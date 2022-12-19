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Производство на заводе VW в ЗальцгиттереФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

В Германии сократилась вероятность рецессии

Ольга Лебедева
23 мин. назад

В декабре вновь возрос индекс делового климата ifo, сокращавшийся весной и летом на фоне войны в Украине и роста цен на энергоносители.

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Несмотря на продолжающийся энергетический кризис, немецкая экономика ожидает улучшения ситуации в наступающем году. Индекс делового климата ifo в декабре возрос до 88,6 балла с 86,4 балла в ноябре, хотя эксперты ожидали показателя 87,4 балла, сообщил мюнхенский Институт экономических исследований ifo в понедельник, 19 декабря, по итогам нового опроса среди 9 тысяч руководителей немецких компаний. Тем самым индекс ifo увеличился в третий раз подряд. 

"Немецкий бизнес полон надежд перед Рождеством"

При этом руководство фирм было больше удовлетворено текущей ситуацией в бизнесе, чем в предыдущие месяцы. Ранее индикатор актуальной ситуации снижался шесть раз подряд. "Немецкая экономика полна надежд перед Рождеством", - отметил глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Эксперт института Клаус Вольрабе (Claus Wohlrabe) в свою очередь указал, что потепление делового климата просматривается почти во всех отраслях, за исключением строительной "Вероятность рецессии, судя по этим данным ifo, сократилась. Налицо положительные сигналы, но нельзя исключать, что это произойдет", - заявил он Reuters.

Индекс деловых настроений ifo падал с начала весны до начала осени из-за войны РФ против Украины и резкого роста цен на энергоносители.

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