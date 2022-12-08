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ПолитикаХорватия

Хорватия станет 27-м государством-членом шенгенской зоны

Виталий Кропман
1 ч. назад

Ожидалось, что, кроме Хорватии, к Шенгенскому соглашению смогут также присоединиться Болгария и Румыния. Но против них голосовали Нидерланды и Австрия, опасаюющиеся роста миграции по балканскому маршруту.

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С 1 января 2023 года Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Соответствующее решение единогласно приняли министры внутренних дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в четверг, 8 декабря, сообщает агентство Reuters. Контроль на границах Хорватии со странами ЕС будет упразднен.

Ожидалось, что, кроме Хорватии, к Шенгенскому соглашению смогут также присоединиться еще две страны Евросоюза - Болгария и Румыния. Все три страны добились значительного прогресса в этом направлении, отметила глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser). Однако против Болгарии и Румынии выступили Нидерланды и Австрия из-за опасения роста миграции по так называемому балканскому маршруту. Как заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, только в этом году Австрия зафиксировала более 100 тыс. случаев незаконного пересечения границы.

Шенгенское соглашение - пространство без границ

Соглашение, достигнутое в 1985 году в люксембургском городе Шенген, считается важной вехой в европейской интеграции. До присоединения к нему Хорватии, в Шенгенскую зону входили 22 государства ЕС, а также Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия. Это самая большая в мире зона свободного передвижения.

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