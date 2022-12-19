В Германии сократилась вероятность рецессии

При этом руководство фирм было больше удовлетворено текущей ситуацией в бизнесе, чем в предыдущие месяцы. Ранее индикатор актуальной ситуации снижался шесть раз подряд. "Немецкая экономика полна надежд перед Рождеством", - отметил глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).
Эксперт института Клаус Вольрабе (Claus Wohlrabe) в свою очередь указал, что потепление делового климата просматривается почти во всех отраслях, за исключением строительной "Вероятность рецессии, судя по этим данным ifo, сократилась. Налицо положительные сигналы, но нельзя исключать, что это произойдет", - заявил он Reuters.