  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Потрепанный немецкий флаг
Фото: picture-alliance/dpa/R. Goldmann
ПолитикаГермания

Война обойдется экономике ФРГ в 2023 году в 175 млрд евро

Ольга Лебедева
17 мин. назад

По подсчетам Института немецкой экономики (IW), Германия лишится из-за войны в Украине в текущем году 4,5 процента ВВП, что в пересчете на каждого жителя составляет около 2 тысяч евро.

https://p.dw.com/p/4Madp

Война, развязанная Россией против Украины, только в 2023 году обойдется немецкой экономике в примерно 175 млрд евро. Это соответствует потере благосостояния в 2000 евро на каждого жителя ФРГ. К такому результату пришли эксперты Института немецкой экономики (IW) в Кельне, которые в понедельник, 23 января, опубликовали результаты расчетов.

Как отмечается в заявлении, экономисты сравнили нынешнюю ситуацию с воображаемым сценарием, при котором не было бы российской военной агрессии, а также возросших из-за нее цен на энергоносители и связанных с ней проблем с поставками. Они подсчитали, что реальные потери экономики вследствие войны составляют около 4,5 процента валового внутреннего продукта. 

Потери немецкой экономики в 2020-2023 годах составят почти 600 млрд евро

Одновременно IW отметил, что война в Украине началась в то время, когда в Германии уже сложилась непростая экономическая ситуация. В частности, федеральный банк развития KfW предупреждал об угрозе благосостояния в ФРГ из-за нехватки квалифицированных кадров и недостаточно сильного роста производительности.

Кроме того, в связи с пандемией в Германии уже в 2020 году была зафиксирована потеря доходов в размере также примерно 175 млрд евро, в 2021 году - еще 125 млрд, а в 2022 году - почти 120 млрд. Таким образом, потери немецкой экономики в 2020-2023 годах на фоне пандемии и войны в Украине могут составить в сумме 595 млрд евро, указывается далее.

По словам экономиста IW Михаэля Грёмлинга (Michael Grömling), ситуация по-прежнему крайне нестабильная, она сохранится и в ближайшие месяцы и будет препятствовать росту благосостояния. Главными проблемами при этом являются неопределенность в энергетическом секторе, высокие цены не только на электричество и газ, но и на сырье и промежуточные продукты, а также связанная с этим сдержанность в инвестициях. Падает и спрос со стороны частных домохозяйств, также страдающих от роста цен.

Смотрите также:

Как Путин проиграл газовую войну

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Война в Украине: чего добился Путин на самом деле

Война в Украине: чего добился Путин на самом деле

Последствия катастрофы еще предстоит оценить. В какой новой реальности мы оказались? Как теперь жить? Есть ли выход из затянувшейся войны?
Конфликты19 мая 2022 г.44:01 мин.
external

Путин и война в Украине: что будет с экономикой России и отношениями с Западом в 2023 году

Путин и война в Украине: что будет с экономикой России и отношениями с Западом в 2023 году

Для России 2022 год стал поворотным. Последствия развязанной Путиным войны в Украине уже видны на всех уровнях: как в экономике и в политике, так и в настроениях в обществе. С какими вызовами россияне столкнутся в 2023 году? Об этом мы говорим в нашем завершающем выпуске этого года.
Политика17 декабря 2022 г.44:09 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий танк Leopard 2A7

Польша обратится к ФРГ по поводу поставок Leopard Украине

Конфликты20 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный Солженицын говорит: "Жить не по лжи". Депутат-единоросс отвечает ему: "Но это может подорвать основы!"

Чем Солженицын единороссу не угодил

Чем Солженицын единороссу не угодил

Политика16 мин. назад
Памятник Аденауэру и де Голлю

Как смертельные враги стали друзьями

Как смертельные враги стали друзьями

Конфликты22 января 2023 г.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из архива)

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Конфликты22 января 2023 г.
Головной завод BASF в Людвигсхафене - крупнейшая производственная площадка в мировой химической промышленности

Кремль просчитался: в Германии нет экономического кризиса

Кремль просчитался: в Германии нет экономического кризиса

Экономика и бизнес22 января 2023 г.
Танки Leopard 2 (фото из архива)

Споры из-за танков Leopard и другие события 332-го дня войны

Споры из-за танков Leopard и другие события 332-го дня войны

Конфликты21 января 2023 г.
Участники мининга в Берлине в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных в России

Российские активисты требуют освобождения Навального

Российские активисты требуют освобождения Навального

Политика21 января 2023 г.
На главную страницу