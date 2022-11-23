Погранконтроль внутри Евросоюза: нарушение без наказания

Хотя суд Евросоюза постановил, что сохранение ФРГ, Данией и другими странами Шенгенской зоны погранконтроля на их границах противоречит законодательству ЕС, Еврокомиссия не инициирует разбирательство.

Шенгенское законодательство Европейского союза предусматривает, что люди без каких-либо проверок могут свободно пересекать границы 26 стран-участников. То же правило действует и в отношении перевозки товаров. Внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне может быть введен только в крайнем случае - в ответ на серьезные угрозы для безопасности.

Однако Германия, Австрия, Норвегия, Швеция, Дания и Франция со времен миграционного кризиса 2015 года постоянно сохраняют пограничный контроль, объясняя это озабоченностью в связи с миграцией и угрозой терроризма. Недавно эти страны вновь продлили срок действия проверок на границах еще на шесть месяцев. Это решение было принято уже во второй раз после того, как в апреле Европейский суд в Люксембурге постановил, что временное восстановление пограничного контроля не может превышать шести месяцев.

Анализ, проведенный DW в 2019 году , также показал, что проверки на внутренних границах Шенгенской зоны нарушают условия соответствующего законодательства, которое считается обязательным для подписавших соглашение 22 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

"Слишком чувствительная политически тема"

Обычно за тем, не нарушают ли страны-члены Евросоюза законодательство ЕС, должна следить Европейская комиссия. В соответствующих случаях она инициирует разбирательства, результатом которых могут стать серьезные финансовые санкции. Так, в 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Испанию за то, что ее банковское законодательство противоречило нормам Евросоюза - страна вынуждена была выплачивать 50 тыс. евро штрафа ежедневно до тех пор, пока она не примет национальный закон, учитывающий стандарты ЕС.

Но никаких разбирательств в отношении государств-членов ЕС, продливших срок действия пограничного контроля, Еврокомиссия не начала. "Этот вопрос слишком политически чувствителен", - говорит Леон Цюллиг (Leon Züllig), научный сотрудник Гиссенского университета имени Юстуса Либиха, занимающийся темой внутренних границ ЕС. По его словам, разбирательство "вызвало бы сильное недовольство у стран-членов ЕС и их министерств внутренних дел".

На просьбу DW о комментарии в Еврокомиссии не ответили. А на прошедших в январе 2021 года слушаниях с участием депутатов Европарламента представители Еврокомиссии указали, что вместо того, чтобы принимать против стран-нарушителей штрафные меры, возможно, стоило бы подумать об изменении правил. Ведь тот факт, что некоторые государства отказываются им следовать, может говорить о несовершенстве самих этих правил, считают в ЕК.

В одном из последних отчетов Еврокомиссии о ситуации в Шенгенской зоне среди приоритетов на 2023 год значится "отмена всех длительных мер внутреннего пограничного контроля". Похоже, что Еврокомиссия намерена попытаться убедить членов ЕС добровольно отказаться от контроля на внутренних границах, внеся изменения в шенгенское законодательство. Первый проект этой реформы провалился в 2017 году, поскольку его не поддержал Совет Европейского союза - орган, в который входят главы соответствующих министерств стран-членов ЕС.

Предлагаемые изменения спорны

Последнее предложение Еврокомиссии содержит изменения правил, регулирующих функционирование Шенгенской зоны. В частности, оно предусматривает расширение спектра "альтернативных мер", которые страны ЕС могут вводить вместо пограничного контроля. В ходе консультаций правительства входящих в Евросоюз государств призывали применить в Шенгенской зоне технологии, которые в настоящее время используются только на внешних границах ЕС.

Эти технологии включают автоматическое наблюдение и сбор данных, например, с помощью анализа данных Passenger Name Record и Advanced Passenger Information. Леон Цюллиг называет это "уменьшением прозрачности" пограничного контроля. "С точки зрения фундаментальных прав человека эти меры, возможно, даже более опасны, чем физические барьеры, - считает он, - потому что, в конечном счете, в их основе лежит массовое наблюдение - в том числе, за гражданами ЕС".

Усиление риска дискриминации

Эти нововведения также могут увеличить риск дискриминации на границах. PICUM, неправительственная организация, занимающаяся защитой прав нелегальных мигрантов, выразила обеспокоенность тем, что указанные технологии "открывают двери для расового профилирования". PICUM при этом ссылается на отчеты, в которых говорится о том, что технологии наблюдения закрепляют предубеждения против маргинализируемых групп населения.

В настоящее время предложение находится на рассмотрении постоянного комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, который недавно представил свой проект доклада на сей счет. В нем предлагается удалить некоторые разделы из предложения: авторы доклада считают, что "разрешение дополнительных проверок, которые будут выглядеть и ощущаться как пограничный контроль, не сочетается с идеей предложить гражданам ЕС зону свободы, безопасности и правосудия без внутренних границ".

Согласятся ли с этими предложениями Еврокомиссия и страны-члены ЕС, неизвестно. А пока пограничный контроль в зоне свободного передвижения продлевается уже восьмой год подряд.

Смотрите также: