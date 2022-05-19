Война в Украине: чего добился Путин на самом деле

КонфликтыРоссияВойна в Украине: чего добился Путин на самом делеTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыРоссия19.05.202219 мая 2022 г.Последствия катастрофы еще предстоит оценить. В какой новой реальности мы оказались? Как теперь жить? Есть ли выход из затянувшейся войны? https://p.dw.com/p/4JcOGРекламаГости выпуска: - Петр Верзилов, сооснователь Pussy Riot и издатель "Медиазоны" - Леонид Гозман, российский политик - Мария Санникова, глава российского направления берлинского "Центра либеральной современности" (LibMod)