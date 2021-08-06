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Фото: picture alliance / NurPhoto

Возобновляемые источники энергии

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Новости

17 октября 2023 г.

В Лондоне полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг

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Контекст

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"Долина батарей" во Франции

"Долина батарей" во Франции

Франция - европейский лидер по объему прямых иностранных инвестиций. Репортаж DW о мегапроекте на севере Франции.
Экономика и бизнес5 июля 2023 г.02:32 мин.
Ветрогенераторы на фоне угольной электростанции Neurath под Кёльном

Электричество в ФРГ: мифы и факты об угле, газе, атоме и ВИЭ

Электричество в ФРГ: мифы и факты об угле, газе, атоме и ВИЭ

Как Германия в условиях энергетического кризиса обеспечила себя электроэнергией? Какова роль различных энергоносителей?
Экономика и бизнес11 марта 2023 г.
Флаги ЕС и стран Центральной Азии

Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ

Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ

ЕС и Центральная Азия проведут конференцию высокого уровня в области окружающей среды. Интервью c Йоханнесом Бауром.
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Вид на горнодобывающее предприятие LKAB в Кируне (фото из архива)

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Редкоземельные металлы, месторождение которых было найдено в Швеции, играют ключевую роль для "зеленой" экономики.
Экономика и бизнес20 января 2023 г.
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Индия повторяет ошибку ФРГ, увеличивая закупки нефти в РФ?

Индия повторяет ошибку ФРГ, увеличивая закупки нефти в РФ?

С ростом импорта российского газа в Германии в прошедшие 10 лет замедлилось развитие "зеленой" энергетики.
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Бранденбургские ворота, репетиция подсветки

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Фестиваль света в Берлине - без газа из России

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Какие задачи стоят перед "зеленым" министром экономики ФРГ?

Ключевой фигурой в новом правительстве Германии станет министр экономики Хабек. На него возлагают большие надежды.
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Тепловой насос, использующий наружный воздух и солнечную энергию, на крыше индивидуального дома в Гёппингене

Чем немцы обогревают жилье - и как будут топить в будущем

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Инженер из Аргентины Фабиан Рохас

Солнечной энергетике нужны кадры

Возобновляемые источники энерегии пользуются все большим спросом в Германии, фирмы ищут новых сотрудников.
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Шпракебюлль с высоты птичьего полета

Шпракебюлль: там будущее "зеленой" энергетики уже наступило

В Шпракебюлле переход на "зеленую" энергию давно совершен: ветер, солнце и биогаз дают электричество и тепло.
Природа и окружающая среда6 августа 2021 г.
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Мнения

Йенс Турау

"Зеленая" ядерная энергия? Нет, спасибо!

Йенс Турау
Комментарий
Экономика и бизнес4 января 2022 г.