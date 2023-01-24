Теперь понятно, как Норвегия помогла ФРГ заменить газ из РФ

Норвежская газотранспортная компания Gassco объяснила, как в 2022 году удалось на 11% увеличить поставки трубопроводного газа в Германию, хотя его добыча выросла не столь сильно.

Норвегия многие годы была для Германии вторым по значению поставщиком трубопроводного газа после России, на эту скандинавскую страну приходилось примерно 30% немецкого импорта, на РФ - около 55%. После того, как российская госкомпания "Газпром" в конце августа 2022 года полностью прекратила снабжение ФРГ, ее заменила норвежская госкомпания Equinor.

Equinor добывает газ, Gassco его транспортирует

Теперь в Германии доминирует норвежский трубопроводный газ. К началу 2023 года его доля на немецком рынке выросла до более чем 40%. Этому, с одной стороны, способствовало значительное сокращение потребления данного энергоносителя предприятиями и домохозяйствами, с другой - увеличение поставок из Норвегии. Но как ей удалось существенно нарастить экспорт в ФРГ, ведь возможности расширить добычу газа на буровых платформах в Северном море были технически ограничены?

Газоперерабатывающий завод компании Gassco в городе Карсто. Отсюда в ФРГ уходит газопровод Europipe II Фото: Øyvind Hagen/Statoil/Gassco

Ответ на этот вопрос дала 23 января норвежская государственная газотранспортная компания Gassco. Она является оператором целой сети подводных газопроводов общей длиной почти 9000 километров, по которым газ поставляется с месторождений на континентальном шельфе Норвегии в страны Евросоюза - Германию, Францию, Бельгию и Польшу, а также в Великобританию.

В соответствии с Третьим энергопакетом ЕС Норвегия, которая тесно сотрудничает с Евросоюзом и образует с ним зону свободной торговли, разделила добычу и транспортировку газа между компаниями Equinor и Gassco.

Больше газа для Германии, меньше для Великобритании

Так вот, Gassco сообщила, что в 2022 году экспорт норвежского газа по ее трубопроводам вырос на 3,3% и составил 116,9 млрд кубометров. Это чуть меньше рекорда компании, установленного в 2017 году: тогда были прокачены 117, 4 млрд кубометров. В то же время поставки в Германию, а она - главный покупатель норвежского газа, выросли в прошлом году на 11% по сравнению с 2021 годом.

Такой рост стал возможным главным образом потому, что поставки на британский рынок, по данным Gassco, снизились на 11,7%. Иными словами, существенное наращивание прокачки в сторону Германии было фактически обеспечено благодаря сокращению экспорта в Великобританию. С ее стороны, судя по всему, серьезных возражений не было, в том числе потому, что она сама добывает газ в Северном море, а к тому же имеет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ), которых в ФРГ до конца 2022 года не было.

Приемный терминал для норвежского газа близ немецкого города Эмдена Фото: Gassco

Вполне возможно, что переориентации норвежских экспортных потоков способствовала готовность Германии платить более высокие цены. Не исключено также, что Норвегия решила усиленно сотрудничать именно с Евросоюзом. Во всяком случае поставки во Францию в прошлом году тоже выросли, хотя и не столь значительно, как в ФРГ - на 4,7%.

"Война в Украине привела к росту спроса на стабильные и надежные поставки природного газа", - заявил, представляя результаты работы за прошлый год, глава Gassco Фроде Леверзунд и подчеркнул, что "производство в Норвегии имеет решающее значение для обеспечения потребности Европы в газе".

К трем норвежским газопроводам прибавится четвертый

Норвегия снабжает Германию природным газом по трем подводным газопроводам. Два из них, Europipe I и Europipe II, были введены в строй в 1995 и 1999 годах. Они выходят на берег на северо-западе ФРГ в Восточной Фрисландии близ местечка Дорнум. Оттуда газ поступает в Эмден, где его очищают и закачивают в немецкую газотранспортную систему. К тому же здесь заканчивается самый первый норвежский газопровод в ФРГ, Norpipe, вошедший в строй еще в 1977 году.

К 2030 году между Норвегией и Германией по дну Северного моря будет проложен еще один трубопровод, по которому сначала предполагается доставлять природный газ, а в перспективе – экологичный "зеленый" водород.

Осло, 5 января 2023 года. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре Фото: picture alliance/dpa

Принципиальную договоренность об этом проекте и в целом о стратегическом партнерстве норвежская компания Equinor и немецкая RWE достигли 5 января 2023 года в ходе визита в Норвегию вице-канцлера, министра экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck).

"Норвегия является сегодня нашим важнейшим поставщиком энергии и должна им остаться на пути в климатически нейтральное будущее. Сегодня мы получаем из Норвегии основную часть нашего природного газа, в будущем мы хотим все активнее переключаться на импорт энергии морских ветропарков и водорода", - подчеркнул министр.

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