Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители

Хорватия с 2023 года вступает в еврозону и становится участником Шенгенского соглашения. В стране вводят общеевропейскую валюту и снимают контроль на границах с государствами Шенгена.

В пекарне Иваны Хорват в Загребе все цены уже давно указаны и в хорватских кунах, и в евро. Оливковый хлеб, например, стоит 18,48 кун или 2,65 евро. Но к переходу на европейскую валюту Ивана относится скептически: "Все цены округлятся в сторону повышения. У многих людей ипотека, проценты по ней вырастут. Мы не знаем, что нас ждет с 1 января".

Ивана Хорват Фото: Darko Mardesic/DW

Среди жителей Хорватии наблюдается раскол: согласно опросу Eurobarometer, проведенному по заказу Еврокомиссии, 55 процентов граждан выступают за вступление в еврозону. Почти половина опасается, что переход на евро будет иметь негативные последствия, и только треть хорватов считают, что страна хорошо подготовилась к введению единой европейской валюты. 81 процент опрошенных опасается того, что последнее вызовет повышение цен.

Если в Загребе на рынке поговорить с продавцами, то можно сразу почувствовать скептические настроения. "Я боюсь первых месяцев нового года. Переходный период будет тяжелым для людей", - делится пожилой мужчина. Большинство торговцев на рынке - люди пенсионного возраста. Они нуждаются в дополнительном заработке, потому что средняя пенсия в Хорватии составляет около 250 евро в месяц. Повышение цен в связи с переходом на евро коснется прежде всего пенсионеров.

"Нас не должны лишать национальной валюты"

"Мы этому не рады! До этого момента все было в порядке - вступление в НАТО, вступление в ЕС. Но они не должны забирать у нас нашу валюту! Куны всегда были нашими деньгами, наши деды ими расплачивались. Я переживаю, что все подорожает", - признается продавщица овощей.

Продавщица овощей на рынке в Загребе настороженно относится к введению евро в Хорватии Фото: Darko Mardesic/DW

На самом деле куна как национальная валюта появилась лишь в 1994 году после обретения Хорватией независимости и с самого начала была привязана к немецкой марке, а затем к евро. После высокой инфляции в бывшей Югославии в 1980 годах марка считалась своего рода резервной валютой, а доверие к местным деньгам было слабым.

В последние годы продажи автомобилей, недвижимости, оплата ночевок в отелях в Хорватии происходили по европейским ценам. Имущество фирм и частных лиц оценивалось в евро, в единой европейской валюте номинированы и две трети госдолга страны. Переход на нее правительство в Загребе воспринимало как само собой разумеющийся шаг, оставалось только выполнить условия Маастрихтского соглашения - держать под контролем инфляцию, не допускать повышения государственного долга и контролировать процентные ставки по гособлигациям.

Профессор Любо Юркич из Университета Загреба, тем не менее, думает, что с введением евро хорватские власти выпускают из рук единственный инструмент фискальной политики. Кроме того, он полагает, что "большие страны получают больше выгоды от евро, чем маленькие" и что интересы более сильных государств будут доминировать. А Хорватия с ее четырьмя миллионами жителей, с экономической точки зрения, - карлик. Введение евро, добавляет экономист, необходимо рассматривать с двух сторон - с позиции рядовых граждан и с позиции национальной экономики.

Цены в кафе и магазинах в Хорватии уже указаны и в кунах, и в евро Фото: Darko Mardesic/DW

"Переход Хорватии на евро - чисто политическое решение с целью сделать нас ближе к Европе, и для обычных граждан так и будет. Но хорватской экономике это принесет много проблем", - предупреждает Юркич. И аргументирует свою точку зрения тем, что Загреб выполнит условия Маастрихтского соглашения лишь формально: "Реальные условия таковы, что мы должны иметь примерно одинаковое с другими странами ЕС развитие экономики. Но в данный момент Хорватия достигает лишь трети от среднего показателя по еврозоне".

Ведь хорватская экономика держится на сфере услуг, почти 20 процентов ее зависит от туризма, продолжает Юркич. Он полагает, что в долгосрочной перспективе необходима диверсификация экономики. Но у страны пока нет конкретного плана. Если взглянуть на соседнюю Словению, то ее экономическое благосостояние базируется на производстве продукции для крупных европейских фирм, которые пришли в страну вскоре после обретения ею независимости.

Сфера туризма в Хорватии - в восторге

Поездка на побережье Хорватии в один из дождливых декабрьских дней дает лишь смутное представление о красоте курорта Опатия, где сосновые леса растянулись вдоль скалистого побережья с его многочисленными бухтами. Милан Сезар - владелец отеля, который открыт для посетителей круглый год. Зимой здесь тоже есть гости, в распоряжении которых сауна и бассейн.

Они приезжают сюда в основном из Австрии, Германии и соседней Италии. Для Сезара вступление его страны в еврозону - большое облегчение: "Мы, владельцы отелей, радуемся евро, наша работа станет намного проще, и мы уже хорошо подготовились к этому. Я понимаю, что многие люди боятся переходного периода. Но, я думаю, не нужно ничего бояться, в конце концов, деньги есть деньги".

Милан Сезар (на фото первый справа) и гости его отеля Фото: Darko Mardesic/DW

Двое гостей из Зальцбурга разделяют оптимизм хозяина отеля: "Перемены вызывают тревогу. Но когда исчезнут очереди на границе, будет лучше". С 1 января на границе с Хорватией исчезнет контроль, поскольку страна станет участницей Шенгенского соглашения. Если поездка из Зальцбурга в Опатию за счет отсутствия пограничного контроля сократится на час, это приведет в Хорватию еще больше туристов.

Милан Сезар верит, что ситуация улучшится: "Хорватия так прекрасна, что люди всегда будут сюда приезжать - не важно, война, ковид или экономический кризис. Наши гости приезжают несмотря ни на что, а в будущем делать это будет легче. Евро и Шенген много значат для хорватского туризма и показывают, что мы являемся частью Европы. И это большой плюс для Хорватии".

Туристическая сфера, без сомнений, получит выгоду от введения евро. Но для экономического будущего стране нужны новые высококвалифицированные кадры и хорошо оплачиваемые рабочие места для молодежи, чтобы остановить миграцию в соседние государства. Средняя зарплата в Хорватии в последние годы хоть и выросла, но составляет в пересчете лишь 1100 евро в месяц. С переходом на евро хорватской экономике нужно искать новые ориентиры.

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