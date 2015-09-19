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Загреб - столица Республики Хорватия
Фото: DWФото: DW

Загреб

Самый крупный город и столица Хорватии. Население - более 790 тысяч человек.

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Новости

20 декабря 2024 г.

Ножевая атака в школе в Загребе: погиб ребенок, есть раненые

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Контекст

Акция протеста в Риме

В Риме и Загребе прошли акции против антикоронавирусных мер

В Риме и Загребе прошли акции против антикоронавирусных мер

Тысячи итальянцев и хорватов выступили против ограничений, введенных в ходе пандемии коронавируса.
Политика5 сентября 2020 г.
Последствия землетрясения в Загребе

В Хорватии в результате землетрясения погиб один человек

В Хорватии в результате землетрясения погиб один человек

Власти призвали людей оставаться на улице, но не собираться группами из-за пандемии коронавируса.
Политика22 марта 2020 г.
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Что думают в ЕC о перемирии в Идлибе

Что думают в ЕC о перемирии в Идлибе

На встрече в Загребе представители ЕС были рады перемирию, но осудили действия Турции.
Конфликты6 марта 2020 г.01:57 мин.
Хорватская сборная на ЧМ-2018 перед финальным матчем с французами, 15 июля

Секрет удивительного успеха футбола Хорватии

Секрет удивительного успеха футбола Хорватии

Хорватия известна как чемпион по футбольным трансферам и скандалам. Тем поразительнее достижения ее сборной на ЧМ-2018.
Политика16 июля 2018 г.
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Словения не справляется с потоком беженцев

Словения не справляется с потоком беженцев

Загреб игнорирует призывы ограничить потоки беженцев, заявляет Любляна.
Политика22 октября 2015 г.01:50 мин.
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Загреб: Сотни беженцев ждут регистрации

Загреб: Сотни беженцев ждут регистрации

В столице Хорватии сотни беженцев ждут регистрации, чтобы ехать дальше в страны западной Европы.
Политика19 сентября 2015 г.01:43 мин.
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