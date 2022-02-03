Макрон призывает к скорейшей реформе Шенгенской зоны

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым как можно скорее реформировать Шенгенскую зону в связи с проблемой миграции и угрозой терроризма в Европе. "Не может быть никакой свободы передвижения, если мы не будем контролировать наши внешние границы", - заявил Макрон на неформальной встрече министров внутренних дел стран Европейского Союза во французском городе Туркуэн в среду, 2 февраля. "Миграция превратилась в гибридное оружие, способное дестабилизировать" Европу, пояснил глава французского государства, имея в виду обстановку на границе Польши с Беларусью.

Реформа Шенгенской зоны позволит государствам ЕС создать условия для более надежной защиты внешних границ Евросоюза, уверен французский президент. В частности, Париж предлагает учредить - ориентировочно в начале марта текущего года - так называемый Совет Шенгенской зоны, в рамках которого главы министерств внутренних дел государств ЕС могли бы принимать решения, касающиеся защиты их внешних границ". По словам Макрона, такой шаг не потребует вносить изменений в договоры ЕС.

Франция с 1 января 2022 года стала по ротации председателем Совета ЕС на ближайшие полгода, переняв эту функцию у Словении. Представляя в январе на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства, Макрон сообщил, что одним из приоритетов Парижа в этот период станет разработка проекта реформы Шенгенской зоны.

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