Возобновляемые источники энергии

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Фото: picture alliance / NurPhoto
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В Лондоне полиция задержала экоактивистку Грету Тунберг
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Контекст
"Долина батарей" во Франции
"Долина батарей" во Франции
Франция - европейский лидер по объему прямых иностранных инвестиций. Репортаж DW о мегапроекте на севере Франции.
Экономика и бизнес
05.07.2023
5 июля 2023 г.
02:32 мин.
Электричество в ФРГ: мифы и факты об угле, газе, атоме и ВИЭ
Электричество в ФРГ: мифы и факты об угле, газе, атоме и ВИЭ
Как Германия в условиях энергетического кризиса обеспечила себя электроэнергией? Какова роль различных энергоносителей?
Экономика и бизнес
11.03.2023
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Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ
Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ
ЕС и Центральная Азия проведут конференцию высокого уровня в области окружающей среды. Интервью c Йоханнесом Бауром.
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24.01.2023
24 января 2023 г.
Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС
Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС
Редкоземельные металлы, месторождение которых было найдено в Швеции, играют ключевую роль для "зеленой" экономики.
Экономика и бизнес
20.01.2023
20 января 2023 г.
Индия повторяет ошибку ФРГ, увеличивая закупки нефти в РФ?
Индия повторяет ошибку ФРГ, увеличивая закупки нефти в РФ?
С ростом импорта российского газа в Германии в прошедшие 10 лет замедлилось развитие "зеленой" энергетики.
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09.11.2022
9 ноября 2022 г.
Фестиваль света в Берлине - без газа из России
Фестиваль света в Берлине - без газа из России
Festival of Lights в Берлине пройдет с ограничениями, но будет таким же красочным, как и прежде.
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07.10.2022
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Какие задачи стоят перед "зеленым" министром экономики ФРГ?
Ключевой фигурой в новом правительстве Германии станет министр экономики Хабек. На него возлагают большие надежды.
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07.12.2021
7 декабря 2021 г.
Чем немцы обогревают жилье - и как будут топить в будущем
Газовое отопление теряет популярность в Германии, ему на смену идут электричество и тепловые насосы.
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15.10.2021
15 октября 2021 г.
Солнечной энергетике нужны кадры
Возобновляемые источники энерегии пользуются все большим спросом в Германии, фирмы ищут новых сотрудников.
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17.08.2021
17 августа 2021 г.
Шпракебюлль: там будущее "зеленой" энергетики уже наступило
В Шпракебюлле переход на "зеленую" энергию давно совершен: ветер, солнце и биогаз дают электричество и тепло.
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06.08.2021
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Мнения
"Зеленая" ядерная энергия? Нет, спасибо!
Йенс Турау
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04.01.2022
4 января 2022 г.
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