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Роберт Хабек и Йонас Гар СтёреФото: picture alliance/dpa
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ФРГ и Норвегия построят трубопровод для прокачки водорода

Сергей Ромашенко
22 мин. назад

Вице-канцлер ФРГ Хабек и премьер Норвегии Стёре договорились о стратегическом партнерстве двух стран в энергетике. К 2030 году планируется построить трубопровод для поставки водорода в Германию.

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Германия и Норвегия договорились о долгосрочном тесном партнерстве в сфере энергетики и защиты климата. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, в ходе встречи в четверг, 5 января, в Осло, согласовали стратегическое партнерство, ключевым элементом которого является сооружение к 2030 году трубопровода для поставок водорода в Германию.

Сначала норвежский концерн Equinor будет поставлять в Германию по этому трубопроводу природный газ, а впоследствии - произведенный с помощью возобновляемой энергии водород, который будет приниматься немецкой компанией RWE. "Мы знаем, что водород особенно важен для зеленой трансформации и для Германии. Мы хотим построить газовые электростанции, которые будут работать на водороде. Этот водород может и должен поступать из Норвегии", - сказал Стёре.

Германия и Норвегия планируют также сотрудничать в сфере подземного хранения углекислого газа по технологии CCS (Carbon Capture and Storage). Данная технология в ФРГ запрещена, но Хабек намерен добиваться принятия необходимых поправок к закону. "В связи с установленными целями в сфере защиты климата у нас больше нет времени на поиск альтернатив. Лучше закачивать СО2 в землю, чем выпускать его в атмосферу", - пояснил Роберт Хабек.

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