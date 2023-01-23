Война обойдется экономике ФРГ в 2023 году в 175 млрд евро

По подсчетам Института немецкой экономики (IW), Германия лишится из-за войны в Украине в текущем году 4,5 процента ВВП, что в пересчете на каждого жителя составляет около 2 тысяч евро.

Война, развязанная Россией против Украины, только в 2023 году обойдется немецкой экономике в примерно 175 млрд евро. Это соответствует потере благосостояния в 2000 евро на каждого жителя ФРГ. К такому результату пришли эксперты Института немецкой экономики (IW) в Кельне, которые в понедельник, 23 января, опубликовали результаты расчетов.

Как отмечается в заявлении, экономисты сравнили нынешнюю ситуацию с воображаемым сценарием, при котором не было бы российской военной агрессии, а также возросших из-за нее цен на энергоносители и связанных с ней проблем с поставками. Они подсчитали, что реальные потери экономики вследствие войны составляют около 4,5 процента валового внутреннего продукта.

Потери немецкой экономики в 2020-2023 годах составят почти 600 млрд евро

Одновременно IW отметил, что война в Украине началась в то время, когда в Германии уже сложилась непростая экономическая ситуация. В частности, федеральный банк развития KfW предупреждал об угрозе благосостояния в ФРГ из-за нехватки квалифицированных кадров и недостаточно сильного роста производительности.

Кроме того, в связи с пандемией в Германии уже в 2020 году была зафиксирована потеря доходов в размере также примерно 175 млрд евро, в 2021 году - еще 125 млрд, а в 2022 году - почти 120 млрд. Таким образом, потери немецкой экономики в 2020-2023 годах на фоне пандемии и войны в Украине могут составить в сумме 595 млрд евро, указывается далее.

По словам экономиста IW Михаэля Грёмлинга (Michael Grömling), ситуация по-прежнему крайне нестабильная, она сохранится и в ближайшие месяцы и будет препятствовать росту благосостояния. Главными проблемами при этом являются неопределенность в энергетическом секторе, высокие цены не только на электричество и газ, но и на сырье и промежуточные продукты, а также связанная с этим сдержанность в инвестициях. Падает и спрос со стороны частных домохозяйств, также страдающих от роста цен.

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