войны в Украине "более устойчивой, чем ожидалось". В результате Германия и Италия (первая и третья экономика ЕС и в прошлом два главных потребителя российского газа в Европе) смогут по итогам всего нынешнего года избежать рецессии. Правда, в ФРГ плюс окажется минимальным: 0,1%.   

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне
Штаб-квартира Международного валютного фонда в ВашингтонеФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

В то же время суммарный ВВП стран еврозоны вырастет в этом году, согласно прогнозу МВФ, на 0,7%. Таким образом, Германия хоть и избежит в этом году рецессии, но по темпам экономического развития будет отставать от других стран еврозоны, число которых после перехода Хорватии на валюту евро с 1 января 2023 достигло 20.

Получается, что прошлогоднее форсированное преодоление прежней чрезвычайно высокой зависимости Германии от российских энергоносителей не ввергнет ее в 2023 году в тяжелый кризис, как многие в ФРГ опасались, а обернется для немецкой экономики в худшем случае мягкой рецессией, а в лучшем - "всего лишь" отставанием по темпам роста от других стран-партнеров по еврозоне и ЕС.

Напомним: от каменного угля и сырой нефти из России ФРГ сама отказалась в рамках санкций ЕС, от российского трубопроводного газа ее как раз на пике цен на данный вид топлива в конце августа отключил "Газпром".

Статистика Eurostat фиксирует рост в еврозоне 

Отставание Германии от большинства партнеров по ЕС уже зафиксировано европейским статистическим ведомством Eurostat, которое 31 января опубликовало предварительную оценку темпов роста ВВП в государствах Евросоюза в 4-м квартале 2022.

Отрицательный рост по сравнению с предшествующим кварталом показали лишь 6 из 27 стран ЕС: Италия (минус 0,1%), Германия (- 0,2%), Чехия (- 0,3%), Швеция (- 0,6%), Австрия (-0,7%), Литва (- 1,7%).  

Дублин. Здесь расположено правительство Ирландии
Дублин. Здесь расположено правительство Ирландии, у которой сейчас самая динамичная экономика в Евросоюзе Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Остальные добились минимального или небольшого роста. Так, вторая и четвертая экономики ЕС, Франция и Испания, выросли соответственно на 0,1% и 0,2%, Латвия и Португалия на 0,2% и 0,3%. Исключение составляет "кельтский тигр" Ирландия, которая сделала рывок сразу на 3,5%.

В результате суммарный ВВП всего Евросоюза показал в 4-м квартале 2022 в квартальном выражении нулевой рост, иными словами - стагнировал. В то же время экономика еврозоны избежала как минуса, так и стагнации, и добилась пусть минимального, на 0,1%, но все же роста.

Это существенно снижает в этом году вероятность рецессии в теперь уже 20 странах еврозоны, даже если экономика Германии два квартала подряд будет сокращаться. Короче: в свежей европейской статистике нет никаких признаков сколько-нибудь серьезного экономического кризиса, хотя отдельные страны переживают очевидные трудности. 

Смотрите также:

Санкции тянут РФ на дно: а что с экономикой Европы?

 

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как после атаки на "Северный поток" армия Норвегии защищает газопроводы от диверсий. Европа в фокусе (19.01.2023)

Как после атаки на "Северный поток" армия Норвегии защищает газопроводы от диверсий. Европа в фокусе (19.01.2023)

Осенью в результате диверсии были повреждены газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2". Кто организовал диверсию, до сих пор неизвестно. В то же время эти акты саботажа показали, как слабо защищена энергетическая инфраструктура. На этом фоне особое значение приобрела Норвегия. Для многих стран ЕС она стала главным поставщиком газа. Как норвежские военные защищают систему трубопроводов?
Экономика и бизнес19 января 2023 г.25:52 мин.
external

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

Евросоюзу срочно требуется альтернатива российскому газу. Центральный вопрос: как ЕС переживет предстоящую зиму и будет ли победитель в газовой войне России с Европой?
Конфликты28 июля 2022 г.45:11 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Министры обороны Франции Себастьен Лекорню и глава Минобороны Украины Алексей Резников в Париже

Франция заявила о дополнительной военной помощи Киеву

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент США Джо Байден закрывает собой истребитель F-16 и говорит: "Не дам!"

"Нет" по истребителям для Украины: последнее слово Байдена?

"Нет" по истребителям для Украины: последнее слово Байдена?

Политика2 ч. назад
Контейнеровозы в немецком порту Бремерхафен

Экономика Германии и ЕС: рецессия будет или все-таки нет?

Экономика Германии и ЕС: рецессия будет или все-таки нет?

Экономика и бизнес2 ч. назад
Человек через тюремную решетку на окне показывает рукой знак победы - Victory

Что экс-политзаключенные думают о переговорах с властями РБ?

Что экс-политзаключенные думают о переговорах с властями РБ?

Права человека6 ч. назад
Сцена из спектакля "Рейв для беженцев"

Как режиссер из Москвы за пару месяцев покорила Берлин

Как режиссер из Москвы за пару месяцев покорила Берлин

Культура7 ч. назад
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

ЕС о танках для Украины и другие события 341-го дня войны

ЕС о танках для Украины и другие события 341-го дня войны

Конфликты22 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Истребители для Украины. Атака на Иран. DW Шоу

Истребители для Украины. Атака на Иран. DW Шоу

Политика30 января 2023 г.60:32 мин.
На главную страницу