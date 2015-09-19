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Фото: DW
Фото: DW
Загреб
Самый крупный город и столица Хорватии. Население - более 790 тысяч человек.
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Новости
20.12.2024
20 декабря 2024 г.
Ножевая атака в школе в Загребе: погиб ребенок, есть раненые
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Контекст
В Риме и Загребе прошли акции против антикоронавирусных мер
В Риме и Загребе прошли акции против антикоронавирусных мер
Тысячи итальянцев и хорватов выступили против ограничений, введенных в ходе пандемии коронавируса.
Политика
05.09.2020
5 сентября 2020 г.
В Хорватии в результате землетрясения погиб один человек
В Хорватии в результате землетрясения погиб один человек
Власти призвали людей оставаться на улице, но не собираться группами из-за пандемии коронавируса.
Политика
22.03.2020
22 марта 2020 г.
Что думают в ЕC о перемирии в Идлибе
Что думают в ЕC о перемирии в Идлибе
На встрече в Загребе представители ЕС были рады перемирию, но осудили действия Турции.
Конфликты
06.03.2020
6 марта 2020 г.
01:57 мин.
Секрет удивительного успеха футбола Хорватии
Секрет удивительного успеха футбола Хорватии
Хорватия известна как чемпион по футбольным трансферам и скандалам. Тем поразительнее достижения ее сборной на ЧМ-2018.
Политика
16.07.2018
16 июля 2018 г.
Словения не справляется с потоком беженцев
Словения не справляется с потоком беженцев
Загреб игнорирует призывы ограничить потоки беженцев, заявляет Любляна.
Политика
22.10.2015
22 октября 2015 г.
01:50 мин.
Загреб: Сотни беженцев ждут регистрации
Загреб: Сотни беженцев ждут регистрации
В столице Хорватии сотни беженцев ждут регистрации, чтобы ехать дальше в страны западной Европы.
Политика
19.09.2015
19 сентября 2015 г.
01:43 мин.
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Всего публикаций: 33
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