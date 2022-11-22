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Фото: Joachim Hahne/johapress/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

Экономика Европы больше всего пострадает от мирового кризиса

Даниил Сотников
5 мин. назад

В ОЭСР ожидают рецессии в экономиках Германии и Великобритании, но сильнее всего сократится ВВП России.

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Мировая экономика в следующем году избежит рецессии, а сильней всего от крупнейшего с 1970 года энергетического кризиса пострадают европейские страны, говорится в обновленном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном во вторник, 22 ноября.

Аналитики ОЭСР предсказывают, что мировой экономический рост замедлится с 3,1 процента в этом году до 2,2 процента в 2023 году, а затем ускорится до 2,7 процента в 2024 году. "Мы не прогнозируем рецессию, но мы, безусловно, прогнозируем период ярко выраженного ослабления", - заявил глава ОЭСР Матиас Корманн.

В организации подчеркнули, что глобальное замедление экономики неравномерно распределилось по миру, и основной удар придется по Европе, поскольку российское вторжение в Украину сказалась на деловой активности и привело к скачку цен на энергоносители.

ОЭСР предсказывает рецессию в Германии и Великобритании

ОЭСР ожидает, что экономика 19 стран еврозоны вырастет на 3,3 процента в этом году, затем замедлится до 0,5 процента в следующем и вырастет на 1,4 процента в 2024 году.

Организация улучшила свой прогноз по ВВП Германии, но по-прежнему ожидает рецессии в ФРГ, чья промышленно ориентированная экономика сильно зависит от импорта энергоресурсов из России. В следующем году экономика Германии сократится на 0,3 процента - ОЭСР повысила свои ожидания по сравнению с сентябрьским прогнозом падения на 0,7 процента.

Французская экономика в 2023 году вырастет на 0,6 процента, итальянская - на 0,2 процента. ОЭСР ухудшила свой прогноз по экономике Великобритании - вместо роста на 0,2 процента теперь аналитики ожидают снижения на 0,4 процента.

Россию ожидают три года рецессии

Российской экономике аналитики ОЭСР предсказывают три года рецессии: снижение на 3,9 процента в этом году, 5,6 процента в следующем и 0,2 процента  - в 2024 году.

"Что касается денежно-кредитной политики, то в большинстве стран с развитой экономикой и во многих странах с формирующимся рынком необходимо дальнейшее ужесточение, чтобы надежно зафиксировать инфляционные ожидания", - предупредил Корманн.

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