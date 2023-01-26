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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек
Министр экономики ФРГ Роберт ХабекФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Вице-канцлер: Германии удастся в 2023 году избежать рецессии

Лиза Ламбрехт
47 мин. назад

Правительство Германии улучшило экономический прогноз на 2023 год и ожидает замедления инфляции, а также снижения цен на энергоносители.

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Экономика Германии в 2023 году не скатится в рецессию - это следует из ежегодного правительственного отчета, представленного в среду, 25 января. "Тяжелый экономический кризис удалось предотвратить", - заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), одновременно занимающий должность федерального министра экономики. По оценкам правительства в Берлине, в текущем году экономика Германии будет развиваться гораздо лучше, чем предполагалось ранее. Ожидается, что в 2023-м валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 0,2 процента, а не сократится на 0,4 процента, как опасались осенью.

Согласно правительственному отчету, инфляция в нынешнем году снизится - правительство прогнозирует ее на уровне 6,0 процента, тогда как в 2022-м потребительские цены выросли в среднем на 7,9 процента. Хабек также отметил, что следует ожидать и снижения цен на энергоносители. Это связано с уменьшением их стоимости на мировом рынке, хорошей на данный момент заполненностью немецких газохранилищ, а также наличием альтернатив российскому газу, таких как сжиженный природный газ.

По словам Роберта Хабека, несмотря на войну России против Украины и рост цен на энергию, "наихудших сценариев" в экономике ФРГ удалось избежать, в том числе благодаря масштабной помощи федерального правительства компаниям и домохозяйствам. Вместе с тем, как подчеркнул глава Минфина, хотя кризис стал управляемым, это еще далеко не конец.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, выступая бундестаге, что его правительство "дало отбой" экономическому кризису. Не было ни "бешеной осени", ни "бешеной зимы", ни других подобных вещей, подчеркнул Шольц.

Между тем его заместитель Роберт Хабек отметил, что экономика Германии по-прежнему остро нуждается в рабочей силе. По его словам, сейчас на рынке труда насчитывается около 800 тысяч вакансий. Хабек призвал лучше использовать внутренний потенциал и продолжать обучение высококвалифицированных специалистов. Кроме того, он указал на необходимость увеличить число специалистов, привлекаемых из-за рубежа.

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