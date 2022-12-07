Экономика еврозоны летом выросла сильнее ожиданий

ВВП стран еврозоны в третьем квартале 2022 года несколько вырос, но прогнозы сулят зимой рецессию. Впрочем, рынок труда остается стабильным и даже восстановил допандемийные значения.

ВВП стран еврозоны (19 стран Евросоюза, в которых имеет хождение евро. - Ред.) вырос в третьем квартале этого года на 0,3 процента по сравнению со вторым кварталом. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает европейское статистическое ведомство Eurostat. Ранее эксперты Eurostat исходили из ожиданий роста в 0,2 процента.

Экономика Германии при этом росла быстрее среднего значения по еврозоне - в третьем квартале зафиксирован рост в 0,4 процента. В то время как, например, в Эстонии ВВП уменьшился на 1,8 процента.

Аналитики отмечают, что рост экономики в еврозоне замедляется и сменяется рецессией - он уже замедлился по сравнению с весенними показателями. Рецессию этой зимой недавно предсказал и еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. По его словам, экономика не покажет роста до весны.

2023 год, по прогнозам Еврокомиссии, будет сложным - ВВП еврозоны вырастет, согласно прогнозам, только на 0,3 процента, а в Германии вообще ожидается падение на 0,6 процента.

Несмотря на трудности с экономикой, рынок труда остается стабильным и, судя по числу трудоустроенного населения в странах еврозоны - 164,5 миллиона человек в третьем квартале 2022 года, - превысил показатели, которые были зафиксированы до пандемии коронавируса. Число людей с работой в странах еврозоны выросло в третьем квартале на 0,3 процента по сравнению со вторым кварталом.

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